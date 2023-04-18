С кем останется ребенок после развода

Кто и как определяет место жительства детей после развода родителей, какие факторы при этом учитывают, особенности оформления и другие вопросы — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как закон помогает определить место проживания детей

Развод семей с детьми происходит только в судебном порядке. Выбор способа определения места жительства ребенка после развода зависит от того, в каких отношениях остаются отец и мать после разрыва. Родители обязательно должны высказать свое решение на судебном заседании. Существует несколько способов оформить договоренность по данному вопросу:

— супруги могут заключить устное соглашение. Это возможно в том случае, если они сохранят хорошие отношения после разрыва. По мнению экспертов, устные договоренности ненадежны и приводят к тому, что в любой момент может возникнуть новый конфликт с инициированием судебных разбирательств;

— письменное соглашение является более надежным вариантом, но его также можно легко оспорить. Без соблюдения определенных правил оно также может не иметь юридической силы;

— нотариальное соглашение, которое супруги подписывают у нотариуса, оценивается экспертами как надежный вариант. Юрист составляет договор, в котором четко определяет правила проживания ребенка. Услуга нотариуса стоит около 8 тыс. руб., также нужно заплатить государственную пошлину.

Если супруги не могут договориться, то им следует обратиться в суд для подачи искового заявления об определении места жительства ребенка.

Судебная практика

Разногласия между матерью и отцом могут стать причиной затяжных судебных разбирательств. При участии в таком процессе необходимо быть готовым к посещению нескольких заседаний, которые могут откладываться на неопределенный срок по ряду причин: из-за загруженности органов власти, неявки истца или ответчика, сознательного затягивания процесса одной из сторон. Частично ускорить процесс можно, если подать отдельный иск на определение места проживания детей. В целом судебная практика показывает, что представители власти не торопятся принимать решения, так как они отвечают за дальнейшую судьбу ребенка.

Эксперты полагают, что помощь юриста при заинтересованности обеих сторон в воспитании детей в этом вопросе чаще всего необходима. Юрист поможет правильно составить иск, будет присутствовать на заседаниях, где сможет отстоять позицию родителя и учесть потребности ребенка.

Главные критерии для судебного решения

Судьи принимают решение исходя исключительно из интересов ребенка, рассматривая все детали:

— возраст сына или дочери;

— нравственные качества матери и отца;

— степень привязанности детей к каждому из родителей;

— отношение к ребенку сводных братьев и сестер, новых родственников;

— возможность каждого из родителей уделять время ребенку.

Материальный аспект играет важную роль, но не основную. Суд назначает минимальную сумму алиментов, об остальных выплатах бывшие супруги могут договориться отдельно.

Судебные ошибки — не редкость в подобных процессах, на практике фиксируется много случаев отмены решений суда об определении места жительства ребенка. Верховный суд может пересмотреть дело на основании факторов, которые не учел судья первой инстанции.

Мировое соглашение

Нередки ситуации, когда супруги не могут договориться самостоятельно и необходимо участие третьей стороны. В этом случае можно заключить мировое соглашение, документ составляют в суде и подписывают в досудебном порядке.

Если разногласия между бывшими мужем и женой урегулированы в соглашении, то судья прикладывает его к протоколу заседания. Производство по делу прекращается. Мировое соглашение имеет ту же юридическую значимость, что и решение суда. Его также следует неукоснительно выполнять во избежание санкций.

Нюансы судебных решений

Мать и отец обладают равными правами и обязанностями по воспитанию детей. Дети должны оставаться с тем родителем, который может лучше заботиться о здоровье и воспитании. В российских реалиях это чаще всего матери.

Обычно суды оставляют детей с матерью, если она не страдает алкоголизмом и наркоманией, не имеет проблем с законом и средствами к существованию. Возраст до трех лет также станет одним из аргументов для судьи в пользу матери.

Если ребенок является инвалидом, то суд обязан проверить отсутствие корыстных интересов опекунов. Участились случаи, когда родители желают получать пенсию по опекунству за инвалидами, но обязанности по уходу не выполняют.

В последнее время суд все чаще решает оставить ребенка с отцом. Это происходит в тех случаях, когда ясно, что мать не уделяет ребенку должного внимания, порой даже не являясь на судебные заседания по этому вопросу.

Чаще всего мнение самого ребенка является определяющим. Считается, что по достижении десяти лет гражданин сам может высказать мнение, с кем он хочет проживать. Судьи внимательно отслеживают возможные факторы давления на детей со стороны одного из родителей. Опрос ребенка происходит в присутствии психолога, опекуна, преподавателя, других лиц, имеющих отношение к разбирательству.

У родителей, находящихся на стадии развода, часто возникает вопрос, могут ли разъединить детей. Суд вправе это сделать, если сочтет, что брату и сестре следует жить раздельно с учетом сложившихся обстоятельств. Близнецов обычно не разделяют.

Какие документы следует подготовить для процесса

Для достижения поставленной цели каждый из родителей должен собрать доказательную базу. Среди документов, которые смогут помочь склонить судью на свою сторону, перечисляются:

— характеристика из детского сада или школы на воспитанника или ученика. В ней кратко описывают его моральные качества, степень заинтересованности родителей в его воспитании. Обычно указывают, кто приводит и отводит малыша из учебного или дошкольного заведения, общается с педагогами и так далее;

— cправки о наличии собственности, величине зарплаты и иных доходах, подтверждающие материальное благосостояние родителя;

— cправка, подтверждающая наркотическую или алкогольную зависимость второго родителя. Если этот фактор присутствует, то лучше сразу заявить об этом суду, не дожидаясь официальных запросов.

Свидетельские показания друзей и знакомых также весомы. В этом случае важно, чтобы они были правдивыми, так как при малейших сомнениях судья может заподозрить обман и принять строго противоположное решение.

Оксана Ждановская, адвокат, партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры»:

«Я считаю, что развод может проходить "мирно" только в кавычках, потому что, несмотря на внешнее спокойствие, всегда есть скрытое основание айсберга, с которым можно столкнуться в любой момент. Если у супругов есть один или несколько несовершеннолетних детей, развод проходит только через суд. При расторжении брака супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о месте жительства ребенка, только при условии их раздельного проживания. Родители подписывают его и определяют, с кем останется ребенок. Если они не достигли такого соглашения мирно или суд посчитал, что были нарушены интересы детей или одного из супругов, то тогда он сам определяет, с кем будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода.

Прежде чем решить, с кем будет проживать ребенок, суд выясняет, каковы привязанность ребенка к каждому из родителей, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей и так далее. Нормами Семейного кодекса установлено право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любых вопросов, затрагивающих его интересы. Детей, достигших возраста 10 лет, могут заслушать в ходе любого судебного разбирательства, учет их мнения обязателен за исключением тех ситуаций, когда это противоречит его интересам. Даже когда ребенку меньше 10 лет, например, если ему 9 лет, то, при определённых обстоятельствах, оно тоже может быть учтено судом.

Далеко не все заключают соглашения, но я как адвокат и как мать считаю, что нужно это делать, так как определенность дает спокойствие. Да, в большинстве случаев, когда ребенок еще маленький, например, ему три года, он остается с матерью. Но все равно есть риск, что один из супругов может изменить свое мнение по поводу места жительства ребенка. Например, обиженный родитель, которому не дают видеться с ребенком так, как ему хочется, может выждать время, а, например, уже в подростковом возрасте ребёнка заявить, что он должен жить с ним. И тогда суд может пересмотреть итоги соглашения, опираясь на другие факторы».

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»