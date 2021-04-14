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Euro NCAP провела краш-тесты 3 новых автомобилей

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность электромобилей Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4, а также хэтчбека Dacia Sandero Stepway, результаты которого зачли и для седана Dacia Logan.

Новый кроссовер Skoda удостоился наивысшей оценки в пять звезд. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 94%, безопасность детей — в 89%, пешеходов (в случае наезда) — в 71%, работа электронных помощников — в 82%.

Также пять звезд получила модель Volkswagen: безопасность для взрослых пассажиров отмечена в 93%, детей — 89%, пешеходов — 76%, работа электронных помощников — 85%.

Бюджетная модель Dacia, получившая за безопасность для взрослых пассажиров оценку 70%, безопасность детей — в 72%, пешеходов — в 41%, работа электронных помощников — в 42%, набрала лишь три звезды, став аутсайдером текущей серии испытаний Euro NCAP.

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