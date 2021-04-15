Собакам не нашли места

Муниципалитеты Свердловской области заявили о нехватке 35 приютов для бездомных животных. В то же время депутаты и зоозащитники региона сообщают об отсутствии в области приютов, соответствующих требованиям закона «Об ответственном обращении с животными». Для решения проблемы парламентарии предлагают построить шесть межрегиональных приютов, зоозащитники считают необходимым также установить административную ответственность за нарушение закона.



В Свердловской области не хватает 35 приютов для содержания бездомных животных, считают в региональном департаменте ветеринарии. По их данным, сейчас в регионе официально действуют 18 приютов для животных. «Приюты являются основной инфраструктурной базой при организации деятельности по ответственному обращению с животными. Вместе с тем государственные приюты для животных в Свердловской области, а также приюты, соответствующие требованиям законодательства в области обращения с животными, отсутствуют»,— говорится в справке регионального департамента ветеринарии (есть в распоряжении “Ъ-Урал”). Согласно представленной информации, в 2019 году в регионе было отловлено более 8,8 тыс. бездомных животных, а в 2020 году — более 2,9 тыс. особей.

В 2018 году был принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, власти должны отлавливать бездомных собак и кошек, стерилизовать, а затем выпускать их на волю либо содержать в приютах до наступления естественной смерти. При этом в ряде регионов до сих пор нет необходимой инфраструктуры для реализации требований законодательства. В результате на прошлой неделе заксобрание Оренбургской области подготовило законодательную инициативу в адрес Госдумы РФ с предложением приостановить до 2023 года действие четырех статей ФЗ. Речь идет о нормах, предусматривающих отлов и передачу бездомных животных в приюты, где их держат на карантине, чипируют и проводят стерилизацию.

Депутаты свердловского парламента также говорят о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. По данным главы комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергея Никонова, ежегодно на ведение зоозащитной деятельности уходит 105–125 млн руб. «Чтобы стимулировать строительство приютов, мы позволили в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) получать землю для строительства таких объектов бесплатно. Пока у нас нет общественных организаций или людей, которые хотели бы этим заниматься»,— отметил господин Никонов.

По словам члена комитета Вячеслава Вегнера, в 2020 году от укусов собак пострадали 10 тыс. жителей Свердловской области. Для решения проблемы региональное заксобрание предложило правительству региона создать в Екатеринбурге и пяти управленческих округах межмуниципальные приюты для содержания бездомных животных. «В Екатеринбурге должен быть собачник, вмещающий до 600 голов. В среднем стоимость реализации такого проекта будет варьироваться от 40 млн до 70 млн руб. Бизнесу это не интересно, потому что социальная услуга не окупается. Поэтому первые приюты такого типа могут появиться не раньше конца 2022 года или начала 2023 года»,— рассказал господин Вегнер.

В Екатеринбурге отловом бездомных животных занимается ЕМУП «Спецавтобаза». По данным компании, на улицах города проживают не менее 3 тыс. собак. В 2019 году сотрудниками предприятия было отловлено 844 собаки, в 2020 году — 893, с начала этого года — 306. Все животные доставляются в приют, расположенный на территории «Спецавтобазы». Там они находятся в среднем около трех недель, после чего при отсутствии признаков агрессии выпускаются в месте отлова. Как сообщили в пресс-службе компании, приют рассчитан на 100 голов. Процедура отлова и услуги ветеринара стоят около 3 тыс. руб., столько же обходится месячное содержание животного в приюте.

По мнению зоозащитников, у муниципалитетов, которые наделены полномочиями по обращению с животными, не хватает средств для строительства приютов. Также сам федеральный закон не реализуется в должной мере, в частности отсутствует административная ответственность за его нарушение. По словам общественного инспектора обращения с животными управления Росприроднадзора Свердловской области Светланы Седухиной, в регионе не до конца урегулирована программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинаця — возврат). «Некоторые подрядчики нарушают установленные правила возврата. Например, возвращают на улицы животных с поврежденным здоровьем (нарушаются правила установки бирок или стерилизации), либо возвращаются не в те места, где они были выловлены, что подвергает опасности самих собак и людей вокруг»,— пояснила госпожа Седухина. Также она отметила отсутствие правил по идентификации и регистрации животных, а также культуры их стерилизации. «Люди не всегда понимают, для чего это нужно. Кроме того, стоимость услуги в клиниках высока»,— добавила зоозащитница.

Анастасия Реутова