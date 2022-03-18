«Укрощение» показало строптивость

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин получил официальное письмо от руководителя Балета Монте-Карло Жан-Кристофа Майо о «желании приостановить разрешение» на показ «Укрощения строптивой» — балета на музыку Шостаковича, поставленного им специально для Большого театра. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман хореографа Майо (на фото он с Владиславом Лантратовым и Екатериной Крысановой) с Большим прервала политика

Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Роман хореографа Майо (на фото он с Владиславом Лантратовым и Екатериной Крысановой) с Большим прервала политика

Фото: Михаил Логвинов / Большой театр

«Укрощение строптивой» — один из самых популярных балетов Большого театра последнего десятилетия — Жан-Кристоф Майо, глава Балета Монте-Карло и один из ведущих современных хореографов Франции, поставил в Большом в 2014 году. Постановка «Укрощения строптивой» стала кульминацией дружеских отношений балетных трупп Москвы и Монако и своего рода балетной сенсацией: до того Майо никогда не ставил эксклюзивных спектаклей в чужой компании. Сотрудничество увенчалось триумфом, художественным и коммерческим: балет сразу стал кассовым, получил три «Золотые маски» (как лучший спектакль и за две актерские работы — Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова). Красивый по оформлению, с превосходно подобранным музыкальным рядом из разных произведений Шостаковича, камерный по составу (по меркам Большого, разумеется), общепонятный и легко транспортируемый, этот балет активно гастролировал по России и за рубежом, став своего рода визитной карточкой современного Большого театра. Все последующие годы Жан-Кристоф Майо бдительно следил за своим детищем: по контракту театр не имел права вводить в спектакль новых артистов по своему усмотрению — только после утверждения их хореографом. Театр же, имеющий права собственности на спектакль, исправно продлевал лицензию на его исполнение.

17 марта Балет Монте-Карло распространил пресс-релиз со списком мер, принятых труппой «с двойной целью: осудить нападение российского правительства (на Украину.— “Ъ”) и оказать практическую помощь жертвам конфликта».

Первым пунктом Жан-Кристоф Майо сообщает, что «официально проинформировал директора Большого театра Владимира Урина о том, что приостанавливает права на показ своего балета "Укрощение строптивой"… вследствие отказа поддержать войну представлением своей работы в той художественной и политической институции, какой является московский Большой театр».

Перечень мер хореограф дополнил открытым письмом гендиректору Урину, в котором выражает «глубокую привязанность ко всему персоналу и особенно к балетным артистам Большого театра», с которыми он «имел удовольствие работать все эти семь лет». А также выказывает «огромное уважение всем, кто выступил против войны на Украине» и приветствует «их смелость»: «Поскольку их свобода слова далека от той, которой обладаем мы». Свое письмо он заключает сожалением о том, что «искусство попало в заложники к политике».

О том, что в качестве реакции на военную спецоперацию РФ здравствующие иностранные хореографы и фонды покойных балетмейстеров могут отказать российским труппам в праве на показ своих спектаклей, “Ъ” писал 28 февраля. Комментируя “Ъ” письмо господина Майо, генеральный директор Большого театра Владимир Урин не стал отрицать, что ожидал подобных действий от иностранных хореографов. По его словам, из разговоров с западными коллегами он заключил, что широкая протестная кампания, возможно, не позволит им сохранить нейтралитет.

Тем не менее гендиректор подчеркнул, что права на все иностранные балеты театром выкуплены. Согласно действующему контракту, показ «Укрощения» может быть прекращен только в двух случаях: если лицензия не оплачена или в постановке искажен замысел автора. Ни одно из этих условий не нарушено, а потому театр не собирается «приостанавливать» показ балета господина Майо. Так что в афише Большого изменений не предвидится: два апрельских и четыре майских «Укрощения строптивой» пройдут на Новой сцене Большого театра, как было запланировано. Однако именно письмо Жан-Кристофа Майо стало прецедентом, в соответствии с которым театр намерен реагировать на аналогичные выступления других иностранных авторов.