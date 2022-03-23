Онлайн не держит цены

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Сформировавшаяся в пандемию COVID-19 у жителей крупнейших городов привычка покупать продукты и товары повседневного спроса онлайн, чтобы сэкономить время и деньги, в первые недели этого кризиса показала свою обратную сторону. Туда гораздо легче и быстрее, чем в традиционный ритейл, проникают спекуляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несколько коллег обратили внимание на резкий рост цен на ряд позиций на маркетплейсах, который показался им чрезмерным даже по нынешним временам высокой инфляции. Так, один мой знакомый на фоне сообщений о возросшем спросе, дорожающих продуктах, перебоев с импортом после девальвации рубля и новой волны санкций отправился за покупками, как обычно, на Ozon. В том числе он хотел заказать оливковое масло Extra Virgin греческого бренда Gaea. Но, как выяснилось, продавец оценил стоимость одной бутылки объемом 500 мл в более чем 5 тыс. руб., хотя даже в не самом бюджетном супермаркете «Азбука вкуса» аналогичный товар стоил лишь около 1,5 тыс. руб.

Это один из самых показательных примеров, однако они не единичны. По подсчетам аналитиков MPSTATS, во время ажиотажных закупок — с 27 февраля по 10 марта — на Wildberries средние цены на продукты выросли на 19,1%. Продавцы ряда премиальных брендов кофе подняли цены вплоть до 90%, а детского питания — до 60%. Динамика явно превышает общий уровень инфляции. Так, с 1 января по 11 марта потребительские цены в России официально выросли на 5,62%, с 5 по 11 марта — на 2,09%, а неделей ранее — на 2,22%, сообщал Росстат.

В маркетплейсах на вопросы о ценообразовании традиционно отвечают, что стоимость товара устанавливает продавец, который может исходить из своих возможностей, текущего спроса и т. п. И, возможно, приток покупателей на онлайн-площадки показался ряду торгующих там предпринимателей удобным моментом. «Ромир» в своем исследовании, например, зафиксировал рост доли e-commerce в расходах россиян на неделе 28 февраля—6 марта до 11,4% против 6,9% за аналогичный период годом ранее.

Для операторов онлайн-площадок это все вряд ли можно считать хорошими новостями. Регуляторы сегодня активно следят за динамикой цен на продовольственные и непродовольственные товары в традиционном ритейле. И время от времени та или иная розничная сеть после проверок контролирующих органов объявляет об ограничении наценки или фиксации ценника на часть позиций на некоторое время. Так и столь нежелательное для участников рынка e-commerce регулирование может добраться до них быстрее, чем те хотели бы. Не будут же федеральные власти вести диалог с продавцами маркетплейсов. Потребителям же остается тщательнее сравнивать цены в разных каналах, а некоторые на этом фоне могут и отказаться от каких-то привычных практик, несмотря на их удобство и кажущуюся выгоду.