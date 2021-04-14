Возбуждено уголовное дело после обрушения кровли на Тамбовской ТЭЦ

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) после обрушения кровли и верхнего (третьего) этажа в здании главного щита управления Тамбовской ТЭЦ «Квадры». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что здание было введено в эксплуатацию в 1960 году. В момент обрушения около четырех утра в нем находилась дежурная смена из четырех человек, двое из которых оказались под завалами. После извлечения из-под завалов их госпитализировали. Следствие продолжает допросы руководства и сотрудников ТЭЦ, изымает документацию.

Напомним, после инцидента подача тепла и горячей воды была временно прекращена, хотя основное оборудование ТЭЦ не пострадало. ТЭЦ обслуживает около 60% жилых домов и зданий Тамбова.

Олег Мухин