Импорт поддержат страховкой

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РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк (входят в группу Российского экспортного центра) смогут заняться поддержкой не только экспорта, но и импорта — необходимые поправки Госдума вчера утвердила сразу во втором и третьем чтениях. ЭКСАР, в частности, займется страхованием от политических рисков кредитов под импортные поставки. В РЭЦ надеются, что изменения облегчат бизнесу поиск новых контрагентов для ввоза оборудования и комплектующих. Эксперты отмечают, что российские импортеры уже столкнулись со случаями отказа от поставок, с задержкой грузов в зарубежных портах и со сложностями с проведением расчетов по контрактам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять поддержку не только экспорта, как прежде, но и импорта. При этом правительство сможет наделить такими функциями и другие российские юрлица без иностранного участия в капитале. В РЭЦ вчера отметили, что новшества обусловлены изменением производственных цепочек экспортеров и заменой поставщиков оборудования и комплектующих от производителей, отказавшихся от торговли с РФ, пояснив “Ъ”, что «фокус, безусловно, останется на компаниях-экспортерах».

Поправки предусматривают, что ЭКСАР сможет страховать импортные кредиты от предпринимательских и политических рисков импортеров.

Застраховать можно будет и иностранных контрагентов — по кредитам российских и иностранных банков. Займется ЭКСАР и перестрахованием. Ранее агентство страховало риски неплатежа по экспортным поставкам, осуществленным на условиях отсрочки выплаты, риски банков по кредитам покупателям при финансировании поставок из России.

«Страхование обеспечит российских предпринимателей, осуществляющих поставку иностранных товаров, страховым покрытием в случае непоставки товара в связи с санкционными ограничениями,— отмечает учредитель "VIG Транс" Игорь Ребельский.— Страховое покрытие может служить гарантом для иностранных покупателей, закупающих у российских производителей товары, которые могут быть не поставлены из-за запретительных или ограничительных мер третьих стран, пока этот сегмент не развит». Эксперт отмечает, что поставщики уже сталкиваются со случаями отказа отгружать даже уже оплаченный товар, а санкционные грузы застревают в пути — такие сложности отмечаются в портах Роттердама и Гамбурга. Возникают трудности и с оплатой заказов — из-за непрохождения платежа или из-за того, что деньги идут очень долго, «застревают» на корреспондентских счетах, возвращаются обратно и приходится спешно открывать счета в других банках, добавляет Игорь Ребельский.

Вице-президент РСПП Сергей Красильников, впрочем, полагает, что страхование не входит в число приоритетных проблем бизнеса: «Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы, связанные со сбоями поставок, а также с невозможностью расчетов».

Расширение полномочий РЭЦ в РСПП при этом поддерживают, ссылаясь на успешный международный опыт работы подобных институтов, но настаивают на оперативной проработке процедур. «В целом же системная господдержка экспорта-импорта для достижения среднемировых уровней требует на порядок большего финансирования»,— говорит Сергей Красильников.

Источник “Ъ” в РСПП считает, что переориентация РЭЦ на поддержку импорта объясняется резким сокращением возможностей для поддержки экспорта на фоне ограничений: «Вероятно, у ЭКСАР высвободились средства, предусмотренные на экспортное страхование,— в условиях санкций потребности в них сократились. Впрочем, в любом случае эти деньги будут направлены на поддержку российской промышленности». Член «Деловой России» Александр Щелканов, в свою очередь, предлагает запустить совместные программы ЭКСАР со страховщиками, что дало бы расширение доступа к рынку перестрахования через емкости агентства.

Татьяна Едовина, Диана Галиева