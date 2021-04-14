МВФ считает, что российские власти отлично управляют экономикой в пандемию

Власти России отлично управляют экономикой страны в период пандемии коронавируса, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. На прошлой неделе фонд улучшил прогноз по темпам роста российской экономики в ближайшие два года: по данным МВФ, ВВП РФ в 2021 и в 2022 годах вырастет на 3,8%. Временный рост инфляции в стране на прогноз повлиять не должен, считают в фонде.

По мнению господина Каммера, Россия преодолевала возникший из-за пандемии кризис, «принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах». «Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности»,— сказал эксперт на пресс-конференции в режиме видеосвязи (цитата по ТАСС).

Комментируя ситуацию с инфляцией в России, Альфред Каммер заявил, что «это временные факторы». «Они должны постепенно сойти на нет. Мы не ожидаем, что это окажет значительное влияние на наши прогнозы роста (российской экономики.— “Ъ”)»,— добавил директор европейского департамента МВФ.

Минэкономики России сообщало, что пик годовой инфляции в стране произошел в марте. По прогнозам ведомства, в апреле рост цен должен замедлиться. Недельная инфляция в России уже почти месяц составляет 0,2%.

О прогнозе МВФ по росту глобального ВВП читайте в материале “Ъ” «От мировой экономики ждут большего».