Говорит и наказывает «Матросская Тишина»

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Мосгорсуд отказался пересмотреть приговор Сергею Войтко, бывшему инспектору отдела режима и надзора СИЗО «Матросская Тишина». Ранее Преображенский райсуд приговорил его к семи годам колонии за получение взятки — офицер вместе со своим сослуживцем Владиславом Остапенко наладил канал поставок в СИЗО телефонов, сим-карт, а также алкоголя, попутно закрывая глаза на проходящие в камерах криминальные сходки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мосгорсуда, рассмотрев жалобу защиты бывшего инспектора оставила без изменения приговор Преображенского райсуда. Он, напомним, назначил Сергею Войтко семь лет колонии. Райсуд встал на сторону обвинения, признав сотрудника «Матросской Тишины» виновным в получении денег с арестантов за поставку им десятков сотовых телефонов и сим-карт.

Уголовное дело, по которому проходил господин Войтко, было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве 14 июля 2020 года. Его возбуждению предшествовали обыски, проходившие в «Матросской Тишине»,— в ходе них в камерах были обнаружены телефоны и даже модемы, обеспечивающие выход арестантов в интернет. Впрочем, первоначальные подозрения о том, что в «Матросской Тишине» работал нелегальный колл-центр, не подтвердились.

Фигурантами расследования стали сразу два на тот момент действующих сотрудника СИЗО-1: старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор Сергей Войтко. Изначально им обоим инкриминировалось получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а господину Остапенко еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), а также вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК). Обоих фигурантов задержали на следующий день после возбуждения дела и после допроса предъявили обвинения. 16 июля Пресненский райсуд арестовал обоих сотрудников столичной ФСИН на два месяца, а затем неоднократно продлевал им эту меру пресечения. Мосгорсуд, в свою очередь, отклонял все требования защиты о ее изменении.

По версии следствия, сотрудники УФСИН по Москве Владислав Остапенко и Сергей Войтко с января по июнь 2019 года передавали за вознаграждение арестованным различные предметы, запрещенные в изоляторе. По подсчетам следствия, обвиняемые за полгода обеспечили заключенных десятками сотовых телефонов и сим-карт, а также сигаретами и алкоголем.

Также, как подчеркивали представители СКР, в ходе предварительного следствия выяснилось, что фигуранты закрывали глаза и на проходящие в СИЗО сходки криминальных авторитетов, а в январе 2019 года требовали с одного из подследственных 500 тыс. руб., угрожая в случае отказа перевести в камеру с более плохими условиями содержания.

Интересно, что инспектор Войтко под следствием находился в спецблоке того же СИЗО, где проработал несколько лет, в так называемом кремлевском централе, и был, судя по отчетам правозащитников, которые его посещали, весьма доволен условиями своего содержания.

Рассмотрение дела Владислава Остапенко назначено в Преображенском райсуде на 5 апреля. При этом следует отметить, что фигурант расследования буквально завалил суды и следствие жалобами. В частности, добивался проведения дактилоскопической экспертизы по всем найденным в СИЗО телефонам, пытаясь доказать, что он к ним даже не прикасался.

Владислав Трифонов