Москва не встала на путь исполнения

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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) опубликовал в пятницу отчет об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2021 году. По его данным, Россия, которая уже вышла из Совета Европы, а с 16 сентября 2022 года перестанет быть и участником Европейской конвенции о правах человека, дольше всех тянет с выплатой компенсаций и не исправляет системные проблемы. Кроме того, за российскими властями числится больше всего неисполненных постановлений Страсбургского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Kessler / Reuters Фото: Vincent Kessler / Reuters

В 2021 году ЕСПЧ вынес 1379 новых решений, подсчитали в Страсбурге — примерно на 40% больше, чем в 2020-м. Россия лидирует по количеству допущенных нарушений и назначенных сумм выплат. В общей сложности против нее было вынесено 267 решений (на 49 больше, чем в 2020 году), общая сумма компенсаций по которым составила €11,9 млн (прирост на €460 тыс. по сравнению с прошлым годом). Следом идут Украина (196 нарушений и €2,5 млн компенсаций) и Турция (106 и €1 млн). При этом российские власти явно не стремились делать «работу над ошибками»: только 14 нарушений оказались «ведущими», то есть впервые выявили структурные или системные проблемы; по этому показателю Россия на четвертом месте, которое делит с Украиной. Остальные нарушения были из разряда «повторяющихся», иначе говоря — указывали на уже известные недочеты.

Россия также на первом месте по числу неисполненных решений ЕСПЧ: их набралось уже 1942 против 1789 годом ранее. Это в три раза больше, чем у Украины (638), и почти в четыре — чем у Турции (510). Каждое третье судебное решение, ожидающее исполнения, было российским делом, отмечается в материалах КМСЕ. Причем 217 из них — «ведущие», а 140 ожидают выполнения более пяти лет, и по этому показателю РФ тоже лидирует. Всего же по состоянию на конец прошлого года, как следует из отчета, подтверждения платежа от российских властей ожидали по 730 делам, в 539 из них задержка составила более полугода после установленного срока.

Закрыть (то есть отчитаться об исполнении решения ЕСПЧ) в прошлом году российским властям удалось всего 130 дел. Зато Россия, как отмечается в докладе, в 2021 году произвела наибольшее количество выплат присужденной судом «справедливой компенсации»: в общей сложности она осуществила 293 платежа, из которых, правда, только 34 были сделаны в срок (для сравнения: у Украины доля своевременных платежей составляет 55%, у Турции — 84%).

Существует миф о том, что Россия всегда платит назначенную судом компенсацию, напоминает главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. Но это именно миф, убежден он, на самом деле ситуация не такая радужная, как принято считать, а по некоторым делам просрочка выплат исчисляется годами. Хотя о причинах судить трудно, признает эксперт: даже если тому и были объективные причины (например, отсутствие обратной связи от заявителей), то информация о них отсутствует. С другой стороны, годом ранее таких постановлений было заметно больше (620), к тому же похожие проблемы имеются и у других стран — Венгрии, Румынии, Турции и др. Что касается другого предмета критики — длительного исполнения постановлений ЕСПЧ в части мер общего характера,— то не только Россия в ответе за сложившуюся ситуацию, уверен господин Берестнев. По его словам, это общая проблема для всех стран Совета Европы — от Великобритании до Турции, что подтверждается и статистикой, публикуемой КМСЕ.

В целом же неуклонный рост числа неисполненных Россией решений на протяжении последних лет можно объяснить несколькими факторами, продолжает Юрий Берестнев. Прежде всего это объективно обусловлено численностью населения: Россия — большая страна с большим количеством проблем, и ее населению есть на что жаловаться. Есть и политическая составляющая, связанная со специфическим механизмом исполнения решений ЕСПЧ: принцип субсидиарности подразумевает, что власти страны сами определяют, как именно исполнять постановление и какие меры принимать. Но по факту оценивает результаты их работы секретариат КМСЕ, который ни за что не отвечает, но заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, выдвигая все новые и новые требования. Это не отменяет того обстоятельства, что российские власти с трудом принимают меры общего характера, но делает проблему длительного исполнения общей для всех стран, подчеркивает эксперт. Впрочем, он полагает, что статистические данные КМСЕ нельзя рассматривать как качественный показатель чего бы то ни было, кроме собственно организации работы самого КМСЕ и ЕСПЧ. Ну а о том, что будет происходить с решениями ЕСПЧ, принятыми после 15 марта, когда Россия перестала быть членом Совета Европы, можно только гадать: позиция российских властей в этом вопросе трудно прогнозируема, резюмирует господин Берестнев.

Анастасия Корня