Ступай с «Миром»

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Система бесконтактных платежей Apple Pay начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир» в России и удалять из приложения добавленные карты. Эксперты считают, что отключение будет происходить постепенно, полностью удалить карты из системы Apple сможет к 26 марта. Поддержку «Мир» из зарубежных систем сохранил только Samsung Pay. Конкуренцию ему составит собственный бесконтактный сервис «Национальной платежной системы» MirPay, считают аналитики, допуская полный уход из России сервисов не только Apple, но и Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Apple начала убирать из Apple Pay ранее добавленные карты «Мир», сообщил ТАСС со ссылкой на службу поддержки платежной системы. «Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные (карты) они постепенно убирают из приложения Apple Pay»,— пояснил сотрудник поддержки.

Apple подключала «Мир» к своей платежной системе Apple Pay в июле 2021 года. Позже, в ноябре, американская компания подключила «Мир» к своей экосистеме: у пользователей Apple появилась возможность оплачивать различные сервисы компании с помощью карт «Мир». На фоне военной операции России на Украине Apple 2 марта заявила, что прекращает экспорт своей продукции в Россию, а также ограничит работы ряда сервисов, включая Apple Pay (см. “Ъ” от 3 марта).

Система бесконтактных платежей Apple Pay была запущена в России в 2016 году. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

Платежный сервис Samsung Pay продолжает работу в России, но могут быть недоступны платежи и переводы по картам Mastercard и Visa, заявила компания 15 марта. Обе платежные системы прекратили работать в стране две недели назад. В Samsung отметили, что платежи по картам «Мир» любых банков работают без ограничений. “Ъ” убедился, что по состоянию на 24 марта платежи через «Мир» в Samsung Pay проходят.

Платежи с помощью Google Pay сейчас не работают, «так как некоторые международные платежные сети могут больше не поддерживать карты, добавленные в мобильный кошелек», следует из информации на сайте системы.

ЦБ РФ заявлял, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для российских карт Visa и Mastercard, еще 6 марта. Непосредственно пластиковыми картами оплачивать покупки внутри России можно до конца срока их действия: «Кроме этого для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис MirPay. Его можно установить на смартфон на базе Android». К MirPay можно подключить карты «Мир» более 80 российских банков. После отключения от SWIFT ряда банков россияне стали жаловаться на сбои платежных операций по картам Mastercard и Visa. В связи с этим крупные российские банки зафиксировали кратный рост выпуска карт «Мир».

Система MirPay сейчас, по сути, остается основной альтернативой для держателей банковских карт Visa и Mastercard на территории России, которые хотят продолжить пользоваться бесконтактным способом оплаты, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «В ближайшее время ее доля на рынке бесконтактных платежей заметно вырастет».

Как пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, Apple будет убирать добавленные карты пользователей платежной системы «Мир» из приложения Apple Pay постепенно: «На это требуется время, поэтому будут отключаться по 10 тыс. карт за раз». По оценке аналитика, к середине дня 26 марта все карты «Мир» будут убраны: «Это еще один шаг Apple по сворачиванию работы в России». Он не исключает полного ухода из России Google и других американских компаний.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк