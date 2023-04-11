Что такое социофобия и как с ней справиться

Что такое социофобия, признаки и лечение — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Социальная фобия — это широко распространенное психическое расстройство, проявляющееся в сильном иррациональном страхе перед различными видами социальных взаимодействий (боязнь пользоваться местами общепита, общественным туалетом, невозможность заниматься чем-либо при наблюдении со стороны и прочее. В целом социофобия выражается в страхе оказаться в центре внимания, проявляющемся в болезненных опасениях негативной оценки окружающих и в избегании подобных ситуаций.

При этом расстройстве сильный страх возникает постоянно и мешает выполнять повседневные задачи, например, учиться, работать, передвигаться на общественном транспорте. Это заболевание сильно снижает качество социальной жизни и мешает человеку реализовываться и развиваться.

Социофобию часто путают с интроверсией и социопатией, но три этих понятия означают принципиально разные состояния и свойства личности. Интроверсия — это склонность человека ориентироваться на свой внутренний мир и восстанавливать силы в одиночестве. Считается, что экстраверт заряжается энергией при общении с другими, в то время как интроверт, наоборот, по большей части тратит ее. Социопатия же (диссоциальное расстройство личности) — это один из видов психопатии, характеризующийся в том числе асоциальным поведением, импульсивностью, ограниченной способностью формировать привязанности, соблюдением социальных норм только до тех пор, пока это выгодно.

Социофобия часто проявляется как один из симптомов другого заболевания, например генерализованного тревожного расстройства, и российские врачи предпочитают рассматривать ее именно с этой точки зрения. Также она может сочетаться с депрессиями, аффективной патологией, алкоголизмом, наркоманией, расстройствами пищевого поведения.

Признаки социофобии

Можно выделить несколько основных признаков, которые могут говорить о наличии социальной фобии у человека:

— не поддающиеся логическому объяснению страх, ненависть, отторжение, отвращение по отношению к ситуациям, в которых необходимо сделать что-то под наблюдением других людей;

— стремление всеми силами избежать стрессовых ситуаций: свиданий, походов за покупками, выступлений на рабочих совещаниях, посещения госучреждений и так далее;

— низкая самооценка и страх перед оценкой окружающих. Социофобы всегда сосредоточены на самих себе, имеют неадекватное представление о своих возможностях, склонны видеть себя лишь в плохом свете;

При социофобии часты физиологические эффекты, схожие с наблюдаемыми при других расстройствах тревожного спектра: слезливость, повышенная потливость, тошнота, трудности с дыханием, дрожь в конечностях, нарушения сердечного ритма и другие.

Выбор методик лечения

Существует две основные формы социофобии:

— изолированная, единичная монофобия, когда страх возникает только при конкретной социальной ситуации, например, страх разговаривать по телефону, есть на людях, выполнять определенную работу в присутствии других людей. К изолированным фобиям относится также эрейтофобия — боязнь показаться неловким, испытать замешательство или покраснеть перед кем-либо;

— генерализованная социофобия, когда в список пугающих человека ситуаций входят почти все возможные обстоятельства, требующие общения с людьми. Усиленная реакция избегания приводит к тому, что нарушается психосоциальная ориентация, формируется неадекватная адаптация к страхам, нарушаются социальные связи и страдают все сферы деятельности человека. Именно с такой расширенной социальной фобией бороться своими силами уже невозможно — необходимо комплексное врачебное вмешательство, особенно при появлении коморбидных (сочетающихся) психических расстройств.

Причины социофобии

У большинства людей социальная фобия формируется в детском или подростковом возрасте, когда травмирующий опыт закрепляется в подсознании и становится частью жизненной программы. Большую роль в формировании социофобии играет наследственная предрасположенность.

Также социофобия возникает в результате чрезмерно строгого воспитания, завышенных требований к достижениям ребенка, неадекватной оценки возможностей ребенка, отсутствия моральной поддержки, эмоциональной холодности родителей. Социофобия может быть и следствием гиперопеки (чрезмерной заботы родителей о ребенке) или гипоопеки (недостатке заботы о ребенке).

Однако социофобия может зародиться не только в детстве, но и в любом возрасте после переживания сильного стресса: эмоционального или сексуального насилия, предательства близкого человека, развода родителей.

Отдельно отмечают социокультурные факторы социальной тревожности, которые связаны с наличием в обществе чрезвычайно высоких стандартов и идеалов, которые многим людям кажутся заранее недостижимыми и недоступными, что заставляет их капитулировать при любом, даже самом незначительном промахе. Чем больше семейная или национальная культура строится на чувствах вины и стыда, тем выше вероятность развития социальной фобии и страха не оправдать ожидания окружающих.

Как бороться с социофобией

Социофобия, как и многие другие фобии, относится к пограничным состояниям, которые при правильном подходе можно существенно скорректировать. Иногда это возможно даже без медикаментозного лечения, но чаще в комплексе с ним, особенно на начальных этапах терапии.

В основном лечение социофобии предполагает использование различных психотерапевтических направлений. Это в основном когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), гипноз и групповая терапия. С помощью техник КПТ психотерапевт пытается понять, какие мысли возникают у пациента в трудных ситуациях, когда запускается механизм социофобии. Затем он шаг за шагом ставит под сомнение эти паттерны мышления и просит пациента в течение долгого времени попадать специально в те обстоятельства, которые вызывают страх и панику, чтобы в итоге полностью осознать, что ничего плохого не происходит.

Групповая терапия обычно создает идеальные условия для тренировки социальных навыков и экспозиционной терапии, предоставляя людям возможность столкнуться с социальными ситуациями, которых они боятся, в атмосфере поддержки и заботы.

Ничто из перечисленного не гарантирует отсутствия рецидивов в будущем. Так что с большой вероятностью долечиваться придется регулярно на протяжении многих лет.

Ольга Молчанова, профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ:

— Мы с легкостью навешиваем ярлыки на себя и на других, один из таких — социофоб. Хороший повод отказаться от трудных ситуаций, требующих социального взаимодействия. В житейском смысле все мы немного «социофобы»: боимся публичных выступлений, негативных оценок, тревожимся, что наши поступки, идеи, чувства будут осуждены или осмеяны. На самом деле это абсолютно нормальные эмоциональные переживания. Ключевой момент, отличающий истинного социофоба от других людей, заключается в том, что социофоб избегает подобных ситуаций, он не справляется со своими страхами — они носят запредельный, чрезмерный характер, что сильно осложняет ему жизнь.

Социальную тревожность и уровень ее выраженности можно определить с помощью интервью или других методик: опросника социальной тревоги и социофобии (О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев), шкалы социальной тревожности Либовица и шкалы страха негативной оценки (краткая версия; адаптация С. Н. Ениколопова, И. В. Григорьевой).

Существует мнение, что социофобия во многом задана генетикой. Ее зачатки видны уже с детства: один ребенок с радостью бежит к незнакомым детям, другой предпочитает стоять в сторонке, с тоской наблюдая за остальными. Но наиболее ярко социальная тревожность проявляется в подростковом возрасте, что обусловлено, с одной стороны, становлением рефлексии, открытием своего «Я», а с другой — высокой зависимостью от мнения других. Подростки настолько озабочены собой, что автоматически начинают полагать, что и остальные постоянно думают о них и, главное, «видят их насквозь». Срабатывает так называемая иллюзия прозрачности. В итоге это может вести к росту застенчивости, развитию тревоги перед контактами и, как следствие, уходу от социального взаимодействия.

Как перестать беспокоиться об оценках других? Самое простое — осознать, что людям вокруг нет дела до нас. В ходе экспериментов Томаса Гиловича выяснилось: человек в среднем в два раза переоценивает внимание окружающих. Люди даже не замечают те неловкие ситуации, за которые нам долгое время бывает стыдно. Совет простой, но следовать ему сложно. В трудных случаях нужна психотерапия: индивидуальная (я бы остановилась на когнитивно-поведенческой) и/или групповая, тренинги по укреплению уверенности в себе, независимости самооценки, развитию коммуникативных навыков.

Владимир Александров, группа «Прямая речь»