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24 апреля исполняется 50 лет председателю совета директоров компании «Киевская площадь» Году Нисанову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Год Нисанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Международного благотворительного фонда горских евреев Герман Захарьяев:

— Дорогой Год Семёнович! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Вот уже на протяжении многих лет Вы являетесь ярким представителем российского бизнес-сообщества, успешным и талантливым предпринимателем. Все, кто Вас знает, восхищаются такими Вашими качествами, как энергичность, наблюдательность, стремление к успеху, а также уважение и внимание, которое Вы постоянно оказываете всем, с кем общаетесь. Вы, несомненно, являетесь примером для подрастающего поколения предпринимателей. Несмотря на высокое положение в обществе, Вам удается оставаться скромным человеком с глубоким чувством ответственности, человеком, проявляющим заботу о ближнем. Я искренне ценю и горжусь дружбой с Вами и сегодня, в этот торжественный день, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и долголетия, семейного счастья и благополучия, много сил и радости Вам и Вашим близким! Худо Кумэк!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»