Рубль укрепился на ограничениях

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Во вторник, 29 марта, российские фондовые индексы открылись уверенным ростом. К 12:00 индекс Московской биржи вырос на 4%, до отметки 2535,19 пункта. Индекс РТС поднялся более чем на 10% и 905,3 пункта. Однако после полудня настроения инвесторов резко ухудшились на фоне падения цен на товарных рынках. По итогам торгов индекс Московской биржи составил 2408,49 пункта, что на 0,91% ниже значений закрытия понедельника. Индекс РТС завершил торги на отметке 881,59 пункта, что на 7,1% выше значений закрытия предыдущего дня. «В короткой биржевой сессии спекулянты не готовы переносить риски через ночь и предпочитают зафиксировать свои позиции»,— отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

При этом российская валюта продолжала уверенно укрепляться. В ходе биржевых торгов курс доллара опускался до отметки 82,95 руб./$, минимума с 25 февраля. По итогам дня курс остановился на отметке 85,25 руб./$, что на 4,5 руб. ниже закрытия понедельника. Относительно исторического максимума, установленного 10 марта, курс доллара потерял более 36 руб. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, падение доллара происходит в силу огромного притока экспортной выручки, падения импорта и запретительных ограничений по выводу капитала. «Если ЦБ не ослабит капитальные ограничения, рубль и дальше будет укрепляться»,— считает господин Коршилов. Виталий Гайдаев