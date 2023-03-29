Бухгалтер на аутсорсинге: плюсы и минусы в 2023 году

Бухгалтерский аутсорсинг: плюсы и минусы, ответственность, виды услуг, что выбрать и другие вопросы — в материале «Ъ».

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В 2023 году собственники компаний могут выбирать способ организации бухгалтерской службы: можно взять сотрудника в штат, а можно заключить договор с бухгалтерской компанией. Оба варианта имеют как свои плюсы, так и минусы.

Эксперты советуют небольшим организациям отдавать бухгалтерскую работу на аутсорсинг. Что касается среднего и крупного бизнеса, то без штатной бухгалтерии будет сложно. Если у небольшой компании в среднем проходит 300 операций в месяц, то в крупной столько же операций может проходить в день. В таком случае необходим сотрудник, который будет «держать руку на пульсе».

Что такое бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтерский аутсорсинг подразумевает вынесение функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности за пределы компании, когда эти обязательства переходят по договору третьему лицу. Услуга стала набирать популярность в 2021 году из-за существенной экономии для бизнеса.

Специфика бухгалтерского аутсорсинга в том, что компания-заказчик получает не определенного сотрудника, а услугу. Например, услугу по обработке авансовых отчетов или ведению бухучета. При этом компания платит только за выполненную работу. Преимуществом такого подхода является то, что при аутсорсинге работа не остановится, если сотрудник ушел в отпуск или заболел. Кроме того, клиент на аутсорсинге, как правило, получает не одного сотрудника, а целый штат, где каждый сотрудник имеет определенную функцию. Рабочий процесс выстраивается по следующей схеме: клиент предоставляет всю информацию, чтобы аутсорсер мог начать ведение учета.

Перечень услуг оговаривается при заключении договора. Компании-аутсорсеры несут ответственность за все свои ошибки. По договору они обязаны возместить все штрафы, неустойки и недочеты, возникшие в процессе бухгалтерского учета по вине их сотрудников.

Мера ответственности аутсорсинговых компаний определяется в договоре. Аутсорсинговые компании обеспечивают непрерывную работу заказчику.

Виды бухгалтерского аутсорсинга

На данный момент выделяют несколько видов бухгалтерского аутсорсинга. Среди них — консультирование. Такая услуга необходима в ситуации, когда у штатных сотрудников компании возникают вопросы по ведению бухучета. Чаще всего это происходит при обновлении законодательства и вводе новых форм отчетности. Консультации по бухучету в этом случае позволяют оперативно решить возникшую проблему при минимальных затратах.

Компания может передать некоторые участки бухучета на аутсорсинг. В организации при этом сохраняется свой главбух, а небольшие части учета передаются на ведение стороннему специалисту или фирме. Например, начисление заработной платы и формирование отчетности осуществляет сам главбух, а учет расчетов с поставщиками и подрядчиками передан на аутсорсинг. Наиболее популярные участки бухгалтерии, которые передают аутсорсерам, это расчет зарплаты, кадровое делопроизводство, обработка первичных документов, экспортно-импортные операции, взаиморасчеты с контрагентами и другие.

Организация может полностью отказаться от бухгалтерско-экономической службы и передать ее функции стороннему лицу. В этом случае весь бухучет, отчетность и расчеты с бюджетом полностью переходят на аутсорсера. Заказчику услуги стоит выбрать опытного и квалифицированного специалиста или фирму с хорошими отзывами и опытными работниками.

Есть еще вариант, когда заказчик выбирает руководство бухгалтерией через провайдера. Он встречается реже. В компании сохраняется штат бухгалтерии, но управление передается на аутсорсинг. По сути, бухгалтерскими работниками управляет главбух-провайдер.

Например, организация принимает большое количество платежей наличными от покупателей. Для этого в штате предусмотрено семь единиц для должности бухгалтер-кассир. Работники кассы только принимают наличность, оформляют первичные документы и сдают деньги на расчетный счет компании. Остальные операции переданы по аутсорсинговому договору.

Преимущества передачи бухгалтерии на аутсорсинг:

— Экономия на содержании штата. Аутсорсинг небольшой компании обойдется в несколько раз дешевле, чем штатный специалист, даже при условии, что работник будет трудиться неполный день.

— Заказчик самостоятельно анализирует и выбирает компанию-аутсорсера, с которой заключит договор. Можно найти поставщика недорогих, но качественных услуг без территориальной привязки.

— Возможность сменить аутсорсера когда угодно. В данном случае договор на бухгалтерское обслуживание можно не продлевать по его истечении либо расторгнуть, не дожидаясь окончания срока действия. Например, со штатным сотрудником, который принят на постоянной основе, так поступить нельзя. ТК РФ предусматривает массу гарантий в отношении работающих граждан.

— Нет риска увольнения бухгалтера и человеческого фактора. Все работники аутсорсера взаимозаменяемы.

