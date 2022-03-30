Хикару Накамура вернулся в офлайн

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Самым занимательным итогом серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) стал успех американского гроссмейстера Хикару Накамуры. Выход в полуфинал третьего, заключительного этапа серии сделал его обладателем путевки в кандидатский турнир, в котором летом определится претендент на титул чемпиона мира. В Гран-при Накамура, не игравший в «живые» шахматы около двух лет, сосредоточившись на успешной карьере интернет-стримера, и даже пропавший из рейтинга FIDE, очутился только благодаря wild card от президента федерации Аркадия Дворковича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хикару Накамура не играл в «живые» шахматы около двух лет, но это не помешало ему успешно сыграть в серии Гран-при и гарантировать себе участие в кандидатском турнире

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images Хикару Накамура не играл в «живые» шахматы около двух лет, но это не помешало ему успешно сыграть в серии Гран-при и гарантировать себе участие в кандидатском турнире

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Главный итог серии Гран-при стал известен уже после завершения группового раунда ее заключительного этапа, проходящего в Берлине. На кону в серии стояли две путевки в кандидатский турнир — важнейшее соревнование года, которое откроется в июне в Мадриде. В нем будут участвовать восемь гроссмейстеров, которые будут бороться за статус претендента на титул чемпиона мира, то есть за право сыграть в очередном матче против его обладателя норвежца Магнуса Карлсена.

Победа на предыдущем состязании в рамках Гран-при — в Белграде — практически гарантировала одну из путевок венгру Рихарду Раппорту, набравшему 20 очков. Лишить ее Раппорта, исчерпавшего в Сербии квоту из двух состязаний в рамках серии, могло только какое-то фантастически неудачное стечение обстоятельств, но все сложилось для него как надо. А вторую путевку обеспечил себе выходом в полуфинал американец Хикару Накамура. Даже срезавшись в play-off, Накамура, выигравший первый этап серии (он тоже проходил в Берлине), наберет 20 очков. При этом все, кто мог бы в случае успеха опередить его и Раппорта хотя бы по дополнительным показателям при равенстве очков — француз Максим Вашье-Лаграв, голландец Аниш Гири, представляющие США Леньер Домингес и Левон Аронян,— до play-off в немецкой столице добраться не смогли.

Попадание Хикару Накамуры в кандидатский турнир — чрезвычайно неординарное событие. Американец, которому уже 34 года,— опытный и титулованный гроссмейстер. У него блестящий послужной список, в котором есть победы в супертурнирах и на Всемирной шахматной олимпиаде. А его рейтинг в середине прошлого десятилетия однажды преодолел отметку 2800, которая в истории шахмат покорялась лишь игрокам исключительного уровня. Но все дело в том, что Накамура очутился в списке участников Гран-при совершенно случайно.

Еще до пандемии коронавируса Хикару Накамура увлекся интернет-стримингом — в основном на платформе Twitch. В конце концов он фактически превратился в его основную деятельность, и в этой сфере американцу нет равных. У его каналов в Twitch и YouTube уже более миллиона подписчиков, а каждый стрим Накамуры собирает десятки тысяч просмотров. Пожалуй, более популярной фигуры в мире интернет-шахмат просто не существует. Даже Магнус Карлсен вряд ли может считаться конкурентом Накамуры.

После объявления пандемии Хикару Накамура продолжал играть с элитными соперниками, но опять же только в онлайн-формате с ускоренным контролем времени. За доску он не вернулся даже в 2021 году, когда ограничения смягчили и «живые» шахматы вернулись в календарь.

Проблема заключалась в том, что онлайн-партии, к тому же в рапид и блиц, не учитываются при определении официального рейтинга шахматиста. А в FIDE существует правило, что, если формально игрок два года не садился за доску, чтобы сыграть «классическую» партию в официальном соревновании, он просто исчезает из классификации. Исключен из нее в прошлом году был и Накамура.

Его спасло то обстоятельство, что при формировании списка участников Гран-при были предусмотрены две wild card для тех, кто не пробился в него по спортивному принципу. Одну выдавал организатор серии — компания World Chess (она остановила свой выбор на россиянине Данииле Дубове), другая была так называемой президентской, то есть от главы FIDE. Этот пост занимает Аркадий Дворкович. Тот, объясняя, почему отдал предпочтение Хикару Накамуре, сделал как раз акцент на его «популярности у болельщиков».

Дубов в серии ничем не отличился, дважды споткнувшись на групповом этапе. А Накамура в ней играл так, словно никуда надолго не уходил из офлайна. Особенно настрадался от него Левон Аронян. Четвертый номер рейтинга FIDE выглядел фаворитом серии. Но на первом ее этапе Накамура обыграл Ароняна в полуфинале, а на втором опередил на групповом этапе, заставив в последней партии — против российского гроссмейстера Григория Опарина — рисковать, чтобы сохранить перспективы на полуфинал. Риск не оправдался, и знаменитый армянский шахматист, поменявший недавно гражданство на американское, потерпел поражение, упав аж на третье место в квартете.

Таким образом, на данный момент известны уже семь обладателей путевок в кандидатский турнир. Ими вместе с Раппортом и Накамурой стали россиянин Ян Непомнящий, проигравший Магнусу Карлсену в прошлогоднем титульном поединке в Дубае, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американец Фабиано Каруана, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов. Единственная вакансия возникла из-за того, что FIDE дисквалифицировала еще одного отечественного гроссмейстера — Сергея Карякина — в связи с его высказываниями в поддержку специальной военной операции России на Украине.

По регламенту вместо него в Мадриде должен выступить шахматист, имеющий наивысший рейтинг в мае. Таким образом, основным претендентом на эту путевку является китаец Дин Лижэнь, располагающийся на третьем — после Карлсена и Фируджи — месте в квалификации. Загвоздка в том, что регламент требует еще, чтобы соискатель провел за календарный год минимум 30 «живых» «классических» партий в официальных турнирах. А у Дин Лижэня, почти не покидавшего родину в связи с коронавирусными ограничениями, таких партий существенный — примерно два десятка — недобор. Впрочем, судя по всему, он может восполнить его игрой во внутрикитайских соревнованиях.

Алексей Доспехов