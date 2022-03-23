Рубль покидает порты

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Как выяснил “Ъ”, портовики просят правительство вновь разрешить расчеты с нерезидентами в иностранных валютах. Тарифы морских портов перевели в рубли в 2018 году. Возврат к прежним правилам поддержит российские порты на фоне падения грузооборота и ослабления рубля. По мнению источников “Ъ”, речь может идти о привязке к валютному курсу тарифов на перевалку для иностранных контрагентов. Однако в условиях ужесточения режима обращения валют в РФ реалистичность мер под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) предложила вернуться к определению портовых тарифов в иностранной валюте для компаний-нерезидентов. Инициатива обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 18 марта (протокол есть у “Ъ”). Как следует из перечня предложений АСОП (“Ъ” его видел), соответствующая поправка к федеральному закону «О морских портах» (ФЗ-261) «позволит увеличить поступление в бюджет иностранной валюты, а также налоговых отчислений предприятий, оказывающих услуги в морских портах». В ФАС не видели предложений, в Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

Стивидоров обязали устанавливать тарифы в рублях в 2018 году для сдерживания цен для российских клиентов на фоне ослабления рубля. Отсрочка до 2025 года была предусмотрена только для российских компаний, имеющих на 1 января 2018 года валютные обязательства по инвестпроектам для развития инфраструктуры морских портов. В отрасли критиковали поправки, предупреждая о резком сокращении инвестиций.

Сейчас речь может идти о привязке тарифов на перевалку для иностранных контрагентов к валютному курсу, говорит источник “Ъ” в транспортной отрасли.

По его словам, такая мера не влияет на конечную стоимость товаров для потребителя: «Сейчас портовые тарифы в РФ номинированы в рублях, но независимо от этого на рынке фиксируется рост цен на потребительские и промышленные товары». При этом доля стоимости портовой перевалки в конечной цене импортной продукции различных наименований не превышает 1–2%.

«С учетом высокой волатильности валютного курса в последние недели поднятый АСОП вопрос о предоставлении стивидорам в условиях падения грузооборота возможности корректировки стоимости услуг с учетом изменения курса поддержал бы российские порты,— сообщили “Ъ” в ГК "Дело".— Мы также понимаем, что принятый властями набор мер по ужесточению режима обращения иностранной валюты в России делает сложным поиск такого решения. Стороны изложили все аргументы, теперь мы ждем взвешенных решений правительства и ЦБ с учетом интересов и стивидоров, и клиентов».

Один из источников “Ъ” на рынке полагает, что «принятие решения о привязке тарифов к валюте маловероятно с учетом планов правительства полностью отвязать договоры внутри страны от любого упоминания иностранной валюты в качестве ценового якоря». Однако с учетом того, что в правительстве вполне серьезно обсуждаются планы разрешить ОАО РЖД индексировать тарифы на свои услуги на ежеквартальной или даже ежемесячной основе, говорит он, «вполне реалистично распространить подобный механизм на портовые услуги, что позволило бы без формальной привязки к иностранной валюте защитить стивидоров от колебаний валютного курса».

В условиях волатильности курса рубля и необходимости обеспечить приток валюты в экономику страны предложение АСОП выглядит вполне логичным и обоснованным, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Он отмечает, что пока все действующие ограничения, связанные со сделками с нерезидентами, направлены на сохранение валюты внутри страны. Ограничений на сделки, в результате которых валюта поступает в страну, не установлено. Регламентирован только порядок обращения с поступившей в страну валютной выручкой, уточняет он.

Среди прочих мер поддержки АСОП просит субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам и займам на пополнение оборотных средств.

Кроме того, ассоциация предлагает снять ковидные ограничения на въезд в РФ пассажиров круизных и паромных судов через морские пункты пропуска. АСОП также выступает за использование терминалов Мурманского и Архангельского морских портов для перевозки внешнеторговых и каботажных грузов, а круизного судна «Князь Владимир» — для перевозок в Черном и Средиземном морях в качестве альтернативного заграничного маршрута «с учетом ограничений по другим видам транспорта».

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина