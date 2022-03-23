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1208 миллиардов рублей составил отток вкладов граждан из банковской системы РФ в феврале 2022 года, сообщил ЦБ (.pdf). Отток произошел «главным образом в последнюю неделю месяца», отмечает регулятор и добавляет, что повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и рост ставок по депозитам восстановили приток средств на срочные рублевые вклады и стабилизировали спрос граждан на наличные (фактических подтверждений этому пока нет). Отток средств населения был полностью покрыт инструментами ЦБ по предоставлению ликвидности (в начале марта задолженность по операциям рефинансирования достигала 10 трлн руб.), однако после банки погасили задолженность по большей части привлеченных средств.