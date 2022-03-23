Бокс уклоняется

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Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, оказалась одной из немногих крупных спортивных структур, которая не собирается строго следовать рекомендациям по максимальному дистанцированию от России в связи с ее военной спецоперацией на Украине. IBA отказывается разрывать спонсорский контракт с «Газпромом», так как он является слишком значимым для «трансформации» организации, попавшей еще в 2019 году на фоне глубокого административного и финансового кризиса под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Источники считают, что отказ может поставить под угрозу место бокса в олимпийской программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что Международная ассоциация бокса, недавно сменившая официальный акроним (раньше это была аббревиатура AIBA), оценивает как «невозможную» «полную» отмену контракта с «Газпромом», сообщил Insidethegames. В его распоряжении оказалось письмо генерального секретаря IBA Иштвана Ковача, разосланное руководителям национальных федераций, входящих в ее состав. В нем господин Ковач подчеркнул значимость договора с «Газпромом». По его словам, он обеспечивает «эффективную поддержку федераций, соревнований и спортсменов», а также «решает вопрос с долгами, угрожавшими будущему организации и процессу ее трансформации».

Контракт, по которому «Газпром» стал генеральным партнером IBA, был заключен летом прошлого года. В федерации его оценивали как прорыв, что нисколько не удивительно. Заключение соглашения состоялось спустя несколько месяцев после того, как головную в боксе структуру возглавил россиянин Умар Кремлев.

Господин Кремлев был избран президентом IBA в конце 2020 года на волне глубочайшего и многослойного кризиса, в котором та находилась в течение нескольких лет. У этого кризиса были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. А его кульминацией явилось принятое МОК в 2019 году решение о временном лишении IBA признания. На практике оно означало отстранение федерации от проведения всех мероприятий, связанных с прошлогодней Олимпиадой в Токио, включая квалификационные и основной олимпийский турниры, а также от получения полагающихся выплат из поступлений по ее итогам. Возвращение признания было увязано с проведением реформ, направленных на улучшение администрирования и коммерческой деятельности.

О важности для IBA контракта с «Газпромом», стоимость которого никогда не разглашалась, говорит хотя бы тот факт, что вскоре после его заключения она отчиталась о погашении задолженностей, достигавших, по разным оценкам, от $16 млн до $20 млн, а еще объявила о запуске большой программы поддержки национальных ассоциаций и пяти региональных конфедераций. Она предусматривает ежегодные выплаты в размере $2 млн в общей сложности для первых и $500 тыс.— для вторых, плюс предоставление экипировки и оборудования на $2,5 млн. Программа является частью пакета радикальных реформ, инициированных Умаром Кремлевым после избрания на президентский пост.

Между тем после начала военной спецоперации на Украине целый ряд международных спортивных объединений, включая сам МОК, выступили с похожими на требования рекомендациями для работающих в отрасли структур по максимальному «дистанцированию» от России. Под ним, как уточняло выпущенное в марте заявление руководителей спортивных министерств 37 стран, подразумевается не только отказ в допуске российским спортсменам к участию в международных соревнованиях, но и ограничение «спонсорской поддержки». Ряд заметных федераций оперативно последовали рекомендации, и, например, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) уже разорвал свой договор с «Газпромом», несмотря на то что получал по нему, как утверждают источники, около €40 млн ежегодно. Иштван Ковач полагает, что IBA, которая выполнила основной призыв МОК, отказав российским и белорусским спортсменам в выступлении в своих соревнованиях и отобрав у России летний Кубок мира, может поступить иначе, поскольку в том же заявлении спортивных министров отмечается, что разрыв отношений с российскими спонсорами осуществляется, только если он «возможен». А в случае с боксерской федерацией даже МОК настаивал на как можно более масштабной «диверсификации» источников ее доходов, без «Газпрома» грозящих резко снизиться.

При этом Insidethegames не исключает, что для МОК, до сих пор не давшего понять, что он готов в скором времени восстановить статус IBA, ее позиция в отношении ключевого партнерского договора может послужить лишним поводом выполнить свою главную угрозу — вообще оставить Олимпиады без бокса, входящего в число «классических» и наиболее популярных видов. Сделать это будет просто. МОК даже не включил бокс в предварительный вариант программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году — тех, что пройдут после ближайшей летней Олимпиады в Париже в 2024-м.

Алексей Доспехов