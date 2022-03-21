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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:

— Дорогой Сергей Викторович, от души поздравляю с днем рождения! Он нередко приходился на периоды испытаний для нашей Родины. Продиктовано это историей и судьбой.

Отечественная дипломатическая служба всегда вносила профессиональный вклад в общую Победу.

Возглавив МИД 18 (!) лет назад, вы стали его реальным и неформальным лидером в отношении к делу, профессионализме, требовательности в воспитании молодых кадров.

Горжусь тем, что многие десятилетия шел рядом.

Желаю, чтобы у вас, Сергей Викторович, получалось и дальше все задуманное, а здоровье было по-спартаковски крепким!

Обнимаю, болельщик ЦСКА Григорий Карасин.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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