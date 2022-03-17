Зачистил и ушел

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Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов уходит в отставку. Соответствующий рапорт об увольнении по выслуге лет генерал-лейтенант написал в разгар спецоперации на Украине, где его подчиненные принимают самое активное участие. Будучи выходцем из ФСО, где работал в президентской охране, до лета прошлого года генерал Гаврилов возглавлял главное управление собственной безопасности (ГУСБ) Росгвардии, инициировав целый ряд проверок высшего командного состава, приведших к громким отставкам и даже арестам. После повышения главный «чистильщик» росгвардейцев продолжил курировать данное направление, получив в ведение и подразделения спецназначения.

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Фото: Росгвардия Роман Гаврилов

Фото: Росгвардия

Сообщениям об уходе в отставку генерал-лейтенанта Гаврилова предшествовала не менее громкая информация в телеграмм-каналах о якобы начатом уголовном преследовании и даже задержании замдиректора Росгвардии. В самом ведомстве от комментариев воздержались, а председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ранее являвшийся советником главкома Росгвардии, назвал информацию о задержании генерала «абсолютным фейком», заявив “Ъ”, что несколько раз созванивался с ним. Чуть позже в качестве доказательства депутат выложил скриншот экрана собственного мобильного, где имелась информация о звонках и краткая переписка с Романом Гавриловым.

Потом он предположил, что фейковые слухи появились в связи с тем, что на днях генерал-лейтенант написал рапорт об отставке в связи с выслугой лет. Его причина так и осталась за кадром.

45-летний Роман Гаврилов, назначенный на должность летом прошлого года, в руководстве Росгвардии мог служить еще лет двадцать. Тем более что генерал был известен как человек, ведущий здоровый образ жизни и владеющий самыми разными видами единоборств — от самбо и дзюдо до бокса и карате.

Роман Гаврилов является уроженцем города Александрова Владимирской области, где он сделал первые шаги в спорте, обучаясь в спортивном интернате. Срочную службу он проходил в Президентском полку, а потом и в спецназе. С 1997 по 2017 год служил в ФСО, причем именно в охране президентов России, поочередно обеспечивая безопасность Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, успев в это время окончить Московский университет МВД. Затем в течение двух лет являлся помощником у своего бывшего непосредственного шефа по ФСО Виктора Золотова. Именно с этим периодом связан едва ли не единственный неприятный эпизод за всю безупречную карьеру господина Гаврилова. Тогда, еще являясь полковником, он был остановлен в Москве за рулем своей иномарки инспекторами ДПС. Последние не поверили, что перед ними настоящий офицер, заподозрили господина Гаврилова в использовании поддельного удостоверения и применили к нему силу.

В 2019 году Роман Гаврилов стал начальником ГУСБ Росгвардии, прослыв главным «чистильщиком» службы. Говорят, что именно он инициировал многочисленные проверки в отношении ее высшего командного состава. Они, как рассказывал “Ъ”, закончились отставками более десяти генералов и полковников из числа руководителей многих ключевых управлений. А для лишившегося своего поста ранее куривавшего тыл Росгвардии заместителя директора Сергея Милейко все обернулось арестом и сроком за мошенничество. Кроме того, сейчас, как сообщал “Ъ”, продолжается расследование громких уголовных дел о получении взяток и злоупотреблениях при поставках вещевого довольствия гвардейцам. Будучи замдиректора, генерал Гаврилов продолжил курировать ГУСБ, а также получил под свое крыло подразделения спецназа Росгвардии.

По данным “Ъ”, рапорт об увольнении генерала еще не удовлетворен. При этом не исключено, что его опыт еще может быть использован в других силовых структурах.

Сергей Сергеев