— Риски застрахованы. Даже если аутсорсер нарушит действующий регламент учета или, например, просрочит сдачу отчетности, то все штрафы и финансовые потери заказчика будут возмещены. Естественно, меры ответственности и размеры компенсации указываются в договоре.

Недостатки бухгалтерии на аутсорсинге:

— Риск ошибиться при выборе поставщика услуги. Заказчику необходимо подойти к выбору потенциального аутсорсера с максимальным вниманием и осторожностью.

— Даже полная передача бухгалтерии по аутсорсинговому договору не освобождает компанию от налоговой, гражданской, административной и уголовной ответственности. Кроме того, следует понимать: если заказчик привлекает фрилансера, а не специализироанную организацию, все риски он берет на себя.

— Не все организации могут отказаться от штатной бухгалтерии. Даже частичный перевод на аутсорсинг может быть нерационален.

Вадим Ткаченко, основатель и руководитель консалтинговой группы VvCube:

«С начала 90-х годов организации брали за правило принимать в штат своего бухгалтера, которому можно доверить расчёты и знать, что он сохранит все финансовые тайны локализации. С середины нулевых ситуация стала меняться и популярность стали набирать аутсорсинговые и аутстаффинговые услуги. Это коснулось бухгалтерских услуг, финансового и налогового консультирования. Россия начала перенимать опыт зарубежных компаний, где каждые три блока имеют своих специалистов и даже отделы и департаменты.

С 2009 года ситуация стала меняться, в основном, из-за позиций ВАС РФ и позже законодательства, когда аутсорсинг признавался схемой ухода от ЕСН. Бизнес, особенно крупный, стал в основном переходить на работу со штатными сотрудниками. Развитие малого бизнеса, а также последующие санкции середины второй декады снова поменяли уклон интересов, компании стали набирать бухгалтеров на фрилансе или заключали с ними договоры на сдельные услуги. Но эта практика показала, что работа многих бухгалтеров, как штатных, так и работающих на фрилансе, не всегда бывает хорошей. Это связано не столько с их компетенцией и профессионализмом, сколько с отсутствием в штате или на том же фрилансе других необходимых единиц: юристов, налоговых специалистов, финансовых директоров, помощников бухгалтеров или лиц, которые занимаются больше технической работой и анализом законодательства.

В последнее время все чаще приходится слышать о том, что происходит много ошибок со стороны бухгалтеров, которые замечаются не в момент составления деклараций или сведения баланса, а по результатам аудиторских или даже налоговых проверок. И таких бухгалтеров ещё и трудно уволить. В кейсе нашей компании присутствуют примеры ситуаций, когда суды восстанавливают уволенных бухгалтеров или финансовых менеджеров за нарушение своих обязанностей. Существуют и другие ситуации, когда бухгалтеры самостоятельно проводят операции, не ставя в известность руководство, считая, что они за долгие годы своей работы имею самостоятельно принимать решения. Были и случаи, когда главные бухгалтеры создавали параллельный бизнес и таким образом зарабатывали деньги.

Именно поэтому сейчас бизнесмены все чаще прибегают к тому, чтобы заключить договор с консалтинговой компанией на оказание бухгалтерских услуг, понимая, что:

— с такой организацией можно будет спокойно расторгнуть договор, если результат работ не будет устраивать заказчика;

— есть надежда на более компетентный штат сотрудников партнера;

— такие компании можно подключать к изучению других вопросов, а также взаимодействовать по налоговому консультированию или вопросам финансового планирования;

— такой вариант получается дешевле и выгоднее по ряду позиций

— всегда можно заключить соглашение о конфиденциальности и избежать ситуаций, связанных с разглашением коммерческой тайны бизнеса».

Что важно определить в договоре бухгалтерского аутсорсинга

Заключение договора на удаленное бухгалтерское обслуживание — это стратегическое решение менеджмента организации, которое затрагивает всю деятельность компании и влияет на ее эффективность. Поэтому, прежде чем передать учетные функции на сторону, нужно разработать план по переходу на аутсорсинг.

Рисков аутсорсинга бухгалтерии можно избежать. Для этого нужно правильно составить договор. В нем указывают список услуг, обязанности и ответственность сторон. В договор следует включить такие пункты, в которых указаны аспекты:

— составления отчетов по налогам и бухгалтерии;

— предоставления данных в органы налоговой инспекции;

— возмещения штрафов за ошибки в ведении бухгалтерского учета за свой счет;

— сохранения конфиденциальности данных, полученных от клиента;

— предоставления информации заказчику по всем нововведениям в законодательстве по вопросам бухгалтерского учета;

— другие требования, которые обеспечат полное, непрерывное, своевременное ведение бухгалтерского учета компании-заказчика.

Важно подробно обговорить с поставщиком условия работы, действия в случае возникновения возможных рисков или прекращении сотрудничества. Тогда компания-заказчик сможет быстро вернуться к прежнему функционированию без потери эффективности или приостановки операций.

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»