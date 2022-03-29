Apple раздали российские карты

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Единственным платежным решением для владельцев iPhone в России пока остается «СБПэй», которое большинство крупных банков до последнего времени игнорировали. При этом количество выпущенных виртуальных карт уже достигает 35 млн, а работающих в стране iPhone — превышает 20 млн. Однако потребительские качества сервиса все еще оставляют желать лучшего и сохраняется риск его блокировки, как это произошло с платежной системой «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В платежном приложении для «СБПэй», которое позволяет оплачивать покупки смартфоном, появился первый системно значимы банк — МКБ. Сейчас к сервису подключены 37 банков, тогда как в начале марта их было всего четыре. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели большинство банков, в том числе крупнейшие, предоставят такую возможность»,— сообщили в ЦБ. О готовности подключиться к сервису в ближайшее время “Ъ” сообщили ВТБ, ПСБ, Почта-банк, Росбанк, Тинькофф-банк. В Сбербанке, у которого более 90 млн клиентов-физлиц, на запрос “Ъ” о сроках подключения к «СБПэй» не ответили.

«СБПэй» осталось единственным платежным приложением, доступным владельцам iPhone. В конце прошлой недели Apple Pay перестало поддерживать карты российской платежной системы «Мир» (см. “Ъ” от 24 марта), при этом в App Store приложение Mir Pay и его обновления на данный момент недоступны.

Российские карты международных платежных систем Visa и MasterCard перестали поддерживаться всеми платежными приложениями в смартфонах еще раньше, на фоне приостановки их бизнеса в России. При этом пластиковыми картами расплачиваться можно внутри страны, в РФ все трансакции обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»).

Карты «Мир» из платежных сервисов пока поддерживает лишь Samsung Pay. Кроме того, в Google Play можно скачать Mir Pay (к нему подключены около 80 банков, сервис доступен только для карт «Мир»). Однако эти сервисы работают только на смартфонах с ОС Android.

По данным НАФИ на март 2021 года, среди пользователей мобильных платежных сервисов Google Pay использовали 32% россиян, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%. При этом только в 2021 году в РФ было продано 4,4 млн смартфонов Apple, еще 3,7 млн — в 2020 году. Данные о том, сколько всего смартфонов Apple в настоящее время функционируют в России, компания не раскрывает — по экспертным оценкам, их более 20 млн.

Между тем и за время пандемии, и уже в условиях нехватки чипов на фоне санкций в России стремительно растет доля цифровых карт, выпускаемых без физического носителя. Виртуальными картами можно оплачивать товары и услуги в интернете, а также с помощью установленных в смартфонах платежных приложений. «Если рассматривать работающие карты, то есть используемые в настоящее время клиентами при совершении операций, то доля "виртуалок" составляет не менее 25%, то есть около 35 млн штук, и имеет выраженную тенденцию к росту»,— поясняет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

«СБПэй», в отличие от других платежных приложений, привязано не к карте, а к счету клиента банка, то есть формально не имеет отношения к платежной системе. Таким образом, платить с помощью iPhone можно со счетов, к которым привязаны и карта «Мир», и карты Visa или MasterCard.

Однако у текущей версии приложения есть целый ряд минусов. Заплатить с помощью «СБПэй» сложнее, чем другими сервисами. При платеже придется открыть приложение и отсканировать QR-код на терминале продавца, в то время как в других решениях достаточно лишь приложить телефон к бесконтактному POS-терминалу.

Как уверяют в НСПК, скоро сервис будет доработан. Еще в 2021 году были проведены «необходимые тестирования для реализации оплаты на основе NFC-технологии в приложении "СБПэй"», отметили там. В этом году НСПК «планирует распространять обновленное приложение в банки и ТСП», что позволит осуществлять платеж через СБП «в одно касание».

Впрочем, по словам опрошенных “Ъ” участников платежного рынка, основным сдерживающим фактором для развития «СБПэй» остается риск, что приложение, так же, как и Mir Pay, может быть заблокировано в App Store или Google Play в любой момент. Ведь оператором СБП, как и платежной системы «Мир», выступает все та же принадлежащая Банку России НСПК.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов