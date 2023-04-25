Первоначальный взнос по ипотеке 2023: минимальная сумма и условия

Зачем нужен первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, от чего зависит его размер и какие средства можно использовать — в материале “Ъ”.

Что такое первоначальный взнос и для чего он нужен

Ипотечные займы — самый простой и распространенный способ приобретения жилья в России. Но оформление кредитного договора, как правило, происходит, если часть стоимости квартиры клиент банка выплачивает самостоятельно, а заемными средствами покрывает недостающую сумму. Средства клиента, участвующие в сделке, называются первоначальным взносом по ипотеке. Он также становится своего рода гарантией платежеспособности и надежности заемщика, подчеркивают эксперты российского рынка недвижимости. Также, если в силу обстоятельств заемщик не сможет погасить задолженность и квартира перейдет к банку, последний сможет продать ее, таким образом покрыв свои убытки. Недвижимость, приобретенная при участии первоначального взноса, более ликвидна, так что кредитная организация сможет быстрее реализовать ее. Финансовые риски банка будут сведены к минимуму.

К тому же в зависимости от того, какой первоначальный взнос по ипотеке внес покупатель, меняются условия ипотечного кредитования. Чем больше собственных средств клиента участвует в сделке, тем они комфортнее.

Минимальная величина

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке банки устанавливают самостоятельно. Как правило, он зависит от текущей ситуации на рынке недвижимости и составляет от 10% итоговой стоимости жилья. По данным аналитиков банка «Дом.РФ» в 2022 году средний процент первоначального взноса по ипотеке составил 26%. От того, сколько собственных средств покупатель готов вложить в новую квартиру, зависят и условия кредитования, которые финансовые организации ему предложат. Чем больше клиент берет на себя, тем они комфортнее. При этом первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье в процентном отношении не отличается от взноса за квартиру в новостройке.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке

В 2021 году Центробанк России пошел навстречу клиентам банков, приобретающим жилье по программе «Господдержка 2020». Был снижен первоначальный взнос по ипотеке для тех, кто приобретает жилье без подтверждения своих доходов и занятости. Теперь он составляет 30% от стоимости жилья вместо 50%. Для тех, кто может подтвердить свой доход,— 15%.

Какие средства можно использовать

Покупатель недвижимости может использовать любые находящиеся в его распоряжении деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Как правило, в ход идут личные сбережения, но на приобретение жилья могу быть потрачены средства, взятые в долг у друзей или родственников, а также кредитные деньги, полученные от стороннего банка. В качестве первого взноса могут быть рассмотрены жилищные сертификаты и субсидии, а также средства материнского капитала. Но с последним часто возникают трудности.

Многие банки не готовы рассматривать материнский капитал как первоначальный взнос по ипотеке, ведь его использование обязывает сразу наделить несовершеннолетних детей долями в приобретаемом жилье. Это может создать проблемы для организации-кредитора в случае, если заемщик не сможет выплачивать кредит. По мнению ряда экспертов рынка, в регионах воспользоваться материнским капиталом для обеспечения первоначального взноса еще возможно, но при покупке квартиры в Москве он не будет рассматриваться.

При этом средства материнского капитала банки охотно принимают для погашения ипотечного кредита. В этом случае обязанность наделить детей долями в жилом помещении наступает только после полной выплаты ипотеки.

Кому платится первоначальный взнос по ипотеке

Поскольку сумма, внесенная покупателем, входит в полную стоимость квартиры, она в итоге отправляется не в банк, а продавцу недвижимости. Как вносить первоначальный взнос по ипотеке, стороны сделки решают между собой. Как правило, применяются два способа расчетов — передача денег наличными или с помощью аккредитива.

Аккредитив — специальный счет, на который переводится вся сумма на покупку квартиры и хранится там до момента регистрации сделки. После его «раскрывают», и продавец получает право либо забрать деньги наличными, либо перевести на свой счет.

Мнение эксперта

Евгений Коноплев, эксперт рынка недвижимости Гильдии риэлторов Москвы:

«Практически все банки ожидают от заемщика, что у него уже есть в распоряжении 10%, а лучше 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Важно понимать, что при оформлении ипотечного кредита работает и так называемая «альтернативная схема». Если вы продаете свою старую квартиру, ее можно показать банку, как первоначальный взнос за новое жилье. Например, если клиент продает «однушку» за 5 млн руб. и хочет взять у банка столько же в ипотеку, он может предоставить предварительный договор купли-продажи в качестве доказательства, что средства скоро будут у него на руках. Лучше запускать такую схему при участии специалиста рынка недвижимости. Самостоятельно разобраться в ней может быть сложно. Но банки охотно работают в таком формате. Они воспринимают средства, которые готовы появиться на вашем счету в ближайшее время, как средства, уже находящиеся там.

Если у вас нет первоначального взноса, но есть недвижимость, которая точно продастся по цене не менее 20% от стоимости будущей квартиры, вы можете оформлять ипотечный кредит».