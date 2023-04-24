Раздел имущества при разводе в 2023 году

Как делится собственность при разводе, в каких ситуациях принято отдавать приоритет одному из супругов и другая актуальная информация по данному вопросу — в материале “Ъ”.

Что такое общая собственность супругов

При разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, согласно ст. 39 Семейного кодекса (СК) РФ. Но суд в некоторых случаях может отступить от этого правила. В соответствии со ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака каждая из сторон вкладывалась в увеличение стоимости этого имущества.

К совместному же имуществу, которое делится между супругами после развода пополам, относятся:

— банковские вклады;

— недвижимость;

— движимое имущество;

— доходы, которые были получены от какой-либо деятельности;

— ценные документы;

— пособия без целевого назначения;

— драгоценности.

Например, если супруги приобрели в браке на свои средства недвижимость, то, независимо от того, кем внесены денежные средства и на чье имя она записана, доли признаются равными. Иные способы урегулирования этого вопроса могут быть прописаны в брачном договоре.

Есть виды активов и пассивов, права на которые при разводе признаются только за одним супругом. Согласно ч. 1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее мужу или жене до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Также не может быть поделено:

— имущество, имеющее профессиональную направленность;

— имущество, которое один супруг приобрел полностью на свои деньги во время брака;

— личные вещи для индивидуального предназначения;

— денежные средства, которые были получены в качестве возмещения вреда одним супругом в период брачного союза.

Процедура раздела имущества

Семейный кодекс России предусматривает раздел имущества супругов при расторжении брака в досудебном порядке. По обоюдному согласию муж и жена еще в браке могут договориться о разделе совместно нажитого имущества. Основной целью переговоров между ними является соглашение, учитывающее интересы каждой из сторон и исключающее неопределенности по основным вопросам. Успешно проведенные и юридически грамотно оформленные переговоры позволят сэкономить на оплате судебных издержек, услуг адвокатов и прочих расходах.

В процессе раздела имущества следует учитывать, что судебное решение может существенно отличаться от ожиданий разводящихся супругов. Суд имеет на это достаточно полномочий.

Не всегда во время бракоразводного процесса удается достигнуть обоюдного согласия, особенно если нужно учитывать интересы не только супругов, но и детей. В таком случае подается исковое заявление о разделе имущества через суд. Дело рассматривается в течение трех лет после развода.

Интересы одного из супругов ставятся в приоритет судом, если:

— супруг бездумно расходовал совместно нажитое имущество;

— супруг не имеет дохода (только если причины уважительные, например из-за здоровья).

Для разделения имущества через суд необходимо следовать подобной схеме:

— необходимо с точностью до мелочей определить весь состав имущества. Желательно составить опись вещей. При этом нужно указать год покупки и цену предмета;

— далее нужно подготовить документы для суда. Их перечень можно узнать у любого юриста или в самом суде;

— потребуется заполнить исковое заявление, подтверждающее раздел имущества. Образец заполнения заявления также можно узнать у юриста или в суде;

— после этого остается только подать заявление в суд и принять участие в судебном процессе, где будет получено решение по делу.

Соглашение о разделе имущества супругов

Значительно облегчить процесс раздела имущества может составление нотариального соглашения между разводящимися. Оно помогает определить доли жены и мужа в совместно нажитом имуществе на взаимовыгодных условиях.

Важно! Необходимо заверить договор у нотариуса. Без этого документ не имеет законной силы. Причем в таком документе должны быть решены все вопросы, касающиеся имущества, иначе нотариус не заверит данный документ и он не будет иметь достаточной значимости в ходе процесса.

После того как супруги обсудили детали раздела имущества, им необходимо посетить нотариуса со следующим пакетом документов:

— договоры купли-продажи;

— все товарные и кассовые чеки;

— документы, подтверждающие право собственности;

— свидетельства о регистрации права собственности;

— ПТС (если речь идет об автомобиле) и прочие документы;

— паспорта мужа и жены.

Стоимость нотариальной услуги по заключению добровольного соглашения о разделе имущества составляет 0,5% от оцененного имущества + 5 тыс. руб. с правом перехода собственности или 10 тыс. руб. без права перехода собственности.

