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Пострадавшие на «Невской мануфактуре» пожарные получат компенсации от города

Правительство Петербурга выделит 2,3 млн рублей из резервного фонда для выплат компенсаций пострадавшим во время тушения зданий на территории «Невской мануфактуры» пожарным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Семья погибшего старшего инструктора газодымозащитной службы Ильи Белецкого получит 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей выплатят тяжело пострадавшим Борису Старковскому и Антону Соколову. Артему Нестерову, получившему легкие ожоги, перечислят 300 тыс. рублей.

Ранее указом президента РФ Владимира Путина пожарные Старковский, Соколов и Белецкий (посмертно) были награждены орденами мужества. Вместе с ними его получил Константин Старцев, погибший во время тушения пожара в Свердловской области.

Олег Дилимбетов


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