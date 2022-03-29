Таблетки теряют упаковку

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Фармпроизводители столкнулись с серьезными проблемами при закупке из Евросоюза мелованного картона, используемого для упаковки лекарств. Его импорт осложнился из-за разрыва логистических цепочек на фоне военной операции РФ на Украине. Продукция, которую пока удается завозить, подорожала на 30% из-за девальвации рубля. Фарминдустрия вынуждена переходить на российскую и белорусскую упаковку. Однако она тоже дорожает и не позволяет закрыть полностью потребности компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

О проблемах с поставками мелованного картона для упаковки лекарств из ЕС из-за ситуации на Украине “Ъ” рассказали несколько фармпроизводителей. В марте о прекращении поставок в РФ объявили финские UPM, Stora Enso, а Metsa Group приостановила деятельность своего завода в Ленинградской области. По словам собеседников “Ъ”, дефицит финского картона стал ощущаться и до военной спецоперации на Украине: одна из причин этому — забастовки на заводах UPM с начала 2022 года.

По словам главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтика») Андрея Горшкова, типографиям, закупающим картон у UPM, поставщики предлагают работать по предоплате, не гарантируя при этом поставки из-за забастовок. В «Герофарме» говорят, что пока используют картон из Финляндии, но «лимит объемов для РФ существенно снизился». Кроме того, уточняют собеседники “Ъ”, из-за девальвации рубля материал из ЕС подорожал с начала марта на 30%.

У фарминдустрии высока зависимость от картона и других составляющих из ЕС. У «Герофарма» более 60% расходов приходится на поставки из Европы. У «Нанолека», по словам заместителя гендиректора Дениса Дугина, это до 50%. Он поясняет, что компания продолжает закупать для контрактного производства готовую упаковку у производителей из ЕС, одобренных партнерами, но ищет российских поставщиков. В «Озон Фармацевтике» и «Герофарме» также рассматривают возможность закупки картона в РФ и Белоруссии.

Компании стали использовать для упаковки лекарств картон от пермской «Камы» и Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» в Белоруссии, уточнил гендиректор полиграфического комплекса «Руст-Пресс» Рустам Устаджалилов. Картон от «Камы» по качеству схож с европейским, а белорусский пока хуже, отмечает эксперт. Причем поставщики РФ уже уведомили о готовящемся повышении цен, подчеркивает Денис Дугин. В «Каме» пояснили “Ъ”, что вынуждены поднять цены «в пределах инфляции» из-за увеличения стоимости на ряд компонентов и изменения логистики. Получить комментарий на Добрушской фабрике не удалось.

Производимые в РФ и Белоруссии объемы мелованного картона не смогут закрыть все потребности фарминдустрии, опасается господин Горшков. По оценке «Камы», предприятие в 2022 году выпустит 221 тыс. тонн такого картона при общей потребности в нем в 2021 году среди всех потребителей в 450 тыс. тонн. Проектная мощность Добрушской бумажной фабрики — около 200 тыс. тонн мелованного картона в год, из них около 20% должно идти на белорусский рынок. По словам господина Устаджалилова, в ближайшие два месяца планируется наладить поставки картона, в частности, из Китая. Но из-за роста затрат на логистику и снижения курса рубля цена продукции из КНР почти сравнялась с европейской, сейчас она в полтора-два раза дороже российской, говорит эксперт.

Замена картона из ЕС может привести к еще одной проблеме. При запуске маркировки лекарств QR-коды, нанесенные на упаковки из РФ и Белоруссии, в ходе тестирования не обеспечили должную считываемость, поэтому фармпроизводители и предпочитали европейских поставщиков, утверждает гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев. В Минпромторге заявили “Ъ”, что обращений с подобными проблемами не поступало. В ЦРПТ (оператор маркировки) заверили, что трудностей с перенастройкой оборудования под другую упаковку не возникнет. Там поясняют, что уже есть производители, которые используют российский картон и печатают на нем все необходимое, включая маркировку: «Если картон подходит для нанесения всей необходимой информации о лекарстве, то и для маркировки он подходит. Это уже многочисленно тестировалось и подтверждалось».

Полина Гриценко