Документ соглашения не стоит подготавливать самостоятельно. Он составляется нотариусом на специальном бланке, от супругов требуется только представить свои пожелания относительно последующего владения имуществом.

Мирное соглашение как досудебный этап раздела имущества

В процессе проведения переговоров договаривающиеся стороны идут на компромиссы, позволяющие составить окончательное соглашение о разделе совместно нажитого имущества, брачного контракта и т. п. О таком разделе имущества можно договориться в браке.

В случаях, когда мирного досудебного соглашения достигнуть не удается, необходимо подать иск о разделе имущества.

Однако и в таких случаях работа над досудебным соглашением может принести существенную пользу. Сама инициатива их проведения характеризует договаривающиеся стороны с лучшей стороны, что в суде может стать дополнительным аргументом в пользу каждой из сторон. Сам документ, даже не подписанный супругами, покажет суду истинные мотивы сторон имущественного спора. Это поможет судье принять верное решение при разделе совместно нажитого имущества. Кроме того, текст соглашения может стать подтверждением наличия имущества.

Мирное соглашение может заключаться по ходу бракоразводного процесса во время судебных слушаний. Судья нередко выступает в роли миротворца и помогает разводящимся прийти к взаимовыгодному компромиссу.

Сроки раздела имущества

Для раздела семейного имущества с даты расторжения брачных уз закон устанавливает срок в три года. Однако постановлением пленума Верховного суда от 5 ноября 1998 года были даны разъяснения о том, что смысл этой статьи не следует понимать буквально и отсчет срока раздела имущества следует начинать с даты, когда одному из супругов было отказано в доступе к совместной собственности. То есть, если один из супругов пользуется квартирой по согласию второго, отсчет срока исковой давности не начинается.

По истечении трех лет собственник имущества получает право распоряжаться им по собственному усмотрению, и оно разделу уже не подлежит. Гражданка или гражданин, получив требование о разделе имущества, может обратиться в суд с просьбой о применении последствий, наступающих после истечения срока исковой давности по этому требованию. Суд в этом случае обязан вынести отказное решение о разделе имущества супругов.

Действие срока исковой давности может быть приостановлено на период действия форс-мажора. Но, согласно российскому законодательству, для этого после его окончания требуется в обязательном порядке подать соответствующее исковое заявление.

«Сроки подачи заявления на раздел имущества довольно размыты — например, подобные процессы происходят и через десять лет после развода»,— говорит юрист, специалист по бракоразводным процессам Маргарита Полякова.

Новые изменения в законодательстве

1 сентября прошлого года вступили в силу два важных изменения в Семейный кодекс РФ, которые касаются имущественных отношений супругов (Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 310-ФЗ). Оба они направлены на то, чтобы помочь как можно быстрее и безболезненнее поделить активы после развода без лишних судебных тяжб.

В частности, до 1 сентября супруг мог требовать признать сделку по распоряжению общим совместным имуществом недействительной, если он не выдавал нотариально удостоверенного согласия на ее совершение другим супругом.

Это правило подрывало стабильность гражданского оборота, поскольку затрагивало значительное количество сделок, в частности:

— сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат госрегистрации (например, сделка по продаже недвижимости или по распоряжению правами требования, вытекающими из договоров долевого участия в строительстве);

— сделки, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма или подлежащие обязательной госрегистрации (например, сделка по продаже доли в уставном капитале ООО).

Чтобы сбалансировать интересы сторон, в 2021 году Конституционный Суд РФ отметил, что иск бывшего супруга о признании такой сделки недействительной не всегда безусловно удовлетворяется (см. Постановление от 13 июля 2021 г. № 35-П).

В эту норму были внесены изменения (ст. 35 Семейного кодекса) с дополнением ее ссылкой на необходимость применения правил ст. 173.1 ГК РФ. С помощью поправки было утверждено, что если сделка оспаривается по причине отсутствия нотариального согласия супруга, то перед супругом стоит задача доказать, что другая сторона знала об этом.

Марина Колоколова