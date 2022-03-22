Клубы обошлись без зрителей

«Манчестер Сити» впервые в своей истории возглавил рейтинг наиболее доходных футбольных клубов — Deloitte Money League. В прошлом сезоне манчестерцы смогли заработать почти €645 млн. Не обошелся топ-20 рейтинга и без российского участия. На 19-м месте в нем числится «Зенит». В целом клубы стали зарабатывать заметно меньше, чем в докоронавирусную эпоху, что объясняется ограничениями на посещение зрителями стадионов. Однако перспективы на преодоление последствий кризиса неплохие.
Финансовое благополучие «Манчестер Сити» во многом зависит от спонсоров, которые так или иначе связаны с владельцем клуба — компанией City Football Group, подконтрольной Халдуну аль-Мубараку (на фото в центре)
Фото: David Klein / Reuters
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг наиболее доходных футбольных клубов мира, составляемый Deloitte. Доходы манчестерцев составили почти €644,9 млн (25 лет назад «Сити» зарабатывал менее £13 млн в год). Стоит отметить также, что за 25 лет существования Deloitte Money League, помимо «Манчестер Сити», только три клуба возглавляли рейтинг — «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». По сравнению с сезоном-2019/20, первым в коронавирусную эпоху, доходы «Сити» увеличились сразу на 17%. Удивительный показатель, особенно если учесть, что ни один другой клуб из топ-5 рейтинга об увеличении поступлений отчитаться не сумел. У занявшего второе место «Реала» (€640,7 млн) доходы снизились на 7%, у идущей третьей «Баварии» (€611,4 млн) — на 4%, снижение доходов «Барселоны» (€582,1 млн) и вовсе составило 18%, наконец, «Манчестер Юнайтед» (€558 млн) недосчитался 4%.
Впрочем, если оценить структуру доходов «Манчестер Сити», то многое становится понятно. €336 млн клубу принесли поступления от реализации прав на телетрансляции, еще €308 млн дала коммерческая деятельность или, проще говоря, спонсоры — рост на €23 млн по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
При этом большинство спонсоров так или иначе связаны с владельцами клуба. Напомним, что он принадлежит City Football Group, подконтрольной Халдуну аль-Мубараку (он же занимает пост президента «Манчестер Сити»), которого связывают давние отношения с правящей семьей Абу-Даби. А вот matchday (расходы, которые зрители несут на посещение стадиона) дали манчестерцам всего €800 тыс. Сумма, которой в общей отчетности можно просто пренебречь.
На самом деле сильнейшее, на порядок, падение доходов, приносимых болельщиками, посещающими арены, фиксирует не только «Манчестер Сити». У абсолютного большинства клубов, попавших в топ-20 рейтинга, поступления по статье matchday не превысили 2% от всех доходов.
Только «Зенит» сумел получить 4%. Но для российских команд зрители никогда не были важным источником дохода, а своим 19-м местом (€212 млн) петербуржцы обязаны в первую очередь средствам, поступающим от спонсоров.
Их доля составила 76% в структуре доходов (еще 20% принесли телевизионные контракты). Такой зависимости от «коммерческих» доходов нет больше ни у кого в Deloitte Money League. Всего же, как подсчитал Deloitte, клубы, попавшие в рейтинг, смогли собрать со зрителей только €111 млн. Это худший показатель за 25 лет наблюдений.
Однако если посмотреть на динамику поступлений по другим статьям, то картина более благополучная. Так, реализация прав на телетрансляции дала командам в общей сложности €4,6 млрд, что сразу на €1,4 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. Объясняется это в основном тем, что график позапрошлого сезона был сорван пандемией, заканчивали его уже ближе к осени. Как следствие, часть платежей за него была учтена в отчетности сезона-2020/21. Что касается суммарных доходов, полученных от рекламных контрактов, то они составили €3,5 млрд. Это на 7% меньше, чем сезоном ранее, но в любом случае падение было не столь драматичным, как предполагалось в первую волну пандемии. В общей же сложности с учетом всех источников топ-клубы получили доход €8,2 млрд. Это лишь на 1% меньше, чем в сезоне-2019/20. Правда, если сравнивать с последним допандемийным сезоном — 2018/19, потери будут куда серьезнее — они оценены в €1 млрд. То есть ровно половину от того, чего ведущие клубы недосчитались с начала пандемии. Отметим, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оценивал суммарные потери всего европейского клубного футбола в €7 млрд.
Но все же перспективы возвращения к росту хорошие. Ковидные ограничения ослабляются, зрители на арены возвращаются. При этом у клубов есть шанс нарастить поступления за счет все тех же телевизионных контрактов. Английская премьер-лиги (АПЛ), представители которой получили в топ-20 рейтинга сразу 11 мест, это уже сделала — благодаря новым контрактам АПЛ в период с 2022 по 2025 год получит в общей сложности около £11 млрд. Из них только £5 млрд поступят от британских телекомпаний, остальные — от иностранных. Расширение охвата рынков должно стать драйвером роста и для других лиг.