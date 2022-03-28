О, сколько нам открытий нудных!..

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28 марта президент России Владимир Путин встретился с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым и, как считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, убедился в том, что проблем с переизбранием на новый срок у господина Сергеева не будет. Но встреча заинтересовала другим: на наших глазах на ней возродился, казалось, из пепла когда-то почитаемый жанр научпопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергеев постарался вернуть Владимиру Путину академические задолженности

Фото: Пресс-служба президента РФ Александр Сергеев постарался вернуть Владимиру Путину академические задолженности

Фото: Пресс-служба президента РФ

Война войной, а регулярные рабочие встречи, которые свидетельствуют, что у Владимира Путина и кроме Украины забот полон рот, никто не отменяет. Все они в графике и вообще-то тоже влияют на жизнь в стране.

Нет-нет, я не про эту встречу, а вообще.

Разговор с Александром Сергеевым оказался показательным по другим причинам.

— Александр Михайлович, в этом году переизбрание руководства, президента академии,— напомнил Владимир Путин Александру Сергееву.

Да, все говорит о том, что никаких проблем с переизбранием у господина Сергеева не будет. Но встреча с президентом все же должна была скорее подтвердить, а не опровергнуть это предположение, с которым сам господин Сергеев, в отличие от его предшественников, может быть, даже и заранее свыкся.

Президент РАН предупредил, что у него есть небольшой буклет о последних достижениях российских ученых. Не стоило нас пугать. Мы ко всему готовы. А уж тем более Владимир Путин.

— Очень важно, что мы в 2021 году запустили первый космический аппарат «Арктика». Всего у нас их должно было быть четыре в рамках федеральной космической программы. Но деньги пока есть на два,— честно признался Александр Сергеев.— В 2023 году ожидается второй запуск.

То есть на самом деле даже второго аппарата пока нет. Есть только рассказ Александра Сергеева, что на него есть деньги. А надо четыре. Причем, скорее всего, миллиарда.

— Дело в том, что этот космический аппарат — на совершенно уникальной орбите, так называемая высокоэллиптическая орбита,— объяснял Александр Сергеев.— И если у нас будет четыре космических аппарата, то мы можем фактически непрерывно осуществлять мониторинг Арктики с хорошим пространственным разрешением, с хорошим временным разрешением, где-то раз в 15 минут. И мы сможем получать где-то до 2 млн изображений в год. Это очень важно!

Он не пояснил, для кого это так важно. Но возможно, это и правда важно. Хотя бы для людей, которые этим занимаются.

— Таких спутников нет ни у кого! — воскликнул Александр Сергеев, который, возможно, почувствовал, что доказательная база у него что-то проседает.— Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить! Спутник долгожданный, потому что до сих пор мы пользуемся в значительной степени информацией, которая идет с зарубежных спутников. Теперь у нас есть свой такой спутник. Стали получаться первые изображения.

— Карта облачности, да? — поучаствовал в разговоре господин Путин.

— Карта облачности и карта льдов,— подтвердил президент РАН.— Очень важно, Владимир Владимирович, чтобы мы со временем — чем раньше, тем лучше — оснастили наши космические аппараты видением в радиодиапазоне! Дело в том, что в оптике мы не сможем проходить через облачную атмосферу, видеть, что находится на подстилающей поверхности. Речь идет о радиодиапазоне, это должны быть радары сантиметрового, миллиметрового диапазона. У нас сейчас есть разработки в стране, но пока наши спутники не оснащены!

Подстилающая поверхность, миллиметровый диапазон… Президент РАН не сделал скидки на то, что его могут не то что неправильно понять, а вообще не понять.

Между тем Александр Сергеев может рассчитывать на то, что деньги дадут в конце концов на все четыре аппарата. Ведь информацией с зарубежных спутников мы не сможем пользоваться либо уже вскоре, либо уже прямо сейчас.

— Следующий результат — это беспилотный летательный аппарат совершенно новой конструкции, он называется «Циклодрон»,— продолжил Александр Сергеев.— Принцип движения фактически подсмотрен у старых колесных пароходов. Современные средства автоматизации и непрерывного мониторинга за положением лопастей, наклонов позволяет таким образом управлять этой системой, что если есть четыре таких колеса, то можно программировать, осуществлять любые движения: вертикальный взлет, посадка на наклонную стенку, подлет к зданию и так далее. И это впервые было сделано!

Только я хотел упрекнуть господина Сергеева в том, что в его ведомстве, кажется, недостаточно думают о базовом принципе спецопераций: «Все для фронта, все для победы!» Но вот он уже бежал впереди парохода, пусть даже колесного.

А ведь подлет вплотную к зданию и посадка на наклонную стенку — это, возможно, именно то, чего сейчас не хватает войскам, участвующим в спецоперации, чтобы раз и навсегда переломить ее ход в свою пользу.

— Хотя, конечно, есть такой знаменитый русский инженер Сверчков, который еще больше века назад предложил этот тип движения (военный инженер Евгений Сверчков в 1909 году.— “Ъ”), но до сих пор ничего не реализовано! — разочарованно произнес Александр Сергеев.— И этот аппарат пока весом всего около 60 кг и с полезной нагрузкой всего 10 кг, фактически демонстратор, был сделан у нас в Сибири. Это разработка Института теплофизики Сибирского отделения РАН... Здесь справа представлен настоящий полет!

— Здесь написано, что первый полет будет только в 2023 году,— Владимир Путин тоже обратил внимание на брошюру, которая пока что, видимо, на этой встрече не заработала в полную силу.

