Стройки тянутся к природе и памятникам

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Введенный властями временный порядок проведения экспертиз при строительстве может грозить утратой памятников и инцидентами на ГЭС, опасаются некоторые экологи и градозащитники. Документ фактически упраздняет часть согласований при реализации проектов на природных территориях и в зонах охраны памятников архитектуры, а также выполнение «расчетов на обрушение» ряда зданий, мостов и тоннелей. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о моратории на отрицательные заключения госэкспертизы. Опрошенные “Ъ” юристы считают, что порядок распространится лишь на новые стройки, а девелоперам все равно придется проходить проверки, но на этапе ввода объектов в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Новый временный порядок проведения госэкспертизы проектной документации введен приказом №46 ФАУ «Главгосэкспертиза России». В период его действия контролирующие органы не будут выдавать «сводные замечания» и расторгать договоры с заявителями по целому ряду оснований. В их числе отсутствие согласования на строительство на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), положительного заключения государственной экологической экспертизы, справок из органов власти об отсутствии на стройплощадке объектов культурного наследия. В список попало даже «отсутствие расчетов на прогрессирующее обрушение» зданий и сооружений (кроме построек «класса К-2 с массовым нахождением людей»). Порядок введен в связи с решением вице-премьера Марата Хуснуллина о моратории на подготовку отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации в рамках антикризисных мер в строительной отрасли, говорится в документе. Срок действия нового порядка не определен.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин считает, что новый порядок фактически отменяет превентивные проверки возможного экологического вреда строек, например, во всех региональных ООПТ.

«В том числе в местах обитания краснокнижных животных»,— сокрушается он. Впрочем, господин Крейндлин напоминает о существовании еще одной экологической экспертизы — от Росприроднадзора и региональных органов власти. Процедура продолжит действовать, но ее проводят ограниченно, поясняет Михаил Крейндлин, приводя в пример строительство на федеральных ООПТ, объектов в акватории моря, на нефтяных скважинах и любые стройки, связанные с отходами. «Многие линейные объекты выведены из-под действия таких экспертиз, в частности прокладка железной дороги через заповедник»,— поясняет он, упоминая в этом списке и строительство ГЭС. Возможность инцидентов на ГЭС эксперт в связи с новым порядком оценить затруднился: «Но механизм, который предотвращал бы их, не будет применяться».

Партнер адвокатской компании ProLegals Нина Евстратова добавляет, что для сооружений классов К-1 и К-3 отныне не обязательны проектные «расчеты на обрушение».

Так, в перечень объектов К-3 входят тоннели и трубопроводы на дорогах высшей категории, мосты с пролетами более 200 м, объекты высотой более 100 м, «объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов». Расчеты по-прежнему необходимы для жилых, офисных, административных и прочих зданий высотой более пяти этажей, поясняет старший юрист юридической фирмы Vegas Lex Марина Преображенская.

Координатор «Архнадзора», член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Константин Михайлов говорит о «революционных новшествах, способных привести к ужасающим результатам». «Требования по охране культурного наследия — не административные барьеры, а результат многолетней борьбы за существование страховочных механизмов, предохраняющие культурное наследие от утрат. Все временные порядки закончатся, а утрата наследия безвозвратна. Памятники исчезают навеки»,— сетует господин Михайлов. Он также упоминает разработанный Минстроем РФ проект поправок к Градостроительному кодексу РФ, «фактически упраздняющий историко-культурную экспертизу». «Все это может привести к параличу системы охраны культурного наследия»,— считает эксперт, который намерен вынести эту проблему на обсуждение в СПЧ.

Юрист КСК ГРУПП Виталий Кулманаков дает понять, что девелоперам все равно придется проходить проверки, но уже на этапе ввода объектов в эксплуатацию:

«Вам выдадут положительное заключение экспертизы при отсутствии согласований и заключений в части экологии и памятников архитектуры, но вопросы возникнут у стройнадзора при вводе объекта. Или в ходе экспертизы может быть указано — "подготовить заключения в процессе строительства"».

«Ввод объекта — это совокупность совпадения результатов строительства с ГПЗУ, заключением экспертизы, разрешением на строительство»,— добавляет господин Кулманаков. Марина Преображенская из Vegas Lex считает, что действие порядка будет распространяться только на новую проектную документацию и не затронет уже строящиеся объекты с разрешениями на строительство. С этим согласна и Нина Евстратова из ProLegals. Директор «WWF России» по экономическим и правовым вопросам Екатерина Хмелева говорит, что положительное заключение по новому порядку могут все же не выдать, если заявитель не доработал проектную документацию после критичных замечаний. «Таким образом, стоп-механизм для некачественных проектов в той или иной степени сохраняется»,— считает она.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что в его компании «обрадовались» новому порядку. «По факту госэкспертизам указано быть более клиентоориентированными и максимально содействовать проектировщикам в "работе над ошибками". Исключение этих документов (экспертиз.— “Ъ”) не приведет к проектированию зданий и сооружений с меньшей прочностью, качеством, безопасностью и наносящих ущерб экологии, а также на территориях объектов культурного наследия. Мы рисков обрушения сооружений и ухудшения экологической обстановки не видим»,— говорит господин Плиев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что практически все требования в сфере строительства в России планируется перевести в разряд добровольных. По его словам, это позволит оперативно корректировать проектную документацию и расширить возможности применения новых архитектурных и технических решений, а безопасность объектов при этом будет обеспечена на этапе экспертизы. Минстрой РФ в письме от 18 марта пояснил, что техзаказчик или проектировщик вправе неоднократно продлевать сроки госэкспертизы проектной документации до конца 2022 года. Но проектировщики, существенно нарушающие требования к подготовке документации, могут быть исключены из саморегулируемых организаций, в которых они состоят. Хоть это и вынужденная, но давно назревшая мера по поддержке отрасли, необходимая для того, чтобы застройщики могли без остановки строительства заменить недостающие импортные стройматериалы отечественными, не внося изменений в документацию, поясняет заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Но, предупреждает он, риски по снижению качества строительства все равно присутствуют: контроль надзорными органами на каждом этапе строительства по-прежнему необходим.

Поскольку теперь гарантом безопасности сооружения будет являться экспертная оценка, уровень ответственности экспертов повышается, отмечает гендиректор ГК КТБ Артем Давидюк. По его мнению, человеческий фактор будет играть большую роль, чем при применении ГОСТов и СНиПов, которые предполагали математические расчеты при оценке безопасности здания. Но, опасаясь ответственности, эксперты будут продолжать следовать ГОСТам и СНиПам, поэтому снижение качества строительства вряд ли стоит ожидать, считает господин Давидюк.

Александр Воронов, Дарья Андрианова