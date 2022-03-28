Российский код не читается

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Минцифры доработает проект постановления правительства об эксперименте по предоставлению прав на использование свободного софта, разработанного государством. Инициативу раскритиковали «Ростелеком», Сбербанк и «Росатом». Они опасаются, что разработчики используют софт для создания продуктов, которые потом будут продавать самому государству. Вызвали вопросы и права государства на модифицированные версии программного обеспечения (ПО). Эксперты же просто сомневаются, что на проект будет спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры от 15 марта в адрес автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» о проведении эксперимента по раскрытию открытого государственного ПО. В документе министерство отвечает на замечания участников рынка к проекту постановления правительства, которое регламентирует проведение эксперимента с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года.

Минцифры опубликовало проект на regulation.gov.ru 10 февраля (см. “Ъ” от 10 февраля). По нему к декабрю 2022 года должен быть создан национальный репозиторий открытого ПО, оператором станет АНО «Открытый код». В репозитории планируется размещать открытый исходный код ПО, разработанный МВД, Росреестром, Минцифры, органами субъектов РФ и коммерческими компаниями, которые добровольно подключатся к проекту.

Из письма Минцифры следует, что в этом заинтересованы «Ростелеком», Сбербанк, «Росатом» и ряд исследовательских центров. Однако у них возник и ряд замечаний к проекту. В «Ростелекоме», в частности, опасаются, что компании будут использовать открытый государственный код для создания продуктов, которые потом будут продавать как проприетарные (закрытая разработка, является собственностью автора), в том числе самому государству, следует из письма Минцифры.

Тот же вопрос волнует и Сбербанк. Там отметили, что большинство открытых лицензий не предусматривают или прямо запрещают использование открытого кода в проприетарном ПО, так как это ведет закрытию исходного кода от пользователей, но в постановлении не описаны условия распространения версий ПО: «Это в конечном итоге обязательно приведет к закрытию кода». «Росатом» обратил внимание, что правовой статус национального репозитория не определен: «Будет ли он государственной информационной системой или сайтом в сети?» В «Ростелекоме», Сбербанке и «Росатоме» отказались от комментариев.

Эти замечания обсуждались 24 марта в АНО «Цифровая экономика». По итогам заседания решено доработать проект, рассказали “Ъ” в АНО «Цифровая экономика»: «Эксперты предложили уточнить терминологию, в частности определение "репозиторий"». В Минцифры “Ъ” сообщили, что в начале апреля планируют очередное обсуждение проекта.

Наиболее активно обсуждался вопрос, под какими именно свободными лицензиями следует публиковать разработанное по госзаказу ПО, говорит глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает отечественную операционную систему на базе Linux) Алексей Смирнов: «Решение зависит от того, хотим ли мы по итогу доработки государственного продукта получить результат под несвободными лицензиями, что позволит их легко продавать, в том числе и государству, или чтобы доработки были в свободном доступе для госсектора и рынка». Также пока остались без ответа вопросы, чем должен завершиться эксперимент и какой результат следует считать удачным, отметил господин Смирнов.

Сейчас госорганы не публикуют исходный код, и это создает проблемы для потенциальных участников госконтрактов на доработку программ. «Важно развивать экосистему разработчиков, поэтому лицензия на ПО из репозитория государства должна быть полностью открытой»,— отмечает президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. Такой подход, по ее мнению, способствует развитию государственного ПО.

Создание базы с открытым государственным кодом по образу GitHub (международная платформа для разработки программного обеспечения американской Microsoft) позволит другим разработчикам делать свои модификации, говорит руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Другой вопрос, что софта, который разработан государством, не так много и он может не представлять большой ценности».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина