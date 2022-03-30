Водителю заплатят штраф

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Определение Верховного суда по жалобе Алексея Букреева поможет упростить процесс возмещения убытков для защищающих свои права автомобилистов, считают эксперты. Автовладелец из Ростова-на-Дону сумел отменить наложенный на него штраф ГИБДД, однако суды отказались возмещать потраченные на эвакуацию автомобиля и оплату адвоката средства. Решения были обоснованы тем, что вина должностных лиц не доказана. ВС с такой позицией не согласился и отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опубликованное определение судебной коллегии по гражданским делам ВС касается дела автовладельца Алексея Букреева. 16 марта 2019 года он был оштрафован на 1 тыс. руб. за стоянку на пешеходном переходе (п. 3 ст. 12.19 КоАП), машину при этом эвакуировали на штрафстоянку. Дойдя до Ростовского областного суда, господин Букреев сумел отменить штраф в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых он был вынесен: эвакуация машины происходила без понятых или видеозаписи.

Между тем автовладелец потратил 10 тыс. руб. на адвоката, 2,38 тыс. руб. на оплату процедуры перемещения и хранения машины на штрафстоянке, 500 руб.— на оплату штрафа, а также понес моральный ущерб в размере 5 тыс. руб. Всю эту сумму он попытался взыскать, подав иск к полиции, но региональные суды в его удовлетворении отказали. Советский районный суд Ростова-на-Дону, в частности, отметил, что сама по себе отмена штрафа не является основанием для установления факта причинения вреда. Судья настаивал, что должна быть доказана противоправность действий должностных лиц «при осуществлении властно-административных полномочий»: это необходимое условие для «наступления ответственности казны» по настоящему спору. Истец, посчитал районный суд, не доказал и тот факт, что не нарушал ПДД, и тот, что нуждался в услугах юриста.

Алексей Букреев обратился в Верховный суд, указав на ряд важных обстоятельств. Во-первых, в соответствии со ст. 1069 ГК, вред, причиненный гражданину или юрлицу в результате незаконных действий (бездействия) госорганов, должен быть возмещен из казны. Кроме того, согласно ст. 15 ГК расходы, которые лицо несет для восстановления нарушенного права, относятся к «реальному ущербу» — они также должны быть возмещены. Кроме того, в 2005 году в постановлении пленума ВС указал, что расходы на адвоката не относятся к издержкам по делу об административном правонарушении и должны быть взысканы из казны.

«Отказ в возмещении убытков на том основании, что вина должностных лиц не установлена, противоречит нормам материального права и актам их толкования»,— отметил Верховный суд. Что касается расходов на штрафстоянку, отметил ВС, судам при принятии решений «следовало обсудить вопрос о том, в каком порядке они возмещаются». Для решения вопроса компенсации морального вреда, в свою очередь, нужно было определить вину должностных лиц, а этот вопрос судами не выяснялся. ВС пришел к выводу, что при рассмотрении дела Алексея Букреева были нарушены «нормы материального и процессуального права, которые являются существенными, поскольку привели к неправильному разрешению спора». Дело возвращено на новое рассмотрение.

ВС сделал важный для автомобилистов вывод, комментирует решение управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков. Поскольку КоАП не содержит положений о взыскании судебных расходов, на практике это приводило к тому, что добившемуся отмены штрафа автомобилисту приходилось не только подтверждать расходы, но и доказывать виновность в нарушении его прав со стороны должностного лица, поясняет эксперт. «Не всегда это возможно, а в тех случаях, когда возможно, влечет дополнительные затраты сил и времени,— говорит господин Шарков.— С учетом сформированной ВС позиции автомобилисты, как и другие граждане, будут иметь возможность в упрощенном порядке получить компенсацию расходов на юридическую помощь. Это в свою очередь должно сделать правосудие более доступным». В долгосрочной перспективе, уверен эксперт, такой порядок приведет к уменьшению злоупотреблений: «Инспектор дважды подумает, выносить ли необоснованное постановление, если в случае его отмены расходы могут быть взысканы с государства».

Иван Буранов