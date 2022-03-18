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Коммерсантъ FM
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ОАО РЖД получит 250 млрд рублей в капитал

Правила игры

Правительство планирует докапитализировать ОАО РЖД на 250 млрд руб. в 2022 году, следует из плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В плане, который видел “Ъ”, помимо докапитализации, также предполагается введение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции с корректировкой структуры тарифа, с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления, импортируемых и экспортируемых товаров. Также предполагается приостановка действия правил недискриминационного доступа (уже состоялась) и запуск секторальных программ поддержки разных видов транспорта.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел

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