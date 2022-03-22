Бренды увели покупателей

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Закрытие магазинов крупных международных брендов начинает сказываться на посещаемости торгцентров Москвы и Петербурга. Трафик объектов стал снижаться. Управляющие готовы ждать возвращения крупных сетей в течение трех-шести месяцев, по истечению которых будут вынуждены добиваться освобождения помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве по итогам 11-й недели года (14–20 марта) оказался на 2,5% ниже год к году, в Петербурге — на 13,8%. Отставание от значений докризисного 2019 года составило 22,3% и 24,5% соответственно. Такие данные приводят аналитики Focus, отмечая, что неделей ранее показатели демонстрировали рост.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев не исключает, что наметившийся спад связан с постепенным закрытием магазинов западных брендов, приостановивших свою работу в стране. Так, в Москве число посетителей категории fashion retail, на которую приходится основная часть закрытий, сократилось на минувшей неделе на 34%, в то время как магазины электроники потеряли лишь 10%.

42 процента международных брендов приостановили работу в качественных торговых центрах Москвы к 10 марта, согласно Focus.

По оценкам Focus, из-за роста геополитической напряженности работу приостановили около половины международных брендов. Более чувствительным процесс оказался для крупных объектов, где международные сети занимали до 34% площадей. В небольших объектах показатель меньше — 22%. По оценкам Fashion Consulting Group, при этом ушедшие бренды занимают сравнительно небольшую долю в общем товарном обороте — например, на долю H&M приходится 1,8% от оборота российского рынка одежды, Mango занимает 0,4%.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов соглашается, что наиболее заметное падение трафика на 15–20% сейчас наблюдается в торгцентрах, делавших ставку на крупные магазины международных брендов. Специализированные торгцентры, например мебельные или строительные, по словам эксперта, напротив, фиксируют рост посещаемости.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова добавляет, что от ухода крупных брендов почти не пострадали районные объекты: спрос на помещения в них и посещаемость остаются на высоком уровне: «Традиционно доля западных сетей в небольших объектах была минимальной».

Михаил Васильев предполагает, что в следующие две недели посещаемость торгцентров может дополнительно упасть относительно прошлогодних показателей: потребители начнут реагировать на закрытия и Mall Index «попытается нащупать новый коридор».

С этим соглашается президент Baon Илья Ярошенко: «Ожидаем падение на текущей неделе и в апреле, покупатели потратили существенные суммы на закупку товаров уходящих брендов, сахара, лекарств, средств гигиены».

Господин Ванчугов полагает, что ситуация законсервируется на два-четыре месяца, после этого управляющие торгцентрами начнут переговоры с международными ритейлерами об открытии магазинов или освобождении площадей: «Закрытие точек продаж приводят к падению посещаемости, это может стать поводом для оставшихся ритейлеров добиваться снижения стоимости аренды».

Индира Шафикова называет предельно допустимым сроком наличия закрытых магазинов для торгцентров три месяца, по истечению которых управляющие будут стремиться использовать площади. Сейчас, по словам эксперта, собственники торгцентров сфокусированы на пересмотре условий договора на время простоя: определить стоимость аренды и отказаться от, например, запрета на размещение торговых островов перед входами в магазины международных брендов.

Одновременно, отмечает госпожа Шафикова, управляющие объектами ведут переговоры о выводе на рынок новых российских, турецких и китайских брендов.

Но, предупреждает эксперт, этот процесс будет небыстрым. Открытие нового магазина занимает около шести месяцев, отмечает она. Еще четыре-шесть месяцев, по словам господина Ванчугова, требуются на проведение переговоров с зарубежными игроками о выходе в Россию и решение всех необходимых формальностей.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев