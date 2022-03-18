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Коммерсантъ FM
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Сильная половина

Английские и испанские гранды будут бороться друг с другом за выход в финал

Жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов четко разделила сетку главного еврокубка на две очень разные половины. В одной из них за выход в финал будут бороться выглядящие практически ровней друг другу гранды: «Челси» в 1/4 финала сыграет с «Реалом», а «Манчестер Сити» — с «Атлетико». Во второй половине на этой стадии гигантам континентального футбола — «Баварии» и «Ливерпулю» — противостоят обреченные на статус явных аутсайдеров «Вильярреал» и «Бенфика».

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Итог состоявшейся в пятницу жеребьевки решающих стадий главного еврокубка как бы подчеркнул одну из его свежих примет. Лига чемпионов в последние годы — это ведь во многом война двух чемпионатов «большой пятерки» за право считаться самым-самым сильным, и нынешний розыгрыш исключением не стал. В четвертьфинал (первые матчи состоятся 5–6 апреля, ответные — 12–13 апреля) вышли по три представителя берущей пока в войне верх Англии и не желающей сдаваться Испании, а верхняя половина сетки состоит исключительно из английско-испанских противостояний с участием звучных брендов. А какое из них перченее, загадочнее — вопрос вкуса. Хороши оба.

В случае с противостоянием «Реала», выбившего в стартовом раунде противника опаснейшего, ПСЖ, и «Челси» загадки, понятно, добавляют положение и настроение действующих обладателей престижнейшего среди клубных трофеев в связи с санкциями против его владельца Романа Абрамовича, который расстается с командой и уже вступил в решающую стадию отбора покупателя актива. Тут на однозначные выводы не решаются даже опытные эксперты BBC или The Guardian. Но по крайней мере о наиболее неприятном варианте, при котором «Челси», столкнувшись с массой разнообразных ограничений, сезон вообще не заканчивает, речь уже не идет. Охоту за титулом он продолжит, хотя классный тонус «Реала» на стыке зимы и весны (странно даже вспоминать, что осенью он был настолько плох, что мог проиграть молдавскому «Шерифу») намекает на то, что успеха в этой охоте добиться будет исключительно сложно. Сложнее, например, чем в предыдущем розыгрыше. В нем «Челси» и «Реал» тоже пересеклись — в полуфинале, и тогда лондонцы довольно уверенно взяли верх с общим счетом 3:1.

В паре, в которой жребий свел «Манчестер Сити» и «Атлетико», тянет, разумеется, поставить на лидера чемпионата Англии — в нем побольше лоска, шика, «глубины». Но мадридский клуб, который страшно колбасило перед Новым годом, который еще в декабре был совершенно не похож на такую команду, что способна конкурировать с грандами, к марту восстановил прежние кондиции, представ все тем же старым добрым «Атлетико», на лету схватывающим уроки тренера Диего Симеоне,— не слишком ярким, но надежным и прагматичным ровно в такой степени, в какой прагматизм не выглядит фактором, убивающим или тормозящим интересные идеи. Свои лучшие качества мадридцы продемонстрировали во встречах 1/8 финала, справившись с «Манчестер Юнайтед». Хотя, строго говоря, брать их за базу для прогноза по поводу исхода следующего сражения было бы неправильно. Все-таки сегодняшний «Манчестер Юнайтед» куда податливее, чем его сосед, в 2021 году уступивший в заключительной игре Лиги чемпионов «Челси».

Круг претендентов на «Челси» Романа Абрамовича становится все уже

Эта половина сетки напоминает жестокую мясорубку. Другая получилась намного скромнее. В ней как раз сформировались пары, в которых разделение на фаворитов, готовых в апреле сделать очередной шаг к участию в финале (он был, как известно, перенесен из Санкт-Петербурга в Париж и пройдет 28 мая на Stade de France), и аутсайдеров очевидно.

Испанский «Вильярреал» иногда выдает весьма недурные матчи и смотрится стильно. Но как-то непросто представить этот клуб сбрасывающим с пути «Баварию» со штампующим голы Робертом Левандовским и еще кучей звезд, уничтожившую в ответном матче 1/8 финала «Зальцбург» — 7:1. Разве что две подряд ничьи мюнхенцев в немецком чемпионате — с «Байером» и «Хоффенхаймом» — могут служить для тех, кто переживает за «Вильярреал», хоть каким-то поводом бодриться и думать, что не так уж соперник безупречен.

У «Бенфики» нет и такого повода. Португальскому клубу не повезло нарваться на «Ливерпуль» как раз в тот период, когда английский клуб разогнался по полной программе, выдав в национальном чемпионате серию из девяти побед, а в первом раунде play-off пройдя чрезвычайно крепкий нынче итальянский «Интер».

Алексей Доспехов

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

1/4 финала

«Челси» (Англия)—«Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)—«Атлетико» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)—«Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия)—«Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 12 и 13 апреля.

1/2 финала

Победитель пары «Челси»—«Реал»—победитель пары «Манчестер Сити»—«Атлетико»

Победитель пары «Вильярреал»—«Бавария»—победитель пары «Бенфика»—«Ливерпуль».

Первые матчи пройдут 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая. Финал турнира пройдет 28 мая в Париже на стадионе Stade de France.

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