Корзина с дырками

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Сегодня в Дохе состоится жеребьевка финальной части футбольного чемпионата мира, который пройдет в конце года в Катаре. Ее особенностью является то обстоятельство, что на самом деле отборочная кампания к первенству еще довольно далека от завершения. В ее рамках осталось провести пять матчей и разыграть три вакантные путевки, на которые претендуют восемь сборных. Международная федерация футбола (FIFA) планирует завершить квалификацию в июне, но развитие кризиса, связанного с военной операцией России на Украине, уже вызвало предположения, что концовка европейского отбора может быть сдвинута и на осень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Сегодня в Дохе состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира, который откроется 21 ноября в Катаре. Шанса отобраться на него российская сборная, как известно, была лишена решением Международной федерации футбола, отстранившей ее на фоне специальной военной операции России на Украине от стыковых матчей. С нынешней жеребьевкой связано два любопытных момента.

Первый касается ее формата. Принцип распределения команд по восьми группам будет традиционным для чемпионатов мира. Все они заранее помещены в четыре «корзины» в соответствии с текущим рейтингом FIFA, но за одним исключением. В «верхнюю» «корзину» вместе с грандами — сборными Бразилии, Бельгии, Франции, Аргентины, Англии, Испании и Португалии — была отправлена катарская команда. Это дополнительная привилегия для хозяев первенства наряду с освобождением от отбора. Однако реальный статус катарцев, находящихся в шестом десятке рейтинга FIFA, не имеющих никаких заметных достижений и обладающих скромным набором футболистов, конечно, совершенно не соответствует элитной восьмерке. Во время жеребьевки они будут настоящим «счастливым билетиком» для сборных, посеянных ниже.

В то же время безусловные футбольные гиганты или те, кто по рангу близок к гигантам, обнаруживаются и во второй «корзине». Например, в ней очутились полуфиналисты прошлогоднего чемпионата Европы датчане, финалисты чемпионата мира 2018 года хорваты, сильные голландцы и уругвайцы, а главное — даже опустившиеся в последнее время в классификации FIFA из-за ряда неожиданных осечек на топ-турнирах немцы.

При этом перед жеребьевкой надо помнить о важном нюансе ее регламента. Он предусматривает, что в группе не может оказаться больше одной сборной от региональной конфедерации. Исключение составляет зона, курируемая Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), у которой самая солидная квота путевок на первенство — 13. В квартете может быть и две европейские сборные.

Но основная особенность этой жеребьевки заключается все-таки не в ее формате, а в том, что на самом деле квалификация к катарскому чемпионату мира в данный момент довольно далека от завершения. Неразыгранными остаются три путевки, а борьбу за них ведут сразу восемь сборных, представляющих пять конфедераций.

Две из этих путевок найдут хозяев в своеобразном турнире, который будет устроен в Дохе в июне и венцом которого станут две встречи так называемого интерконтинентального play-off. И наиболее заметную потенциальную жертву этого турнира определить нетрудно.

В 2005 году сборная Австралии попросилась перевести ее из более подходящей австралийцам по географическому признаку конфедерации, объединяющей страны Океании, в ту, в которой собраны азиатские страны. Мотивы этого перехода были понятны. Достаточно крепкая австралийская команда испытывала серьезные проблемы с отбором на мировые первенства из-за мизерной квоты для своего региона — даже не полноценная путевка, а половинка путевки: чтобы поехать на чемпионат мира, нужно после региональной кампании одолеть в стыках, как правило, грозного южноамериканского оппонента. На Азию же всегда выделяется несколько путевок при не таком уж высоком уровне конкуренции в борьбе за них. Смена «прописки» себя полностью оправдала. С 2006 года сборная Австралии чемпионаты мира не пропускала.

Теперь эта серия может оборваться. Австралийцы крайне неудачно выступили в решающей стадии азиатского отбора, далеко вперед отпустив в группе сборные Саудовской Аравии и Японии. Они квалифицировались в Катар напрямую, а австралийская команда отправилась в play-off.

В первом его раунде ей предстоит биться со сборной ОАЭ, которая тоже была третьей в своей азиатской группе. В этой паре австралийцы, видимо, все-таки будут фаворитами. Но такого не скажешь про противостояние, в котором им предстоит участвовать в случае успеха в матче с командой ОАЭ. А следующим соперником австралийцев, от исхода столкновения с которым зависит их поездка на чемпионат мира, станет, как в старые, до переброски в Азию времена, сборная из Южной Америки — перуанцы. В интерконтинентальный play-off они проникли с пятой позиции в южноамериканской квалификации. Причем ее можно считать серьезным достижением, принимая во внимание, например, что позади перуанцев остались колумбийцы и чилийцы: обе эти сборные наверняка котировались бы перед катарским первенством не просто как претенденты на выход в play-off, а как реальные претенденты на прорыв, скажем, в четвертьфинал.

В середине июня в Дохе также встретятся в своем интерконтинентальном play-off из единственного матча костариканцы и новозеландцы. Сборная Коста-Рики, несмотря на победу — 2:0 — в заключительном туре отбора в зоне CONCACAF (она объединяет государства Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна) над американцами, осталась на четвертом месте, не догнав ни обыгранных в этом матче оппонентов, ни канадцев с мексиканцами. Новозеландцы, как обычно, более или менее уверенно преодолели отбор в Океании.

Сложнее всего ситуация в Европе. В зоне UEFA концовку испортил украинский кризис, не только выкинувший из отбора Россию, но и нарушивший график проведения одного из трех стыковых мини-турниров. В первом его полуфинале сборная Уэльса обыграла австрийцев. Второй пока не состоялся. В нем должны встретиться шотландская и украинская команды. Но поскольку последняя пока не имеет возможности нормально готовиться, FIFA предварительно перенесла этот полуфинал на июнь. Впрочем, тренер сборной Шотландии Стив Кларк предположил, что и в начале лета, принимая во внимание остроту кризиса, устроить его не удастся, а встречу, не исключено, надо будет сдвигать на сентябрь.

Про завершающие матчи отбора необходимо знать, что, кто бы в них ни преуспел, на групповом этапе чемпионата мира его, видимо, ждет жестокое испытание. Под три сборные, преодолевшие стыки без сбоев, FIFA зарезервировала слоты в «нижней», четвертой «корзине».

Алексей Доспехов