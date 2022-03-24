Зоомагазины отгородились от касс

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Владельцы зоомагазинов просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг. Торговые сети тратят на эквайринг сотни миллионов рублей. В условиях роста стоимости на 50–80% на импортные корма, которые тоже входят в перечень важных товаров, покупатели крайне чувствительны к ценам, объясняет зообизнес. Его примеру могут последовать рестораторы и бьюти-индустрия, считающие свои услуги социально значимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо комиссии по зообизнесу «Опоры России» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой включить зоомагазины в перечень ритейлеров, на которых распространяется временный предельный размер эквайринговой комиссии в 1%. Такую преференции получили розничные компании, продающие товары первой необходимости.

Корма и препараты для животных также входят в перечень таких товаров, хотя зоомагазины не получили льготу, объясняют свою просьбу авторы обращения.

В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили.

ЦБ 18 марта ограничил до 31 августа максимальную ставку эквайринга до 1% при продаже социально значимых товаров и услуг. До этого ставка достигала 2,2%. Эту меру регулятор ввел для того, чтобы «бизнес за счет снижения издержек перестроил логистику и свои процессы» в кризис.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков называет эквайринговую комиссию серьезным расходом: средняя торговая сеть может тратить только на эквайринг сотни миллионов рублей ежегодно. В торговле эквайринговые ставки занимают в статье расходов ритейлеров третье место после оплаты труда и аренды, добавляет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Сети зоотоваров продолжат платить стандартную комиссию — 1,9–2,5%, следует из письма «Опоры России».

Там опасаются, что продуктовая розница получит преимущества при реализации товаров для животных. «Эквайринг включается в цену товара на полке, картой сейчас расплачиваются 80% клиентов»,— поясняет гендиректор сети «Бетховен» Георгий Чкареули. По его оценкам, через специализированную розницу сейчас продается 35% кормов для животных, почти все аксессуары и ветеринарные препараты.

Председатель Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев объясняет, что на фоне кризиса покупатели стали очень чувствительны к стоимости товаров: разница в 1–2% может быть принципиальной. Это объясняется резким ростом цен в целом. По подсчетам господина Дмитриева, импортные корма за месяц подорожали на 50–80%, российские — на 10–30%. Причина — девальвация рубля и нарушение логистики.

Требование зоомагазинов понизить для них комиссии по эквайрингу понятно, но они реализуют товары, направленные только на одну группу потребителей — владельцев домашних животных, говорит управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

«Это будет сдерживать Центробанк, с высокой вероятностью просьба будет отклонена»,— прогнозирует он. Более того, добавляет эксперт, ограничение комиссии по эквайрингу сказывается на доходности кредитных организаций. Подобное регулирование повышает стоимость платежных продуктов для населения: банки компенсируют потери, повышая комиссии для держателей карт, добавляет Дмитрий Вишняков.

Павел Иккерт не исключает, что если ЦБ пойдет на уступку зообизнесу, то это спровоцирует других участников потребительского рынка просить о преференции. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов уверен, что в список предприятий с льготным эквайрингом необходимо включить рынок общепита, который страдает в этот кризис, как и в пандемию. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова настаивает, что в перечень должны войти салоны красоты, многие из них — малый бизнес. Экспертный совет при корпорации МСП уже готовит инициативу по этому поводу: в списке отраслей — салоны красоты, фитнес-клубы и детские развлекательные центры, уточнила она.

Александра Мерцалова, Максим Буйлов, Дарья Андрианова