Следствие сработало по-марксистски

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Советский районный суд Уфы в минувшую субботу арестовал до 23 мая пятерых участников марксистского кружка, которых обвиняют в организации террористического сообщества с целью насильственного изменения конституционного строя России. Наиболее заметным фигурантом уголовного дела является член фракции КПРФ в Курултае Башкирии, лидер местного «Левого фронта» Дмитрий Чувилин, уже объявивший голодовку. В КПРФ на арест бывшего однопартийца (из Компартии товарищ Чувилин был исключен в прошлом году) пока реагируют осторожно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член фракции КПРФ в Курултае Башкирии, лидер местного «Левого фронта» Дмитрий Чувилин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Член фракции КПРФ в Курултае Башкирии, лидер местного «Левого фронта» Дмитрий Чувилин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фигуранты уголовного дела, которое следственное управление СКР по Башкирии возбудило по материалам регионального УФСБ, были задержаны 25 марта. По местам проживания подозреваемых проведены обыски. Позже СКР сообщил, что были обнаружены и изъяты гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью, средства коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях и экстремистская литература.

Ходатайства о заключении под стражу в Советский райсуд Уфы были направлены в отношении депутата Курултая (фракция КПРФ), координатора местного движения «Левый фронт» Дмитрия Чувилина, пенсионера Юрия Ефимова, врача-отоларинголога Алексея Дмитриева, бывшего сотрудника правоохранительных органов Павла Матисова и Рината Буркеева. Кроме них были задержаны еще несколько человек, в частности, уфимский поэт Камиль Валиуллин (Камиль Гремио), председатель Башкирского объединения инвалидов и ветеранов локальных конфликтов Мидхат Юсупов, член марксистского кружка Андрей Орловский, помощник Дмитрия Чувилина Платон Валитов и фотограф Леонид Голованов. Их отпустили, не предъявив обвинений.

Павлу Матисову инкриминируется создание террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), четверым остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а господам Ефимову и Алексееву — еще и публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как считает следствие, террористическая организация действовала в республике с 2019 по 2022 год, ее целью была подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Злоумышленники, говорится в деле, выработали методы конспирации и тактику нападения на сотрудников правоохранительных органов и войсковые части «с целью завладения боевым оружием и последующего его применения для совершения террористических актов». Также в постановлении о возбуждении дела отмечается, что обвиняемые распространяли в интернете материалы, содержащие призывы к насильственному захвату власти.

Отметим, что, поскольку Дмитрий Чувилин является депутатом, решение о возбуждении дела принимал лично руководитель управления СКР по Башкирии Денис Чернятьев.

В суде следствие упирало на то, что, оставаясь на свободе, фигуранты дела могут скрыться, учитывая тяжесть предъявленных им обвинений. Прокуратура поддержала СКР. Адвокаты обвиняемых просили избрать подзащитным в качестве меры пресечения домашний арест. Однако суд посчитал позицию следствия обоснованной. Фигуранты уголовного дела будут находиться в уфимском СИЗО-1 до 23 мая. Дмитрий Чувилин, услышав решение суда, заявил, что считает свое преследование политическим и объявляет голодовку.

Арестованные являются активистами марксистского кружка. Его заседания по левой тематике проводились еженедельно в музее имени Сталина на улице Кузнецова в Уфе. Руководил ячейкой Алексей Дмитриев, он же вел группу «Марксистский кружок» во «ВКонтакте», а также выкладывал материалы на YouTube. Некоторые из опубликованных текстов, а также видеообращений правоохранители посчитали «содержащими побуждения к насильственному изменению основ конституционного строя РФ путем вооруженного захвата власти».

Одним из эпизодов обвинения стала видеозапись выступления Юрия Ефимова 1 мая 2020 года, размещенная в интернете Алексеем Дмитриевым. Там, в частности, говорилось о необходимости национализации «рудников и предприятий», создании «союза трудящихся» и т. п.

Супруга Юрия Ефимова, Людмила, заявила “Ъ”, что ее муж «ходил в кружок марксистов, но к террористической деятельности отношения не имел».

Павел Матисов в прошлом году баллотировался в Госдуму от партии «Коммунисты России» как кандидат «против всех». В своей предвыборной программе он, в частности, также говорил о «диктатуре трудящегося большинства, полной национализации предприятий, банков и недр». Он указывал, что воевал добровольцем в ЛНР в составе коммунистического отряда. Ринат Буркеев, работавший в частных охранных предприятиях, также участвовал в боевых действиях в Донбассе добровольцем.

Экс-помощник Дмитрия Чувилина правозащитник Альберт Рахматуллин заявил, что арестованные — «теоретики, которые призывали к конституционной реформе в системе власти, и в их речах нет призывов к терроризму».

Он выразил сомнение, что у задержанных было найдено действительно боевое оружие: «Даже обвинение не инкриминирует им незаконное хранение оружия».

По словам адвоката Дмитрия Чувилина Урала Хамзина, на судебном заседании в обоснование причастности его подзащитного к участию в террористическом сообществе были представлены лишь показания одного из членов марксистского кружка о том, что целью объединения являлся насильственный захват власти в случае дестабилизации ситуации в стране. «Единичных показаний для суждения о причастности к столь тяжкому преступлению явно недостаточно, так как неизвестно, при каких обстоятельствах были получены показания этого свидетеля и соответствуют ли они действительности»,— сказал защитник.

В КПРФ пока осторожно комментируют арест товарища Чувилина. Заместитель руководителя фракции в Курултае Ильгам Галин отметил, что ему неизвестны все обстоятельства дела, а заместитель председателя Курултая, член КПРФ Вадим Старов сказал, что фракция еще не выработала единую позицию по этому поводу. По его словам, вопрос о Дмитрии Чувилине включен в повестку ближайшего заседания фракции. Член фракции КПРФ в Курултае Рустам Хафизов выразил удивление по поводу ареста депутата. «Чувилин всегда придерживался крайне принципиальной позиции по отношению к властям, высказывал свое мнение ярко, жестко, но, чтобы он был причастен к таким серьезным уголовно наказуемым деяниям, это, мягко говоря, удивительно»,— сказал он. Сдержанно высказались и в федеральном руководстве КПРФ. «Правоохранительные органы должны разобраться в ситуации, мы не имеем права вмешиваться,— сказал “Ъ” зампред ЦК партии Юрий Афонин.— Дмитрий Чувилин был исключен из КПРФ за нарушение устава. Если все, что говорят, соответствует действительности, то должно быть объективное рассмотрение со стороны правоохранительных органов и суда».

Влада Шипилова, Уфа; Андрей Прах