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Коммерсантъ FM
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Какие товары не едут в Россию

Конъюнктура

Судя по запросам от клиентов, прекратились поставки товаров, которые входят в санкционные списки ЕС, говорит гендиректор КВТ Юлия Шленская: «Это электроника, некоторые медицинские товары, то, что связано с техникой. Поток по текстильным товарам упал в связи с тем, что снизился покупательский спрос. Хотя в принципе эти товары можно продолжать поставлять. В этом же ряду товары народного потребления, обувь, косметика». Больше всего запросов на поставку из Европы по высокотехнологичным товарам, которые «пытаются ввезти, несмотря на курс и дороговизну новых логистических цепочек».

Учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский уточняет, что под санкции попали холодильное оборудование, трубы, станки, запчасти к заводскому оборудованию и автомобильные, шины, электроника, телекоммуникации, авиазапчасти, судовые запчасти (включая навигационное оборудование), запчасти для грузовых автомобилей (двигатели свыше 298 кВт, автомобили грузоподъемностью свыше 9 тонн и их основные запасные части), а также часть групп 84 и 85 кодов CN. Запрещается экспорт любых предметов роскоши из стран ЕС в Россию.

Запрет на экспорт из Японии в Россию, включающий почти 300 наименований товаров и технологий, начал действовать 18 марта. «В частности, запрещается экспортировать полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое,— говорит господин Ребельский.— Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики».

Как отмечает директор по стратегическому развитию «Транссертико» Юлия Янелис, есть проблемы с электроникой: сложно разобраться в группах товаров, попавших под санкции, например, группы 84, 85, 88, 89 и 90 ТНВЭД: «Перевозчики и крупные авиа- и морские линии просто отказываются брать эту группу товаров. Более того, товары, которые следуют транзитом через Европу из других стран в РФ, стали заложниками и не могут быть отгружены».

Стабильно движутся потоки из Китая, отмечает Юлия Шленская. «На рынке Россия—АТР мы пока не отмечаем прекращения поставок каких-либо товарных групп»,— подтверждает директор по стратегии и развитию FESCO Максим Шишков. Почти без ограничений импортируются в РФ все товары, которые производятся в Китае, Индии, Индонезии, Турции, Казахстане и других странах, которые «не вошли в перечень недружественных», отмечает соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных. При этом, уточняет директор логистического оператора RTSB-RUS Александр Баскаков, с поставками из Китая именно в плане перевозочного процесса нет проблем. «Но многие компании либо приостанавливают поставки, либо снижают объем в связи с валютными рисками и потенциальными проблемами с переводом денег,— говорит он.— Видимо, некоторые китайские банки сейчас перестраховываются. Это серьезная проблема».

Игорь Ребельский сообщил, что стабильно поставляются товары повседневного обихода (лампы, мебель, телефоны, сим-карты, планшеты, медицинские товары, садовые принадлежности, запчасти для автомобилей, строительные товары и т. д.). Проходят и товары первой необходимости, медицинские товары, отмечает Юлия Янелис. Юлия Шленская подтверждает, что поставки медикаментов не прерываются: «Все компании, связанные с цепочкой поставки медикаментов, уверяют, что импортируют продукцию в прежнем объеме и даже с некоторым увеличением». Дефицит лекарств, полагает она, обусловлен активным спросом со стороны покупателей.

Наталья Скорлыгина

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