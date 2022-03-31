Миллион на потолок

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Национальная хоккейная лига впервые с 2019 года поднимет потолок зарплат, замороженный во время пандемии коронавируса из-за серьезных финансовых потерь. Правда, повышение, которое произойдет в следующем сезоне, будет небольшим — с $81,5 млн до $82,5 млн. Оно вряд ли существенно облегчит жизнь генеральным менеджерам клубов НХЛ, большинство из которых, скорее всего, будут испытывать из-за потолка большие трудности с комплектованием составов. Правда, клубные руководители уж научились обходить ограничения — в частности, благодаря использованию LTIR, то есть помещения дорогостоящих хоккеистов в так называемый список «долгосрочно травмированных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paula Lobo / ABC / Getty Images Фото: Paula Lobo / ABC / Getty Images

Главной новостью, связанной с состоявшимся во Флориде совещанием руководителей Национальной хоккейной лиги и генеральных менеджеров ее клубов, стала, безусловно, обнародованная главой НХЛ Гэри Беттменом новость о повышении со следующего сезона потолка зарплат. Он входит в число ее ключевых финансовых инструментов. С его помощью лига поддерживает высокий уровень конкуренции в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов. Потолок — это допустимая сумма годовых зарплат хоккеистов в клубной заявке. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), он жесткий, то есть возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена.

Чрезвычайно примечательным событие делает тот факт, что это будет первая корректировка потолка зарплат за очень долгий по меркам североамериканских спортивных лиг срок — с 2019 года. НХЛ заморозила его на отметке $81,5 млн в связи с пандемией коронавируса. Она существенно сократила календарь двух подряд чемпионатов, а также привела к существенным финансовым потерям по иным причинам, например, из-за ограничений на допуск зрителей на трибуны. Различные источники оценивали их в сумму около $1 млрд и даже выше. Ранее Гэри Беттмен связывал возможность корректировки с неплохими — около $5 млрд — доходами, которые лига ожидает получить после завершения текущего сезона: по сути, они вернулись на допандемийный уровень. По ходу его, в декабре НХЛ пережила мощную вспышку коронавируса, но ей удалось избежать кардинальной перекройки формата чемпионата благодаря отказу от пекинской Олимпиады и заполнению февральского олимпийского «окна» перенесенными матчами.

Между тем повышение потолка зарплат уже давно входит в число наиболее актуальных для руководителей клубов НХЛ тем. В это легко поверить, взглянув на платежные ведомости команд лиги. По данным ресурса CapFriendly, постоянно мониторящего их, более половины клубов — 18 из 32 — в данный момент вообще не имеют люфта под потолком. Иными словами, летом их, вероятно, ждут серьезные, если не катастрофические, проблемы с комплектованием составов, вызванные, скажем, необходимостью переподписания контрактов со звездами, требующими лучших условий. А более или менее благоприятная ситуация в этом смысле только у десяти клубов: их «резервы» больше $10 млн.

Но НХЛ, и до пандемии предпочитавшая при адаптации потолка зарплат придерживаться принципа осторожности, помня о пережитом в 2012 году локауте, и избегать резких скачков, решилась сейчас на практически символический — всего на $1 млн — подъем. Такой вряд ли избавит генеральных менеджеров от головной боли по поводу летней кадровой кампании. TSN утверждает, что по-настоящему существенного скачка им придется ждать до 2024 года. НХЛ рассчитывает, что к этому времени владельцы клубов погасят все накопившиеся у них за время пандемии долги по контрактам с хоккеистами: их общая сумма достигла примерно $1 млрд.

Пока же менеджерам придется, судя по всему, выкручиваться, применяя уже прекрасно освоенные хитрые способы обхода потолка. Речь прежде всего о таком инструменте, как LTIR. Это помещение игрока в список «долгосрочно травмированных». Попадая туда, хоккеисты обязаны пропустить (предполагается, что проходя лечение) как минимум десять матчей регулярного чемпионата и 24 дня. При этом их зарплата из платежной ведомости на период отсутствия исключается. Ключевой нюанс заключается в том, что в play-off потолок зарплат не действует, а следовательно, игроки из LTIR могут выходить на лед в решающих играх, даже если имеет место превышение.

Самым громким случаем подобного обхода потолка была прошлогодняя история с российским форвардом «Тампа-Бей Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Весь укороченный регулярный чемпионат лидер «Тампы» пропустил после операции на бедре. Благодаря этому клуб «освободил» $9,5 млн и сумел с трудом уложиться в потолок. В розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров вновь появился в составе «Тампы» и, став главным бомбардиром play-off, внес колоссальный вклад в ее второй подряд триумф.

Похожий случай есть и в нынешнем сезоне. «Вегас Голден Найтс» поместил в LTIR сразу двух ведущих нападающих — Марка Стоуна и Райлли Смита: вдвоем они заработают в этом сезоне $14,5 млн. Такой ход позволил «Вегасу» приобрести еще одного знаменитого нападающего — выступавшего за «Буффало Сейбрс» Джека Айкела. В данный момент платежная ведомость исключает возвращение Стоуна и Смита. Но оно вполне может произойти в play-off.

Активное использование LTIR для «манипуляций» с потолком зарплат уже подвергалось критике со стороны представителей ряда клубов. Но, как сообщает ESPN, Гэри Беттмен на совещании во Флориде подтвердил, что оно не нарушает регламента.

Алексей Доспехов