Народ попросят показать язык

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Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства депутат Константин Затулин («Единая Россия») в понедельник внес на рассмотрение палаты поправки к закону о госполитике РФ в отношении соотечественников за рубежом. Документ уточняет понятие «соотечественник» и вводит в качестве одного из условий для получения такого статуса владение русским языком. Кроме того, автор проекта предлагает причислить к соотечественникам представителей украинского и белорусского народов, «связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры». По мнению господина Затулина, принятие поправок позволит начать реальный процесс репатриации соотечественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил Константин Затулин журналистам 28 марта, в новой редакции закона «О гражданстве РФ», которую президент Владимир Путин внес в Думу в декабре 2021 года (рассмотрение в первом чтении запланировано на 5 апреля), отсутствует понятие «соотечественники», хотя по закону «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» они имеют право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В связи с этим депутат намерен внести соответствующую поправку ко второму чтению президентского проекта, а пока решил уточнить формулировки в законе о соотечественниках.

Сейчас соотечественниками признаются лица и их потомки, «проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ». Господин Затулин предложил убрать из этой формулировки слова «как правило», чтобы исключить слишком широкую трактовку, и добавить в качестве условия владение русским языком.

Уточняется в поправках и «перечень народов, исторически проживающих на территории России». В него входят русские как «государствообразующий народ», а также украинцы и белорусы, связанные с ним «общностью исторической судьбы и культуры». Кроме того, к исторически российским отнесены народы, имеющие административно-территориальные образования на территории РФ, коренные малочисленные народы, входящие в соответствующий единый перечень, и, наконец, представители иных исторически проживающих на территории РФ народов, не имеющих своих национальных государств или национальных государственных образований за пределами России.

«Это существенно с точки зрения пожелания человека пользоваться льготами в качестве соотечественника для решения проблем гражданства, переезда в Россию и т. д.»,— пояснил “Ъ” господин Затулин. Он напомнил, что раньше из-за широкой трактовки вопрос присвоения статуса соотечественника оставался на усмотрение миграционных чиновников. «Например, губернатор Калужской области приостановил действие госпрограммы добровольного переселения соотечественников, потому что за прошедшие годы она выродилась в программу переезда в Россию жителей Средней Азии,— отметил депутат.— Когда-то 80% тех, кто обращался по этой программе, были русские, украинцы и другие, вполне отвечающие понятию наших соотечественников. А в последние годы их число сократилось до 17%, а все остальные — это киргизы, таджики, узбеки. Я, конечно же, считаю, что и они в индивидуальном порядке могут претендовать на гражданство РФ, если они переехали в Россию, живут здесь в течение какого-то времени, не нарушают наши законы, состоят в браке с гражданами России, то есть имеют определенные основания. Но они не должны рассматриваться нами как соотечественники, потому что они соотечественники своих отечеств». Господин Затулин также подчеркнул, что уточненное понятие «соотечественники» позволит в будущем говорить о репатриации, законопроект о которой он внес в Госдуму еще в июне 2021-го, но пока документ лежит без движения. Правда, пока неясно, поддержит ли новые поправки «Единая Россия»: как сообщил “Ъ” председатель партийного экспертного совета по законотворческой деятельности Дмитрий Вяткин, проект там еще не обсуждался.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин считает, что принципиально решить проблему соотечественников, желающих переехать в Россию, мог бы закон о репатриации. Сейчас действует госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников, но этнические русские, по словам эксперта, часто не могут в нее попасть: «Необходим закон о репатриации, а мы все пытаемся усовершенствовать программу, которая не работает. В итоге старший лейтенант полиции определяет, кто и насколько разделяет наши культурные ценности, а мы все придумываем формулировки, которые, кроме коррупции, ничего не дают».

Ксения Веретенникова