— Это шестиместного аэромобиля!..— отмахнулся Александр Сергеев.— А этот демонстратор полетел в прошлом году! Причем он летал довольно долго, десять минут, если просто электрическая силовая установка!

На этом увлекательный рассказ о прорыве в движении по небу можно было считать на сегодня исчерпанным. Но нет, это было, конечно, не все:

— Час он может летать, когда гибридная силовая установка! — воскликнул Александр Сергеев.— Сейчас размер движителей полтора метра в диаметре, и сейчас делается первый пилотируемый такой аппарат с взлетным весом 2 тыс. кг, и в 2023 году он должен полететь!

Пока что любой проект Александра Сергеева мог взлететь не раньше следующего года.

— А как применять его? — спросил господин Путин, кажется уже из вежливости.

— Он очень интересует, скажем, МЧС, пожарников, потому что он, в отличие от других квадрокоптеров и вертолетов, может просто подлететь к вертикальной стенке и осуществлять выход спасателей!

А также, надо думать, и штурмовых групп. Впрочем, анонсируемый аппарат в таких условиях не теряет актуальности, ибо порой кажется, что и спецоперация раньше 2023 года уже не закончится и будет кого как высаживать, так и эвакуировать.

— Важно, что у него повышенная маневренность, потому что одновременное управление четырьмя колесами компьютером позволяет двигаться по совершенно произвольной траектории с достаточно хорошей скоростью,— заметил Александр Сергеев.

Раньше в журналистике был такой жанр (да и сейчас еще где-то теплится), как научпоп. Журналисты своими словами рассказывали читателям о научно-технических новинках, способных двигать прогресс. Толку от этих новинок чаще всего потом никакого не было, до производства не доходило, но было иногда нескучно, прежде всего самим рассказчикам.

Александр Сергеев сейчас демонстрировал, как прекрасно он владеет жанром научпопа. Возникал вопрос, нужно ли это именно здесь и сейчас, но пока господин Путин его расспрашивал, видимо, было нужно.

А господину Сергееву так, наверное, и сказали перед встречей: вы его ничем сильно тяжелым изо всех ваших проблем не грузите сейчас, он, сами видите, и так весь в делах, а расскажите что-нибудь просто интересное! И всем только лучше будет, вам в том числе…

— Третий результат — технологический, очень интересный! — добавил президент РАН.— Мы знаем проблему гудронов: у нас очень много в результате производства топлива остается тяжелых фракций, и гудроном завалены все свалки!

Конечно, еще в детстве мы его жевали заместо импортной жвачки. И в принципе можем повторить.

Но Александр Сергеев не намерен был баловать нас гудроном на новом витке нашего развития:

— Есть определенные процедуры — с помощью различных катализаторов из гудрона можно получать продукты, которые опять идут на топливо… В реактор можно одновременно поместить гудрон, у гудрона в молекулах большое количество углерода и меньшее количество водорода, и отходы, скажем, полиэтилена, полипропилена, в которых, наоборот, больше водорода, чем углерода! В реакторе с определенным катализатором получается совершенно замечательный эффект! И те, и другие отходы перерабатываются с выходом фактически до 92%! Получается высококондиционное топливо! Сейчас в Нижнекамске «Татнефть» запускает завод, только по гудрону, а на будущий год будет уже гудрон вместе с полипропиленом!

— У полипропилена рынок огромный,— согласился президент.

Да нет, за последний месяц сузился.

Затем последовал увлекательный рассказ про депонирование углерода. Можно было бы подумать, что все это как-то не очень реально: даже не то, что произносит один, а то, что это слушает другой. А с другой стороны, чего тут нереального-то? А то эти папочки всех цветов радуги читать по утрам и вечерам уже просто невыносимо. Должно быть и на чем отдохнуть душой. И вот это оно и было.

— У нас в прошлом году была экспедиция на академическом судне «Академик Келдыш»,— приступил еще к одной истории президент РАН.— А депонирование углерода — это старт пищевых цепочек, которые идут дальше в экосистемы,— прибавлял Александр Сергеев.— Это значит, что там может стать больше рыбы! А в прошлом году у нас фактически начался отлов краба в Карском море (везти, правда, некуда: порты для российских судов почти везде закрыты.— А. К.)! Поэтому это очень интересный тренд, когда моря, действительно, будут все дольше безо льда, будет происходить эффективное депонирование углерода, а это депонирование углерода идет как раз в пищевые цепочки, которые поднимают продуктивность морей!

— Там в целом экосистема будет меняться, может быть, и депонирование будет меньше,— пообещал президент России.

— Это обязательно надо учитывать! — воскликнул Александр Сергеев.— Но вопрос о том, где углерод оказывается в конце концов в твердой фазе,— вопрос до сих пор открытый! В дальневосточных морях ведутся такие исследования! В створках моллюсков накапливается углерод, и эта пищевая цепочка приводит к тому, что выращиваются моллюски, белок которых идет на питание, а створки — это то, что как раз улавливает углерод!

Все, круг, казалось, замкнулся, и можно было вздохнуть с облегчением: рассказ окончен.

— И сейчас в некоторых странах мира начинается создание таких ферм, в которых выращиваются моллюски с большим объемом, с большой массой створок! — Александр Сергеев был без преувеличения воодушевлен.— И это есть как раз одно из предложений, каким образом входить в климатические проекты через море.

Он забыл сказать (а может, не знал), что больше нет никаких климатических проектов. Или по крайней мере мы в них не участвуем.

В какой-то момент президент РАН, который после этой встречи тем более, конечно, будет переизбран на новый срок, вдруг произнес:

— Вы знаете, это очень интересный вопрос конечный: а куда все это идет?

А вот это и правда так хотелось бы знать.