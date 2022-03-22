У партсписков появился шанс на выживание

1K 3 мин. ...

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник усомнился в необходимости отмены партийного голосования на выборах депутатов региональной столицы. На прошлой неделе этот законопроект внесла группа из 19 парламентариев, которые уверены, что «списочники» оторваны от избирателей и их нужно заменить одномандатниками. Считается, что переход на чисто мажоритарную систему играет на руку «Единой России», но сейчас федеральному центру важно сформировать новый «патриотический консенсус» власти и оппозиции, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желание местных властей оставить избирателям на выборах в городские думы всего один бюллетень может помешать достижению межпартийного консенсуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Желание местных властей оставить избирателям на выборах в городские думы всего один бюллетень может помешать достижению межпартийного консенсуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Учитывая социально-экономическую ситуацию, может быть, и нет смысла менять устоявшуюся систему формирования городского собрания»,— заявил утром 21 марта Роман Старовойт, комментируя инициативу депутатов Курской городской думы об отмене выборов по партийным спискам (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). По словам губернатора, в минувшие выходные он общался со спикером городского парламента Аллой Чертовой и мэром Курска Игорем Куцаком (оба — единороссы) и согласился, что «изменения имеют право на жизнь»: «Бывает, что депутаты по спискам не связаны напрямую с территорией и иногда даже не встречаются с людьми». Однако такие парламентарии могут иметь федеральный ресурс или заниматься благотворительностью, добавил губернатор.

«Моя точка зрения: как оставить существующий формат, так и перейти на другую методику. Будет справедливо, если мы вместе примем решение после открытого публичного обсуждения в апреле»,— резюмировал он.

Напомним, неделю назад 19 депутатов гордумы во главе с госпожой Чертовой внесли в парламент законопроект о переходе со смешанной системы его формирования на мажоритарную, но известно об этом стало только в пятницу. Источник в региональной власти тогда пояснил “Ъ”, что это локальная инициатива, поскольку федеральный центр ранее предоставил муниципалам свободу выбора: оставить действующий порядок (17 «списочников» и 17 одномандатников) или полностью отказаться от списков и сократить число депутатов до 30. Однако к началу этой недели позиция центра, как утверждает собеседник “Ъ”, неожиданно изменилась: по его словам, в администрации президента (АП) рекомендовали курским коллегам не принимать поправки и «отыграть ситуацию назад».

Одновременно с курскими депутатами отменить партсписки решили и в столице Приморья: в минувшую пятницу стало известно, что региональный избирком внес в краевой парламент законопроект, предусматривающий переход на чистую «мажоритарку» во всех муниципалитетах края, в том числе и во Владивостоке. В сентябре там тоже пройдут выборы депутатов городской думы, которая сейчас сформирована из 18 «списочников» и 17 одномандатников. Первое чтение законопроекта запланировано на 23 марта.

Однако и в Приморье, похоже, решили пока «притормозить» реформу.

Как рассказал “Ъ” председатель комитета краевого законодательного собрания по региональной политике Джамбулат Текиев, после первого чтения документ будет отложен до момента вступления в силу основных положений нового федерального закона о единой системе публичной власти (это произойдет 1 июня), то есть сентябрьские выборы во Владивостоке пройдут по старой смешанной системе.

“Ъ” уже не раз сообщал о тенденции к отмене партийных списков, которая набирает обороты последние несколько лет. Считается, что это выгодно «Единой России», которая обычно уверенно побеждает в одномандатных округах. Партийные списки, как правило, существенно повышают шансы представителей парламентской оппозиции. Среди региональных столиц, где выборы в гордумы запланированы на сентябрь 2022 года, партсписки в этом году уже отменили, невзирая на сопротивление оппозиции, в Ярославле и планируют это сделать в Омске (23 марта), Твери (30 марта) и Горно-Алтайске (31 марта). В Черкесске, Пскове, Кирове и Барнауле пока предполагают сохранить старую систему.

Источник в руководстве «Единой России» подтвердил “Ъ”, что муниципалам действительно была дана свобода в определении избирательной модели, но они до последнего сами не могли определиться: «Есть рекомендация не корректировать те ситуации, которые гармонично ложатся на существующий политический ландшафт». Источник “Ъ”, близкий к АП, добавил, что отмену партсписков нужно было обосновать.

«Хотите поменять — нет проблем, но объясните, зачем вам это, что это даст. Смогли не все»,— пояснил собеседник “Ъ”, напомнив, что после начала специальной военной операции на Украине рейтинги «Единой России» пошли вверх, а это тоже аргумент в пользу сохранения смешанной системы.

Наконец, еще один источник рассказал “Ъ”, что курские власти слишком поздно спохватились — праймериз единороссов уже стартовали.

Федеральные власти выстраивают новый «патриотический» консенсус, в рамках которого парламентская оппозиция консолидированно поддерживает политику президента, а единороссы в ответ проявляют к ней лояльность и сохраняют старые правила игры, считает политолог Владимир Слатинов. «Умеренный успех системной, встроенной оппозиции также позволит выпустить пар, который может скопиться к осени»,— добавляет эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров; Алексей Чернышев, Владивосток