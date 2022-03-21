В деле Ивана Сафронова нашлось несекретное

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В Мосгорсуде в понедельник стартовали предварительные слушания по уголовному делу в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По версии ФСБ и поддержавшей ее Генпрокуратуры, он передавал чешской и немецкой разведкам данные об обороноспособности страны. Сам экс-журналист, отбывший в СИЗО более полутора лет, свою вину категорически отрицает, настаивая, что никогда с иностранными разведслужбами не сотрудничал, в общении со знакомыми использовал данные только из открытых источников, а доступа к гостайне не имел. На слушаниях адвокаты попросили суд вернуть дело из-за недоработок следователей ФСБ прокурору, гособвинитель, в свою очередь,— продлить обвиняемому срок ареста еще на полгода, а сам Иван Сафронов — хотя бы выпустить его из «аквариума» и разрешить сидеть с защитниками в зале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов просит, чтобы его судили не в «аквариуме», а в зале

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов просит, чтобы его судили не в «аквариуме», а в зале

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” адвокаты Ивана Сафронова, предварительные слушания за закрытыми дверями начались в Мосгорсуде с получасовой задержкой. Провел их судья Дмитрий Гордеев, который будет председателем «тройки» на предстоящем процессе. При этом фамилии двух других судей пока неизвестны.

Интересно, что на этот раз обвиняемого в суд доставил обычный полицейский конвой, тогда как на предыдущие заседания его, как правило, привозили вооруженные до зубов спецназовцы вместе со следователем ФСБ Александром Чабаном. Именно полковник юстиции руководил следственной бригадой, расследовавшей уголовное дело по обвинению Ивана Сафронова в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) — передаче им чешской и немецкой разведкам секретных данных об обороноспособности России.

«Иван, как обычно, был бодр и весел, он очень ждал начала процесса, на котором он сможет наконец полностью высказаться»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов экс-журналиста Даниил Никифоров.

По его словам, заседание сильно затянулось, так как был подан ряд ходатайств. В частности, защита в весьма объемном документе просила суд вернуть материалы уголовного дела прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые препятствуют постановлению приговора. «Из-за секретного характера дела и наложенных на нас ограничений мы лишены возможности говорить о сути этих нарушений, но все они касаются условий, предусмотренных ст. 220 УПК РФ»,— заявил “Ъ” другой адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев. Напомним, что эта статья устанавливает перечень данных, которые в обязательном порядке должны присутствовать в обвинительном заключении, в частности «место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела», о чем, видимо, и говорили защитники. Также они попросили суд исключить из материалов некоторые доказательства, которые добыты следствием, по их мнению, с нарушением закона, а потому являются недопустимыми. Это ходатайство гособвинитель, представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов, в свою очередь, предложил суду считать преждевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина (слева) у суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина (слева) у суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отметим, что господин Локтионов являлся прокурором на целом ряде известных процессов, которые довел до суровых обвинительных приговоров, включая дело по обвинению в коррупции бывших руководителей ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, Дениса Никандрова и Алексея Крамаренко, а недавно выступал гособвинителем в деле в отношении бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Интересно, что дело последней по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) вел тот же следователь Чабан. В понедельник Борис Локтионов ходатайствовал о продлении срока ареста Ивану Сафронову, находящемуся под стражей с июля 2020 года, еще на шесть месяцев.

Сам Иван Сафронов выступил только с одним самостоятельным ходатайством, попросив суд выпустить его из «аквариума» и разрешить сидеть на скамье со своими адвокатами.

Как уточнили последние, он сослался на принцип презумпции невиновности, а также то обстоятельство, что это просто будет банально экономить время, поскольку не нужно будет передавать те или иные документы. «Мы, естественно, со своей стороны поддержали ходатайство, напомнив о гуманности, но прокурор снова был против, так как, насколько мы поняли, Иван якобы может передать некую секретную информацию, но кому и куда, осталось неясным»,— пояснили защитники.

Надо также отметить, что, по их словам, Дмитрий Гордеев, когда зашла речь о засекречивании всех без исключения материалов дела, даже не имеющих соответствующего грифа, отметил, что обвинительное заключение не является секретным. Судья Гордеев очень тщательно изучает все материалы и дает высказаться всем сторонам. «Как и сегодня, как и на других процессах, где нам приходилось с ним ранее сталкиваться, он зарекомендовал себя как очень тактичный и внимательный судья, который умеет слушать. Теперь главное, чтобы нас услышали»,— пояснили представители защиты Ивана Сафронова, отметив, что ответы на ходатайства будут даны во вторник. Причем у судьи на оглашение решения будет не так много времени, так как сразу после этого у него назначен другой процесс.

Сергей Сергеев