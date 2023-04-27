Какая ипотека выгодна в 2023 году

Какие существуют виды ипотечного кредитования в России, самые выгодные программы и их условия — в материале “Ъ”.

Что такое ипотека

Ипотечные кредиты выдаются банками под покупку недвижимости. После заключения сделки клиент имеет право пользоваться оформленной на него квартирой или домом, пока не выплатит всю сумму, но не может продать их или подарить. Недвижимость для банка выступает залогом на случай невыполнения клиентом обязательств по ипотеке. Поэтому ставки по ипотечным кредитам обычно ниже, чем по потребительским.

Важно! Чтобы взять ипотеку, необходимо соблюсти ряд условий банка (в том числе иметь стабильный доход), а затем внести первый взнос. Как правило, в банках он составляет не менее 10% от полной суммы. Сроки кредитования варьируются от 1 года до 30 лет.

Согласно исследованию ВТБ, средняя ставка по жилищным кредитам в России по итогам первого квартала 2023 года составила 8,3%.

Какие существуют ипотечные программы

Программы кредитования делятся на несколько видов, от них зависят условия, которые предлагают клиентам:

по направленности (социальные / коммерческие);

по типу приобретаемой недвижимости (вторичная или новостройка, квартира или апартаменты, загородное жилье, строящееся жилье, земельный участок и т. д.);

по видам платежей: аннуитетная система погашения (равные платежи на весь срок кредитования) или дифференцированная (постепенное уменьшение платежа);

целевая (стандартная) / нецелевая ипотека (когда деньги выдаются под залог уже имеющейся у клиента недвижимости и используются на его усмотрение).

Самая выгодная ипотека

Самые выгодные программы ипотечного кредитования — социальные. Основная цель государственных ипотечных программ — поддержка граждан ряда категорий, среди которых:

Семьи с детьми. С 2018 года россияне, в семье которых один и более ребенок, могут взять ипотеку под 6%. Из всех регионов России только в Дальнем Востоке льготную ипотеку можно получить не только на первичное, но и на вторичное жилье.

Многодетные семьи. Ипотечная субсидия для таких семей (трое детей и больше) позволяет рассчитывать на погашение государством до 450 тыс. руб. в счет долга. Имеют право на нее родители, у которых третий ребенок родился с 2019 по 2022 год включительно. Купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Молодые семьи. По льготной ипотечной программе «Молодая семья» можно получить от государства субсидию в размере 30–35% от стоимости жилья в строящемся доме. По ее условиям оба супруга должны быть младше 35 лет, наличие детей не обязательно. Впрочем, в некоторых регионах своей очереди на получение льготы можно ждать многие годы.

Обладатели маткапитала. В 2023 году с появлением в семье первого ребенка выплата на него составляет 586,9 тыс. руб., второго — 775,6 тыс. руб. Материнский капитал можно потратить, когда ребенку исполнится три года, в том числе взяв ипотеку.

Военные. Воспользоваться государственной ипотечной программой могут военнослужащие по контракту по истечении трех лет с момента поступления на службу. Для этого им необходимо стать участниками специальной накопительно-ипотечной системы.

Молодые специалисты. Различные программы действуют на региональном уровне. Как правило, ими могут воспользоваться представители социально-значимых профессий: врачи, учителя.

Сельские жители. Госпрограмма по покупке недвижимости в сельской местности (не подходит для Москвы, Московской области и Петербурга) действует с 2020 года. По ней льготная ставка варьируется от 0,1% до 3%.

IT-специалисты. Воспользоваться льготной программой могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в организации не менее трех месяцев. Кроме того, месячный доход сотрудника должен составлять от 150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. — в городах миллионниках и 70 тыс. руб. — в остальных регионах. Процентная ставка по такой ипотеке составляет 5%, а первоначальный взнос — 15%.

Как минимум до 1 июля 2024 года действует еще одна программа льготной ипотеки для желающих приобрести квартиру в новостройке. В отличие от вышеперечисленных случаев для участия в ней необходимо лишь наличие гражданства РФ. Ставка по ней составляет 8%. Комментирует Татьяна Стародумова, директор по продажам компании-застройщика «Меридиан»:

«Некоторые застройщики дополнительно субсидируют снижение процентной ставки для своих покупателей. Это позволяет приобрести квартиру на первичном рынке по рекордно низким ставкам. Этот тренд, сформированный 2020 годом, используется как мощный инструмент привлечения клиентов на первичный рынок жилья».

Программы помощи ипотечным заемщикам

В 2019 году в России был принят закон об ипотечных каникулах. Он позволяет взять паузу в обслуживании кредита тем, кто потерял работу или оказался в трудной жизненной ситуации. В мае 2021 года Госдума также приняла закон, согласно которому банки будут обязаны сообщать гражданам о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул.

При наличии веских причин может быть произведена реструктуризация долга. Кроме того, всегда можно провести рефинансирование ипотеки под более выгодную ставку с переходом в другой банк-кредитор.