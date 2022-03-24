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Коммерсантъ FM
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Зоомагазины отгородились от касс

Они рассчитывают на снижение ставок по эквайрингу

Владельцы зоомагазинов просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг. Торговые сети тратят на эквайринг сотни миллионов рублей. В условиях роста стоимости на 50–80% на импортные корма, которые тоже входят в перечень важных товаров, покупатели крайне чувствительны к ценам, объясняет зообизнес. Его примеру могут последовать рестораторы и бьюти-индустрия, считающие свои услуги социально значимыми.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо комиссии по зообизнесу «Опоры России» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой включить зоомагазины в перечень ритейлеров, на которых распространяется временный предельный размер эквайринговой комиссии в 1%. Такую преференции получили розничные компании, продающие товары первой необходимости.

Корма и препараты для животных также входят в перечень таких товаров, хотя зоомагазины не получили льготу, объясняют свою просьбу авторы обращения.

В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили.

ЦБ 18 марта ограничил до 31 августа максимальную ставку эквайринга до 1% при продаже социально значимых товаров и услуг. До этого ставка достигала 2,2%. Эту меру регулятор ввел для того, чтобы «бизнес за счет снижения издержек перестроил логистику и свои процессы» в кризис.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков называет эквайринговую комиссию серьезным расходом: средняя торговая сеть может тратить только на эквайринг сотни миллионов рублей ежегодно. В торговле эквайринговые ставки занимают в статье расходов ритейлеров третье место после оплаты труда и аренды, добавляет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Сети зоотоваров продолжат платить стандартную комиссию — 1,9–2,5%, следует из письма «Опоры России».

Там опасаются, что продуктовая розница получит преимущества при реализации товаров для животных. «Эквайринг включается в цену товара на полке, картой сейчас расплачиваются 80% клиентов»,— поясняет гендиректор сети «Бетховен» Георгий Чкареули. По его оценкам, через специализированную розницу сейчас продается 35% кормов для животных, почти все аксессуары и ветеринарные препараты.

Председатель Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев объясняет, что на фоне кризиса покупатели стали очень чувствительны к стоимости товаров: разница в 1–2% может быть принципиальной. Это объясняется резким ростом цен в целом. По подсчетам господина Дмитриева, импортные корма за месяц подорожали на 50–80%, российские — на 10–30%. Причина — девальвация рубля и нарушение логистики.

Требование зоомагазинов понизить для них комиссии по эквайрингу понятно, но они реализуют товары, направленные только на одну группу потребителей — владельцев домашних животных, говорит управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

«Это будет сдерживать Центробанк, с высокой вероятностью просьба будет отклонена»,— прогнозирует он. Более того, добавляет эксперт, ограничение комиссии по эквайрингу сказывается на доходности кредитных организаций. Подобное регулирование повышает стоимость платежных продуктов для населения: банки компенсируют потери, повышая комиссии для держателей карт, добавляет Дмитрий Вишняков.

Продавцы зоотоваров опасаются дефицита

Павел Иккерт не исключает, что если ЦБ пойдет на уступку зообизнесу, то это спровоцирует других участников потребительского рынка просить о преференции. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов уверен, что в список предприятий с льготным эквайрингом необходимо включить рынок общепита, который страдает в этот кризис, как и в пандемию. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова настаивает, что в перечень должны войти салоны красоты, многие из них — малый бизнес. Экспертный совет при корпорации МСП уже готовит инициативу по этому поводу: в списке отраслей — салоны красоты, фитнес-клубы и детские развлекательные центры, уточнила она.

Александра Мерцалова, Максим Буйлов, Дарья Андрианова

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