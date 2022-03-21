Пандемия сняла защиту

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В первую неполную неделю после отмены в ряде регионов ограничений, связанных с COVID-19, продажи масок и санитайзеров в магазинах и аптеках упали почти на 40%. Сейчас в стране средств индивидуальной защиты (СИЗ) выпускается в 3,5 раза меньше имеющихся производственных мощностей. Некоторым компаниям, зарабатывавшим в пик пандемии на продаже этих средств, уже пришлось законсервировать оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

С 14 по 17 марта продажи масок в стране снизились на 38% по сравнению с 7–10 марта и на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, посчитали в «Чек Индекс» (анализирует агрегированные данные ОФД). Сервис не приводит абсолютных цифр. Меньше покупают одноразовых перчаток (их обязательное ношение в Москве отменено еще в июле 2021 года) и санитайзеров: на 13% и на 41% по сравнению с прошлой неделей и на 19% год к году по обоим позициям. Средний чек на набор товаров из маски, перчаток и антисептика составил в эти четыре дня 447 руб., что на 32% ниже, чем неделей ранее, и на 11% ниже, чем год назад.

В сети «36,6» сообщили “Ъ”, что 14–17 марта продажи масок снизились на 51,5% неделя к неделе и на 78,6% год к году, антисептиков — на 2% и 66,2% соответственно.

В «Магните» за этот период продажи масок и антисептиков снизились на 46% и 38% неделя к неделе. В «Ленте» говорят, что на фоне снижения спроса на СИЗ планируют снижать объем их закупок.

«Заметное сокращение объема покупок СИЗ фиксировалось уже во второй половине позапрошлой недели из-за сигналов об отмене пандемийных ограничений. Тренд усилился на прошлой неделе после отмены обязательного масочного режима в столице и других регионах страны»,— отмечает гендиректор ИТ-компании «Платформа ОФД» Алексей Баров. Сейчас такой режим отменен в Москве, Подмосковье, Калужской, Тамбовской областях и Красноярском крае. По официальным данным, в РФ число заболевших COVID-19 17 марта составило 34,4 тыс.— на 32% меньше, чем неделей ранее.

В марте 2020 года в РФ производилось около 600 тыс. масок в сутки, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда России пришлось завозить маски из Китая и одновременно развивать свое производство. В конце 2020 года власти, напротив, запретили закупать по госзаказу маски не из стран ЕАЭС. В Минпромторге тогда объясняли это тем, что российские производители столкнулись с затовариванием.

Общее число перепрофилированных под выпуск масок предприятий, которые находились в контуре министерства,— 65, из них у 44 предприятий на март 2022 года действуют регистрационные удостоверения, сообщили “Ъ” в Минпромторге.

Их текущие производственные мощности — 22,4 млн масок в сутки, но фактический выпуск в январе этого года составил 6,3 млн, в феврале — 6,8 млн, сообщили “Ъ” в министерстве.

По данным Минпромторга, продажи масок стали падать еще в 2021 году: тогда они сократились на 45% до 4,3 млрд руб. Этот объем может упасть еще вдвое по итогам 2022 года, прогнозирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Сложившаяся ситуация повлечет за собой определенные сложности для небольших компаний, говорит президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов. На рынке останутся те, у кого есть долгосрочные контракты с постоянными заказчиками, включая медучреждения. Ряд производителей в разгар пандемии за счет создания спроса на местную продукцию в ручном режиме, например, через ограничения на импорт по госзаказу, занял определенную долю рынка, констатирует аналитик Vademecum Михаил Мыльников.

Некоторые компании уже стали консервировать производство СИЗ.

Так, например, поступил тольяттинский «Евролинк», выпускавший 40 тыс. масок в сутки, сообщил “Ъ” владелец компании Алексей Потапов. По его словам, со снижением цен на маски их производство стало нерентабельным: при себестоимости 1,6 руб. до наценок цена на гостендерах может быть ниже, утверждает он. Кроме того, часть сырья, например, носовые фиксаторы, резинка, закупались в КНР, и себестоимость на фоне снижения курса рубля будет расти, добавляет он. Перепрофилировать имеющиеся производственные линии на выпуск другой продукции затруднительно из-за специфики самих изделий, заключает Владимир Котов.

Полина Гриценко, Анатолий Костырев