Депутаты готовятся поговорить очно

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Мосгордума на заседании в ближайшую среду, 23 марта, может снять коронавирусные ограничения на проведение пленарных заседаний в онлайн-формате и вернуть их в обычный режим. Столичные депутаты за два года пандемии собирались в зале пленарных заседаний несколько раз, а все остальное время работали дистанционно. Таким образом они приняли два городских бюджета и заслушали два отчета мэра. Оппозиционные депутаты, у которых копилось недовольство удаленкой на фоне работающей «в офлайне» Госдумы и постепенного снятия в Москве ограничений, рады возвращению к «нормальной форме парламентской работы». Они не исключают, что после двухлетнего перерыва и на фоне ситуации вокруг Украины их долгожданная очная встреча может быть эмоциональной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В понедельник, 21 марта, ожидается заседание комиссии Мосгордумы по организации ее работы, где будет обсуждаться ближайшее пленарное заседание 23 марта. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на минувшей неделе написал в своем Telegram-канале, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации для прохода в здание Мосгордумы с 28 февраля уже отменены QR-коды и больше не измеряют температуру. Отметим, что эти же ограничения были в целом отменены в Москве указом мэра Сергея Собянина, а с 15 марта в столице отменен и масочный режим. Господин Шапошников написал, что для возвращения в офлайн-режим пленарных заседаний необходимо принять протокольное решение. «Не исключаю его обсуждение и принятие уже на ближайшем заседании думы»,— написал господин Шапошников.

В онлайн-режиме столичный парламент работает почти два года.

В конце марта 2020 года Мосгордума начала тестировать технические возможности проведения дистанционных пленарок, а 1 апреля приняла соответствующие поправки к регламенту и в мае и июне 2020 года провела заседания по интернету. Осенью 2020 года эпидемиологическая ситуация позволила один раз вернуться в зал пленарных заседаний, но с середины октября Мосгордума вновь ушла на удаленку. Тогда депутаты от оппозиции выразили возмущение тем, что в период экономического спада после локдауна проект городского бюджета на 2021–2023 годы им придется рассматривать удаленно, что ограничивает возможности открытой и живой дискуссии. До конца 2020 года депутаты Мосгордумы больше ни разу не собрались в традиционном формате и дистанционно не только рассматривали пандемийный бюджет, но и выслушали в декабре ежегодный отчет Сергея Собянина.

На фоне постепенного снятия коронавирусных ограничений в Москве и «офлайновой» работы Госдумы у столичных оппозиционных депутатов копилось недовольство удаленкой. Депутатов беспокоили не только технические неполадки, например со звуком, но и то, что руководство думы отказывалось выполнять их требование выводить на экран всех зарегистрировавшихся депутатов: по их мнению, это может означать, что некоторые депутаты отсутствуют, а голосует за них кто-то другой. С марта 2021 года оппозиционные депутаты стали протестовать против онлайн-заседаний, выходя в эфир из холла Мосгордумы около зала пленарных заседаний. С апреля 2021 года и до летних каникул в Мосгордуме прошло несколько очных пленарок, но с начала осенней сессии парламент снова ушел в онлайн. Возврат удаленки возродил и протест оппозиционеров, которые вновь стали собираться в думском холле. Городской бюджет в 2021 году и ежегодный отчет мэра Мосгордума снова принимала дистанционно.

После начала спецоперации на Украине Мосгордума еще не проводила пленарных заседаний.

Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов не исключает, что возвращение в офлайн после почти двухлетнего перерыва будет эмоциональным, «особенно на фоне боевых действий на Украине, это же невозможно игнорировать». По словам господина Круглова, позиция фракции по этому вопросу будет обсуждаться 21 марта. Постоянный участник протестов против онлайн-заседаний депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов рад возвращению к «нормальной форме парламентской работы». «Было бы странно продлевать не предусмотренный законодательством РФ онлайн-режим заседаний, после того как мэр снял все ограничения, кроме ограничения на митинги и пикеты»,— отметил господин Тимонов. Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, напротив, считает, что на первом очном пленарном заседании «политических эмоций много не будет». «Будут конструктивные предложения по усилению социальной защиты и выстраиванию мобилизационной экономики. И конечно, пора ограничивать строительный эгоизм застройщиков, который уже превратился в основной раздражитель для жителей Москвы»,— говорит он.

Елена Рожкова