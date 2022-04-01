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Коммерсантъ FM
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Трубка на предоплате

Производители смартфонов отказались продавать их в рассрочку

Производители стали отказывать дистрибуторам и ритейлерам смартфонов в отсрочках при поставке смартфонов. На новые партии они требуют полную предоплату или минимальную отсрочку платежа, а стоимость кредитования для бизнеса в России выросла вслед за ключевой ставкой ЦБ. В результате цены на смартфоны в марте выросли на 30%. Но ритейлеры и эксперты рассчитывают, что дальнейшее увеличение затормозит стабилизация курса рубля и поставок.

Дистрибуторы и ритейлеры электроники рассказали “Ъ”, что производители смартфонов изменили условия поставок в Россию. Почти все теперь требуют предоплату, пояснил директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк. Другой собеседник “Ъ” на рынке электроники уточнил, что речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке из-за роста стоимости кредитных инструментов для бизнеса в России.

Кредиты для бизнеса напрямую зависят от размера ключевой ставки ЦБ, поэтому их стоимость выросла соразмерно (ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых 28 февраля), говорит Вадим Таланюк. «Но стоимость финансирования — только один из элементов, влияющих на ценообразование. Еще один важный фактор — курс валют к рублю, который крайне волатилен в последние недели»,— уточнил топ-менеджер.

Есть партнеры, которые ранее предоставляли отсрочки по платежам, но сейчас их сокращают, подтверждает гендиректор дистрибутора diHouse (входит в ГК «Ланит») Юрий Родный. Он полагает, что международные страховые организации урезают лимиты, предоставляемые производителям для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. «Но есть другие финансовые инструменты, которые мы используем в работе с производителями техники, например, выпуск банковских гарантий, позволяющий вендорам открывать нам кредитные лимиты»,— рассказал господин Родный. По его словам, сейчас идет поиск новых механизмов кредитования.

Изменение сложившейся на рынке практики приводит к росту розничных цен как на новые поставки, так и на уже отгруженный ассортимент, признают собеседники “Ъ”. «В марте производители и дистрибуторы увеличили отгрузочную стоимость смартфонов и другой цифровой техники в среднем на 30%»,— отмечает один из них. При этом большинство брендов продолжают поставки, кроме Apple и Samsung, которые заявили о приостановке деятельности в России, подчеркнул собеседник: «У остальных — поставки либо постепенно идут, либо планируются, хотя есть и некоторые партнеры, которые пока не определились».

Условия поставок в принципе не изменились, но стоимость кредитных инструментов для бизнеса напрямую влияет на конечную стоимость товара, отметил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин: «Мы ищем баланс, чтобы цены оставались доступными для покупателей».

В «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что по некоторым позициям ритейлер сохранил цены на уровне февраля: «Кроме того, мы начинаем возвращать регулярные промокампании, запустили специальное кредитное предложение». В «МегаФоне» сообщили, что находятся в постоянном контакте с поставщиками смартфонов и прилагают все усилия, чтобы сдерживать рост цен. МТС, «Вымпелком», «Ситилинк» отказались от комментариев.

Удешевления смартфонов ждать точно не приходится, впрочем, как и резкого кратного подорожания, считает ведущий бренд-менеджер российского производителя Digma Илья Петров: «По мере перестройки российской экономики и переориентации на восточный рынок логистика будет упрощаться, а цены — стабилизироваться». По его словам, с начала кризиса цены на смартфоны растут по 6–9% в неделю, а ввоз сократился едва ли не вдвое по всем брендам.

Весь март ритейлеры практически не делали закупки из-за волатильности курса и неопределенности в части санкций, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, поставщики начнут отгружать новые поставки смартфонов в апреле, рынок постепенно восстановится, а цены начнут снижаться.

Анастасия Гаврилюк

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