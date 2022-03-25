Генерал искупил вину без крови

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Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе Руслану Алахвердиеву с содержания под стражей на домашний арест. Следствие пришло к выводу, что генерал, обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, находясь не в СИЗО, а дома, не будет воздействовать на свидетелей, чтобы они изменили данные ими во время следствия показания. Просьба генерала отправить его для участия в спецоперации на Украину была отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Алахвердиев

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа Министерства Обороны Руслан Алахвердиев

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа Министерства Обороны

Генерал-майор Алахвердиев оказался под следствием в августе прошлого года. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР обвинило тогдашнего замначальника инженерных войск в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Несмотря на тяжесть предъявленного обвинения, следствие вначале отпустило господина Алахвердиева под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако испытание генерал не прошел. По данным военной контрразведки ФСБ, встречался и общался со свидетелями, пытался склонить их к изменению своих показаний. В результате следствие обратилось в суд, где ходатайствовало на этот раз об изменении генералу Алахвердиеву меры пресечения на содержание под стражей, которое не раз потом продлевало.

По версии следствия, генерал с 2017 по 2021 год получил через посредника взятки на общую сумму 6,7 млн руб. от Николая Семейкина — гендиректора ООО «Логис», занимающегося научными исследованиями и разработками в области технических наук.

Кроме того, генерал, как установило следствие, с 2019 по 2021 год неоднократно давал командирам воинских частей столичного региона незаконные указания о направлении военнослужащих для выполнения различных работ на садовых участках в СНТ «Липки» Красногорского городского округа Московской области, принадлежащих как самому господину Алахвердиеву, так и его близким знакомым, тем самым злоупотребил своими служебными полномочиями. Затем к этому обвинению добавились другие эпизоды получения взяток от компаний, поставлявших оборудование инженерным войскам.

По данным следствия, пытаясь создать себе алиби, генерал через посредников уговаривал руководителей ФБУ «Международный противоминный ордена Кутузова центр Вооруженных сил», расположенного в Нахабино, дать показания о том, что он передал им деньги промышленников, которые затем были потрачены на приемы иностранных делегаций. В том же Нахабино генерал попытался легализовать еще 3,4 млн руб. взяточных денег, но уже через оплату работ скульпторов, которые поставили там памятники саперам, служившим в Сирии, Афганистане и воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

Тем не менее на этот раз следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения для генерала Алахвердиева.

По словам его адвоката Олега Надмидова, в ГВСУ СКР учли, что фигурант не безнадежен и частично признает свою вину, а поэтому просили суд ограничиться для него домашним арестом. «Мы не возражали»,— сказал адвокат, которого суд уполномочил отвезти освобожденного господина Алахвердиева в подмосковный дом его родителей. В ближайшее время генерал должен явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, где решат вопрос, надевать или нет электронный браслет ему на ногу.

В ходе следствия, по словам адвоката Надмидова, генерал заявлял ходатайство о том, чтобы его освободили и отправили для участия в спецоперации российских войск на Украину, чтобы он в том числе и кровью мог искупить свою вину. «Я боевой генерал и пригодился бы там»,— говорил он, однако следователь, по словам господина Надмидова, без энтузиазма отнесся к его предложению.

Юрий Сенаторов