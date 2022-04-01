Голландцам повезло с Катаром

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Из фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре, главными везунчиками жеребьевки его группового этапа, видимо, могут считать себя голландцы. Несмотря на «посев» во второй «корзине», они попали в скромный по составу квартет. Зато, скажем, не очень повезло бразильцам, угодившим в группу с тремя сильными сборными — Сербии, Швейцарии и Камеруна, а также испанцам. Среди их соперников оказался самый неприятный из тех, которые были в той же «корзине», что и голландцы,— немецкая команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жеребьевка главного турнира Международной федерации футбола (слева — президент FIFA Джанни Инфантино) отправила хозяев турнира (справа — эмир Катара Тамим бен Хамад бен Халифа Аль Тани) в группу к голландцам, эквадорцам и сенегальцам

Фото: Hassan Ammar / AP Жеребьевка главного турнира Международной федерации футбола (слева — президент FIFA Джанни Инфантино) отправила хозяев турнира (справа — эмир Катара Тамим бен Хамад бен Халифа Аль Тани) в группу к голландцам, эквадорцам и сенегальцам

Фото: Hassan Ammar / AP

Состоявшаяся в пятницу в Дохе жеребьевка чемпионата мира, который стартует 21 ноября и закончится 18 декабря и шанса отобраться на который через стыковые матчи российская сборная была лишена решением Международной федерации футбола (FIFA), принятым на фоне военной операции России на Украине, разбила его участников на восемь групп. Вернее, она разбила на них 29 из 32 его участников. Особенность этой жеребьевки заключалась в том, что отборочный цикл к катарскому первенству еще не завершен (см. “Ъ” от 1 апреля). Неразыгранными остались три путевки в финальную стадию. На первую претендуют сборные Уэльса, Шотландии и Украины, на вторую — сборные Перу, Австралии и ОАЭ, на третью — сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. FIFA планирует завершить квалификацию в июне, а под победителей стыков, заранее помещенных перед жеребьевкой в «нижнюю», четвертую, «корзину», во время пятничной процедуры были зарезервированы слоты в трех квартетах. По две лучшие команды из каждого выйдут в 1/8 финала.

Жеребьевка чемпионата мира 2022 года Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды. Группа B: Англия, Иран, США, европейский play-off*. Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша. Группа D: Франция, межконтинентальный play-off 1**, Дания, Тунис. Группа E: Испания, межконтинентальный play-off 2***, Германия, Япония. Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия. Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея. *Победитель матча Уэльс—Шотландия/Украина. **Победитель матча Перу—ОАЭ/Австралия. ***Победитель матча Коста-Рика—Новая Зеландия.

Наиболее яркий итог жеребьевки любого мирового первенства — формирование «групп смерти», предполагающих жестокую борьбу за play-off между более или менее сопоставимыми по мощи, яркости бэкграунда и амбициям соперниками. Правда, их образование затрудняет как разбивка команд, прорвавшихся на турнир, по «корзинам» в зависимости от рейтинга FIFA, так и ряд условий. Например, то, которое предусматривает, что в группу не могут попасть более двух сборных из одного региона (исключением является Европа). А регионы все-таки отличаются по силе, и, скажем, азиатский или тот, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, как ни крути, не ровня европейской или южноамериканской зонам. Так что обилие настоящих «групп смерти» абсолютно нереально.

В этом смысле итог катарской жеребьевки был, можно сказать, совершенно традиционным. На полноценные «группы смерти» тянут лишь два квартета, последние по алфавиту.

С натяжкой — квартет H, в котором португальцам и их лидеру Криштиану Роналду будут оппонировать всегда нацеливающиеся на медали уругвайцы, всегда очень цепкие и неуступчивые южнокорейцы, а еще ганцы. Без особых натяжек — квартет G. Не повезло только что взобравшимся на верхнюю строчку классификации FIFA, сместив с нее бельгийцев, бразильцам. Пятикратным чемпионам мира придется начинать первенство не с разминки, а со сражений с тремя чрезвычайно крепкими сборными — швейцарской, в квалификации опередившей победителей прошлогоднего чемпионата Европы итальянцев, которые затем сенсационно срезались в стыках на македонцах, прибавившими сербами и обладающими неплохим составом камерунцами.

Скорее всего, к неудачникам жеребьевки причисляют себя и испанцы, возглавившие группу E. Для них вытянули худший вариант из второй «корзины» — немцев. Но при этом ни японцы, ни победитель матча Коста-Рика—Новая Зеландия все же не похожи на тех, кто представляет колоссальную угрозу для футбольных гигантов. Хотя нельзя забывать о том, что у сборной Германии уже вошло в привычку оступаться на топовых турнирах на дальних подступах к наградам после столкновений с командами, котирующимся пониже. На чемпионате мира 2018 года она не добралась до play-off, пусть на чемпионате Европы завершила в 1/8 финала после игры с англичанами.

А еще, может быть, слегка жалуются на судьбу люди, небезраличные к действующим обладателям главного футбольного титула. Французов угораздило нарваться в группе D на хорватов, которых они громили в финале чемпионата мира в России в 2018 году, но которые с тех пор, впрочем, постарели и потеряли прежний лоск, и искривших летом 2021-го на европейском первенстве датчан. А компанию им могут составить не такие уж податливые перуанцы или, допустим, австралийцы.

Везение на катарской жеребьевке — это точно про сборную Нидерландов.

Она была помещена во вторую «корзину», но из «верхней» получила не кого-то из монстров, а очутившуюся там на правах хозяйки катарскую команду, не имеющую никаких серьезных достижений. А вместе с голландцами наверняка радовались в пятницу поклонники также отправленных в группу A сборных Эквадора и Сенегала. Присутствие в ней катарцев добавляет их турнирным перспективам светлых тонов.

Остальные группы ничем особенно не выделяются. В каждой есть явные фавориты (аргентинцы, англичане и бельгийцы) и команды, которые «на бумаге» выглядят аутсайдерами гонки за play-off. Ничего экстраординарного, хотя реальность может запросто все представления о раскладе опровергнуть. Такие опровержения — тоже ведь норма для чемпионатов мира.

Алексей Доспехов