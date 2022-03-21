Сегодня исполняется 72 года министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:
— Дорогой Сергей Викторович, от души поздравляю с днем рождения! Он нередко приходился на периоды испытаний для нашей Родины. Продиктовано это историей и судьбой.
Отечественная дипломатическая служба всегда вносила профессиональный вклад в общую Победу.
Возглавив МИД 18 (!) лет назад, вы стали его реальным и неформальным лидером в отношении к делу, профессионализме, требовательности в воспитании молодых кадров.
Горжусь тем, что многие десятилетия шел рядом.
Желаю, чтобы у вас, Сергей Викторович, получалось и дальше все задуманное, а здоровье было по-спартаковски крепким!
Обнимаю, болельщик ЦСКА Григорий Карасин.