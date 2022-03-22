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Коммерсантъ FM
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Усиление борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа признано несвоевременным

Совет федерации (СФ) на пленарном заседании 23 марта отклонит принятый Госдумой две недели назад правительственный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части упрощения порядка возбуждения уголовных дел, связанных с гособоронзаказом, национальными проектами и закупками на государственные и муниципальные нужды. Об этом во вторник заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Речь идет о закреплении за органами предварительного расследования права возбуждать уголовные дела без заявления потерпевшей стороны, если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество, в том числе денежные средства, выделенные на эти нужды. Закон был принят в первом чтении 8 декабря 2021 года, во втором — 22 февраля 2022-го, а в третьем — 10 марта. 11 марта комитет господина Клишаса рекомендовал закон к принятию, поскольку он «позволит эффективнее расследовать преступления, совершаемые в сфере гособоронзаказа, а также будет способствовать устранению условий для совершения новых преступлений».

Однако спустя десять дней позиция комитета и его председателя изменилась. «Техническая во многом история,— пояснил 22 марта журналистам Андрей Клишас.— У меня и сегодня нет никаких претензий, но есть нормы и конкурсы государственные и муниципальные, которые тоже подпадают под эту историю. Валентина Ивановна (Матвиенко, спикер СФ.— “Ъ”) склоняется к тому, чтобы его отклонить именно в силу экономической нецелесообразности». По словам сенатора, закон сейчас могут неправильно воспринять: «Идет помощь бизнесу, идет освобождение от обязательств и административного давления. Закон вроде бы и правильный, но вроде как не совсем вовремя. Если он несвоевременный, не укладывается в текущую политико-экономическую обстановку и его принятие считается нецелесообразным, то пусть комитет по экономической политике эту целесообразность и разбирает. Я вчера Вайно (Антон Вайно, глава администрации президента.— “Ъ”) ровно это и сообщил и сказал, что закон будет отклонен».

Господин Клишас подчеркнул, что СФ не будет создавать согласительную комиссию, поскольку закон будет отклонен именно в силу нецелесообразности. «Если мы в дальнейшем решим к этому вопросу вернуться, то мы вернемся в другой ситуации»,— резюмировал сенатор.

Андрей Прах

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