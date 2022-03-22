Клубы обошлись без зрителей

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«Манчестер Сити» впервые в своей истории возглавил рейтинг наиболее доходных футбольных клубов — Deloitte Money League. В прошлом сезоне манчестерцы смогли заработать почти €645 млн. Не обошелся топ-20 рейтинга и без российского участия. На 19-м месте в нем числится «Зенит». В целом клубы стали зарабатывать заметно меньше, чем в докоронавирусную эпоху, что объясняется ограничениями на посещение зрителями стадионов. Однако перспективы на преодоление последствий кризиса неплохие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовое благополучие «Манчестер Сити» во многом зависит от спонсоров, которые так или иначе связаны с владельцем клуба — компанией City Football Group, подконтрольной Халдуну аль-Мубараку (на фото в центре)

Фото: David Klein / Reuters Финансовое благополучие «Манчестер Сити» во многом зависит от спонсоров, которые так или иначе связаны с владельцем клуба — компанией City Football Group, подконтрольной Халдуну аль-Мубараку (на фото в центре)

Фото: David Klein / Reuters

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг наиболее доходных футбольных клубов мира, составляемый Deloitte. Доходы манчестерцев составили почти €644,9 млн (25 лет назад «Сити» зарабатывал менее £13 млн в год). Стоит отметить также, что за 25 лет существования Deloitte Money League, помимо «Манчестер Сити», только три клуба возглавляли рейтинг — «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». По сравнению с сезоном-2019/20, первым в коронавирусную эпоху, доходы «Сити» увеличились сразу на 17%. Удивительный показатель, особенно если учесть, что ни один другой клуб из топ-5 рейтинга об увеличении поступлений отчитаться не сумел. У занявшего второе место «Реала» (€640,7 млн) доходы снизились на 7%, у идущей третьей «Баварии» (€611,4 млн) — на 4%, снижение доходов «Барселоны» (€582,1 млн) и вовсе составило 18%, наконец, «Манчестер Юнайтед» (€558 млн) недосчитался 4%.

Впрочем, если оценить структуру доходов «Манчестер Сити», то многое становится понятно. €336 млн клубу принесли поступления от реализации прав на телетрансляции, еще €308 млн дала коммерческая деятельность или, проще говоря, спонсоры — рост на €23 млн по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

При этом большинство спонсоров так или иначе связаны с владельцами клуба. Напомним, что он принадлежит City Football Group, подконтрольной Халдуну аль-Мубараку (он же занимает пост президента «Манчестер Сити»), которого связывают давние отношения с правящей семьей Абу-Даби. А вот matchday (расходы, которые зрители несут на посещение стадиона) дали манчестерцам всего €800 тыс. Сумма, которой в общей отчетности можно просто пренебречь.

На самом деле сильнейшее, на порядок, падение доходов, приносимых болельщиками, посещающими арены, фиксирует не только «Манчестер Сити». У абсолютного большинства клубов, попавших в топ-20 рейтинга, поступления по статье matchday не превысили 2% от всех доходов.

Только «Зенит» сумел получить 4%. Но для российских команд зрители никогда не были важным источником дохода, а своим 19-м местом (€212 млн) петербуржцы обязаны в первую очередь средствам, поступающим от спонсоров.

Их доля составила 76% в структуре доходов (еще 20% принесли телевизионные контракты). Такой зависимости от «коммерческих» доходов нет больше ни у кого в Deloitte Money League. Всего же, как подсчитал Deloitte, клубы, попавшие в рейтинг, смогли собрать со зрителей только €111 млн. Это худший показатель за 25 лет наблюдений.

Однако если посмотреть на динамику поступлений по другим статьям, то картина более благополучная. Так, реализация прав на телетрансляции дала командам в общей сложности €4,6 млрд, что сразу на €1,4 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. Объясняется это в основном тем, что график позапрошлого сезона был сорван пандемией, заканчивали его уже ближе к осени. Как следствие, часть платежей за него была учтена в отчетности сезона-2020/21. Что касается суммарных доходов, полученных от рекламных контрактов, то они составили €3,5 млрд. Это на 7% меньше, чем сезоном ранее, но в любом случае падение было не столь драматичным, как предполагалось в первую волну пандемии. В общей же сложности с учетом всех источников топ-клубы получили доход €8,2 млрд. Это лишь на 1% меньше, чем в сезоне-2019/20. Правда, если сравнивать с последним допандемийным сезоном — 2018/19, потери будут куда серьезнее — они оценены в €1 млрд. То есть ровно половину от того, чего ведущие клубы недосчитались с начала пандемии. Отметим, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оценивал суммарные потери всего европейского клубного футбола в €7 млрд.

Но все же перспективы возвращения к росту хорошие. Ковидные ограничения ослабляются, зрители на арены возвращаются. При этом у клубов есть шанс нарастить поступления за счет все тех же телевизионных контрактов. Английская премьер-лиги (АПЛ), представители которой получили в топ-20 рейтинга сразу 11 мест, это уже сделала — благодаря новым контрактам АПЛ в период с 2022 по 2025 год получит в общей сложности около £11 млрд. Из них только £5 млрд поступят от британских телекомпаний, остальные — от иностранных. Расширение охвата рынков должно стать драйвером роста и для других лиг.

Александр Петров