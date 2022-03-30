Арт-рынку закрыли больничный

34 2 мин. ...

Опубликован ежегодный доклад Art Basel и UBS о состоянии международного арт-рынка. Из итогового свода данных по 2021 году следует, что после ковидной рецессии рынок не просто вернулся к показателям благополучного 2019-го, но даже их превзошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аукционные цены на новейшие произведения (на фото — работа Бэнкси) выросли по сравнению с 2020 годом более чем вдвое

Фото: Ian Gavan / Getty Images Аукционные цены на новейшие произведения (на фото — работа Бэнкси) выросли по сравнению с 2020 годом более чем вдвое

Фото: Ian Gavan / Getty Images

Уже традиционный ежегодный доклад о положении дел на мировом рынке искусства подготовила по заказу трансконтинентальной ярмарки Art Basel и холдинга UBS авторитетный эксперт Клэр Макэндрю. Согласно докладу, общий объем продаж на рынке в прошлом году ($65,5 млрд) вырос против показателей ковидного 2020 года ($50,1 млрд). На этом «отскоке» международный рынок сумел побить даже свои достижения 2019 года ($64,4 млрд).

Существенную роль в этом повышении, как показывает автор доклада, сыграли аукционы: продажи на публичных торгах выросли по сравнению с 2020 годом на 47% и составили общим счетом $26,3 млрд. Вырос и объем приватных сделок, заключенных аукционными домами (в 2021 году — $4,1 млрд, в 2020-м — $3 млрд).

Доминируют в мировом масштабе, как и прежде, прямые дилерские продажи, которые доклад оценивает по итогам 2021 года в $34,7 млрд. Эта цифра опять-таки выше результатов 2020 года, но все еще ниже показателей 2019-го.

Самым востребованным на аукционах по-прежнему оставалось в 2021 году послевоенное и современное искусство, продажи которого на торгах достигли $6,7 млрд, причем цены на произведения, созданные в последние два десятилетия, выросли по сравнению с 2020 годом более чем вдвое. Искусство классического модернизма занимает второе место — связанные с ним сделки составили только 22% от общего объема аукционных продаж (то есть $2,7 млрд), однако в их числе оказался главный рекорд 2021 года: «Женщина, сидящая у окна» Пикассо, проданная на нью-йоркских торгах Christie’s за $103,7 млн.

Доминируют на рынке, как и в прежние годы, Соединенные Штаты, на которые приходится чуть меньше половины всех продаж в мире (43%, уточняет доклад). За ними с серьезным отставанием следуют Китай (20%) и Великобритания (17%). Доля остальных национальных рынков исчисляется в лучшем случае однозначными процентными показателями, причем, скажем, и Россия, и страны Арабского Востока (в отличие от США, КНР, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Испании) в приведенной на страницах доклада соответствующей диаграмме даже не упоминаются: приходящиеся в том числе и на них продажи отнесены к тем 8%, которые просто обозначены как «остальные страны».

Продолжает расти интерес собирателей по отношению и к цифровому искусству, и к невзаимозаменяемым токенам (NFT). Доклад напоминает, что одна из самых громких продаж 2021 года — несмотря на распространенное представление об аукционных домах и их покупателях как о по преимуществу консервативной среде — была связана именно с миром блокчейна: цифровой коллаж Бимпла (Майка Винкельманна) «Ежедневно: первые 5000 дней» был продан на Christie’s за $69,3 млн как NFT.

В целом рынок, как рапортует исследование, настроен оптимистично: так, 62% дилеров выказали уверенность, что в 2022 году дела сложатся еще лучше. Это несколько расходится с тем фактом, что в действительности не на всех фронтах традиционного арт-рынка положение действительно вернулось к сколько-нибудь благополучным показателям. Например, в том, что касается международных салонов и арт-ярмарок, ситуация явно не выправилась: за 2021 год состоялось в привычном «очном» виде 240 ярмарок, в 2019-м же их было на треть больше (387). Более трех десятков ярмарок при этом закрылись в пандемическое время насовсем, так что рассчитывать на их возвращение к жизни не приходится.

И уж совсем не мог давно готовившийся доклад принять во внимание международную обстановку последнего месяца, влияние которой на локальные рынки искусства и мировой арт-рынок крайне серьезно. Общий объем убытков, очевидно, будет проанализирован в докладе следующего года, а пока международный директор Art Basel Марк Шпиглер в предисловии к отчету только напомнил читателю о «ценностях глобального художественного сообщества — человечность, пацифизм, свобода самовыражения, взаимопонимание культур и диалог», которые ставятся под удар происходящими на Украине событиями.

Василий Лепских